В преддверии грядущей седьмой годовщины присоединения Крыма к России крымский журналист Сергей Степанов рассказал, какие проблемы российскому руководству еще предстоит решить в регионе

Закрытый Крым: На что рассчитывать туристам в курортном сезоне 2021 года Сергей Степанов рассказал в интервью изданию Украина.ру.

— Сергей, власти регулярно оповещают нас о положительных изменениях, происходящих с Крымом. Тем не менее очевидно, что в регионе еще остаются вопросы, требующие решения. На ваш взгляд, какие сегодня проблемы стоят перед Крымом и крымчанами?

— Самая, наверное, актуальная проблема — это сохранение санкций, которых опасаются не только западные, но и крупные российские компании. Как известно, у нас в Крыму до сих пор не работает большинство банков и крупных торговых сетей, что сказывается на ценах ввиду отсутствия конкуренции.

Ну и, соответственно, у нас по-прежнему нет прямого авиасообщения с заграницей. Поэтому крымчанам для того, чтобы прилететь в Стамбул, надо делать крюк — лететь сначала в Москву, а оттуда уже в Стамбул. Ну и, например, не работают официальные дилеры известных марок автомобилей, поэтому, чтобы пройти техосмотр на дорогих иномарках, людям приходится ездить на материк, что отнимает достаточно много времени и создает определенные неудобства.

- Обычно, говоря о проблемах Крыма, в первую очередь называют «обезвоженность» региона. Насколько остро вопрос с водообеспечением полуострова стоит сегодня?

— Для Крыма он серьезен. По Севастополю благодаря военным вопрос вроде как решен, потому что построили сооружения, которые позволяют воду из реки Бельбек использовать для города, и вроде бы как должно этого хватить. Но поскольку это будет первый сезон с таким решением, надо будет смотреть, насколько этого хватит.

Но по Крыму ничего подобного не построено, и там, судя по заявлению руководителя крымского правительства Аксенова, ставка делается на опреснительные установки, хотя, например, если посмотреть форумы той же Ялты, то многие люди указывают на то, что есть еще много неиспользованных источников пресной воды, откуда достаточно большие объемы воды сбрасываются в море, хотя тоже могли бы быть использованы.

Стратегия Киева провалилась: западный бизнес идёт в Крым © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

- Не является ли это, в частности, одним из следствий, скажем так, косности местных чиновников, на которую, насколько нам известно, часто жалуются крымчане, связывая это с украинским или российским бюрократизмом?

— Если посмотрите крымские форумы, то есть распространенное мнение, что проблемой начали заниматься только тогда, когда клюнул петух, потому что украинцы перекрыли канал еще в 2014 году и, собственно, неоднократно предрекали, что будет проблема с водой. Но все это начали делать, только когда проблема действительно стала уже угрожающей.

Вообще, в принципе, на протяжении всего времени после 2014 года, к сожалению, именно так проблемы и решались: электростанции стали активно строить только после того, как Украина отрубила свет, и водой точно так же стали заниматься. Может, это действительно по причине того, что на все денег не хватает, а делать всего приходится много.

Хотя мне кажется, что можно было, конечно, ремонтом сетей, где много воды уходит в землю, начать заниматься раньше, потому что это не опреснительные установки — не какие-то невиданные в Крыму технологии, а то, что можно было бы делать в текущем режиме, пока казалось, что с водой все в порядке.

«Крым. Россия. Навсегда»: какие фейки о Крыме создают украинские СМИ? © Скриншот из видео Украина.ру - Является ли, в частности, проблемой украинское информационное вещание на территории Крыма? Насколько сильно, с вашей точки зрения, остается сегодня украинское влияние на крымчан?

— Я думаю, что проблема такая существует, потому что у Украины, как бы мы там ни видели, что они на какие-то проекты просто распиливают деньги, вроде нового канала [экс-президента Украины Владимира] Зеленского «Дом», есть успешные проекты, есть одно подразделение американского «Радио Свобода»*, которое специально вещает на Крым.

И я вижу, что есть немаленькая работа в социальных сетях. В общем-то, они используют недовольство людей какими-то бытовыми экономическими проблемами и все это в итоге переносят на то, чтобы подрывать легитимность результатов референдума в 2014 году.

Еще видна работа по созданию целой сети пабликов, которые посвящены либо Крыму, либо Севастополю — они достаточно давно были зарегистрированы, развивались под видом местных, но по контенту видно, что они курируются как минимум сочувствующими Украине товарищами. И это тоже одна из форм информационной подрывной работы Украины.

- Как Россия может этому противостоять?

— Тут, может быть, стоит подумать о том, что с нашей стороны стоит тоже, наверное, запускать в Крыму СМИ, которые не только рапортуют о том, что все хорошо и нет проблем, но и рассказывают объективно о проблемах. Потому что украинская пропаганда этим пользуется и часто как раз играет на том, что какие-то темы просто недоступны в российских СМИ, и люди даже через VPN заходят на украинские ресурсы, и я вижу ссылки, которые распространяются по соцсетям.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.