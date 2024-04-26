Главное за ночь 26 апреля
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
ПВО ночью сбила над Белгородской областью два снаряда РСЗО "Ольха", сообщает Минобороны.
Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожной станции в городе Балаклея в Изюмском районе Харьковской области во время выгрузки из поезда личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя, пишет Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников.
Противники помощи Украине в Республиканской партии США считают, что выделенный конгрессом пакет в 61 миллиард долларов станет последним крупным траншем для Киева, говорится в статье газеты The Hill.
"Консервативные скептики в вопросе финансирования войны на Украине прогнозируют, что законопроект, подписанный на этой неделе, станет последним принятым крупным пакетом помощи США для Киева", — пишет издание.
Нехватка войск у Украины в условиях наступления российских сил может привести к "прорыву плотины", что, в свою очередь, спровоцирует эффект домино для ВСУ, предупредил в эфире телеканала N-TV полковник австрийской армии Маркус Райснер.
05:10"Оборона долго не держится": генерал-майор раскрыл, как штурмовики ВС РФ проламывают бомбами позиции ВСУРоссийская разведка работает хорошо. Каждый день ВС РФ уничтожают объекты двойного назначения, личный состав, арсеналы и пункты управления ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой