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Припять, 26 апреля 1986 года

Припять, 26 апреля 1986 года - 26.04.2024 Украина.ру

Припять, 26 апреля 1986 года

Тема катастрофы на ЧАЭС от нас никуда не уходит. Сейчас, например, опять зашла речь о возможности её повторения на Запорожской АЭС - станция несколько раз была атакована беспилотниками и несколько же раз оставалась обесточенной (свою энергию она сейчас не вырабатывает и зависит от энергосистемы Украины). Но, всё же, что случилось в Чернобыле?

2024-04-26T08:14

2024-04-26T08:14

2024-04-26T08:24

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О ядерной катастрофе 26 апреля 1986 года говорено-переговорено, но всё же стоит сказать о технической стороне вопроса. До того страшного дня было известно, что реакторы не взрываются. Более того, объяснялось, что гитлеровская ядерная программа провалилась именно из-за ошибки проектировщиков: они полагали, что ядерная бомба – это взрывающийся реактор. Но так не бывает…Так что же произошло с реактором четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС?Вспомним последовательность развития событий.На ЧАЭС было решено провести эксперимент. Суть его заключалась в том, чтобы выяснить – можно ли обеспечить реактор электроэнергией на выбеге турбины? Реакторное хозяйство само по себе – большой потребитель электроэнергии. Пульты, освещение, приводы систем безопасности, ЭВМ СКАЛА в конце концов. Главное, конечно, насосы, который прокачивают через активную зону реактора теплоноситель (на чернобыльском реакторе РБМК-1000 – обычную воду) и тем исключают её расплавление. Именно расплавление активной зоны считалось максимальной проектной аварией, в США существовал даже термин "китайский синдром" – якобы, расплавленная активная зона, поддерживая высокую температуру за счёт реакции, может проплавить Землю насквозь, до Китая (не может, но это к делу не относится).В случае максимальной проектной аварии предусмотрено подключение дизель-генераторов, но на это нужно время. Между тем, отключённый от реактора турбогенератор продолжает вырабатывать электроэнергию – так может её хватит на нужды реактора до остановки?Задача сама по себе чисто энергетическая (её и проводили специалисты "Донтехэнерго", к АЭС отношения не имевшие), проблем не ожидалось. Другое дело, что чувствовалась в этом некоторая чертовщинка – нельзя дразнить ядерного зверя, нельзя делать вид, что реактор "ранен". Разумеется, АЭС, которые отказались от проведения эксперимента, ссылались не на "чертовщинку", а на плановые показатели. А вот руководство ЧАЭС согласилось. По мнению автора книги "Чернобыльская тетрадь" Григория Медведева – из-за того, что в руководстве были энергетики, но не было атомщиков…Была проведена соответствующая подготовительная работа.На пульте управления реактором была установлена крайне важная кнопка МПА ("максимальная проектная авария"), которая включала весь комплекс мер по аварийной остановке реактора – сброс стержней управления (попадая в активную зону реактора они приостанавливают цепную реакцию), сброс в реактор воды из аварийного бассейна и т.п. Кнопка была совсем как настоящая, только не работала.А чтобы у персонала смены не было соблазна пустить в горячий реактор холодную воду (что само по себе расценивалось как аварийная ситуация), аварийный бассейн был заблокирован, все заслонки в питающих трубопроводах опущены. Кстати, по регламенту эксплуатация реактора с отключённой системой аварийного охлаждения реактора запрещена…Не озаботились и предварительным запуском дизель-генераторов, понадеявшись на особенность аварийной защиты – управляющие стержни удерживались магнитными муфтами и в случае обесточивания просто падали в реактор под своим весом.Ну и самое главное – почему-то программа проведения испытаний не предполагала остановки реактора. А, по идее, ситуация, в которой результаты эксперимента могли пригодиться, возникает только после нажатия кнопки АЗ-5 ("аварийная защита пятого рода" - сброс всех стержней управления, остановка цепной реакции).Испытания должны были быть проведены ещё 25 апреля, но оператор "Киевэнерго" потребовал блок из системы не выводить – вырабатываемый им мегаватт был зачем-то очень нужен. В результате во время эксперимента заступила ночная смена – менее квалифицированная.Во время вывода реактора из сети старший инженер управления реактором Леонид Топтунов допустил ошибку, в результате чего мощность реактора упала. По регламенту реактор следовало остановить, но это означало срыв эксперимента, и заместитель главного инженера ЧАЭС Анатолий Дятлов потребовал мощность поднять. Её и подняли – путём вывода из активной зоны почти всех управляющих стержней.Дальше было дело техники – после отключения турбины от реактора мощность насосов, прокачивающих через реактор воду, снизилась, начались вибрации трубопроводов и начальник смены Александр Акимов нажал на кнопку аварийной защиты.У защиты реакторов типа РБМК был конструктивный недостаток, на который до поры до времени не обращали внимания – стержень управления был не полностью заполнен поглощающим нейтроны составом. Входя в канал, он сначала вытесняет из него воду, что даёт разовый прирост мощности реактора. При управляемом реакторе это почти незаметно, а тут предварительно были выведены почти все стержни.Рост мощности привёл к росту температуры и испарению воды, а в условиях высокой радиации и в присутствии циркония вода распадется на кислород и водород. Образуется гремучий газ, взрывающийся при первой же провокации. Провокация не замедлила.Взрывов (почти одновременных) было несколько. Главный из них произошёл в самом реакторе. В результате была сорвана верхняя плита биологической защиты (она рухнула под углом назад), а почти всё содержимое активной зоны реактора (намного больше радиоактивных веществ чем в любой ядерной бомбе) было вынесено в атмосферу.Выводы:1. Взрыв на ЧАЭС был не ядерным, а химическим. Так что в этом смысле всё правильно – реакторы не взрываются, но взрыв в реакторе не обязательно ядерный…2. Причиной катастрофы были грубые ошибки и несоблюдение технического регламента персоналом станции.3. Ситуация была усугублена конструктивными недостатками реактора.P.S.: Имеет ли всё произошедшее к нынешней ситуации на ЗАЭС? Нет. Повторение чернобыльского сценария невозможно, поскольку на ЗАЭС стоят реакторы совершенно другого типа (ВВЭР), а последствия Чернобыля были учтены. Авария типа чернобыльской сейчас невозможна даже на реакторах РБМК, которые эксплуатируются на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС.Впрочем, катастрофа на Фукусиме была именно чернобыльского типа – взрыв гремучего газа и разрушение двух реакторов. Японцы сочли ниже своего достоинства учитывать чернобыльский опыт.Главный же вывод состоит в том, что реакторы взрываются. Пусть и не ядерно. Такое развитие событий можно себе представить.

https://ukraina.ru/20220426/1033857084.html

https://ukraina.ru/20220819/1037864072.html

https://ukraina.ru/20190618/1023938387.html

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