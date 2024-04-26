https://ukraina.ru/20240426/1054742557.html
Испания поставит Украине ракеты Patriot - СМИ
Испания поставит Украине ракеты Patriot - СМИ - 26.04.2024 Украина.ру
Испания поставит Украине ракеты Patriot - СМИ
Испания согласилась поставить Киеву ракеты Patriot под давлением со стороны НАТО и ЕС. Об этом сообщили журналисты испанской газеты El Pais со ссылкой на правительственные источники
2024-04-26T10:08
2024-04-26T10:08
2024-04-26T10:08
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Вооруженные силы Испании располагает тремя батареями. Одна из них расположена в Адане (Турции) и две других в Валенсии. Одна из батарей используется для обучения испанских и украинских солдат.Президент Украины Владимир Зеленский якобы потребовал поставить шесть батарей и оставил свой выбор на той, что расположена в Турции, пишут журналисты.Минобороны Испании категорически отказалось, так как эти системы являются "единственными эффективными в случае ракетной атаки". При этом испанские чиновники согласились отправить на Украину партию ракет Patriot."Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС, требующих от европейских стран, у которых есть эти американские системы, поставить их Киеву", — говорится в материале.Отмечается, что другие страны, которые располагают ракетами Patriot, также находятся под давлением, чтобы поставить их Киеву. В частности, Германия объявила о поставке еще одной батареи, а Греция вскоре может последовать ее примеру.
https://ukraina.ru/20240426/1054741316.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, испания, украина, владимир зеленский, киев, нато, ес, минобороны, зрк patriot
Новости, Испания, Украина, Владимир Зеленский, Киев, НАТО, ЕС, Минобороны, ЗРК Patriot
Испания поставит Украине ракеты Patriot - СМИ
Испания согласилась поставить Киеву ракеты Patriot под давлением со стороны НАТО и ЕС. Об этом сообщили журналисты испанской газеты El Pais со ссылкой на правительственные источники
Вооруженные силы Испании располагает тремя батареями. Одна из них расположена в Адане (Турции) и две других в Валенсии. Одна из батарей используется для обучения испанских и украинских солдат.
Президент Украины Владимир Зеленский
якобы потребовал поставить шесть батарей и оставил свой выбор на той, что расположена в Турции, пишут журналисты.
Минобороны Испании категорически отказалось, так как эти системы являются "единственными эффективными в случае ракетной атаки". При этом испанские чиновники согласились отправить на Украину партию ракет Patriot.
"Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС, требующих от европейских стран, у которых есть эти американские системы, поставить их Киеву", — говорится в материале.
Отмечается, что другие страны, которые располагают ракетами Patriot, также находятся под давлением, чтобы поставить их Киеву. В частности, Германия объявила о поставке еще одной батареи, а Греция вскоре может последовать ее примеру.