https://ukraina.ru/20240426/1054740806.html

Главное за ночь 26 апреля

Главное за ночь 26 апреля - 26.04.2024 Украина.ру

Главное за ночь 26 апреля

ПВО ночью сбила над Белгородской областью два снаряда РСЗО "Ольха", сообщает Минобороны. Украина.ру, 26.04.2024

2024-04-26T08:09

2024-04-26T08:09

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ПВО ночью сбила над Белгородской областью два снаряда РСЗО "Ольха", сообщает Минобороны.Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожной станции в городе Балаклея в Изюмском районе Харьковской области во время выгрузки из поезда личного состава ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя, пишет Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников.Противники помощи Украине в Республиканской партии США считают, что выделенный конгрессом пакет в 61 миллиард долларов станет последним крупным траншем для Киева, говорится в статье газеты The Hill.Нехватка войск у Украины в условиях наступления российских сил может привести к "прорыву плотины", что, в свою очередь, спровоцирует эффект домино для ВСУ, предупредил в эфире телеканала N-TV полковник австрийской армии Маркус Райснер.

https://ukraina.ru/20240426/1054737977.html

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