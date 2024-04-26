Зеленский вспомнил про катастрофу в Чернобыле и потребовал вернуть ему ЗАЭС - 26.04.2024 Украина.ру
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Зеленский вспомнил про катастрофу в Чернобыле и потребовал вернуть ему ЗАЭС
Зеленский вспомнил про катастрофу в Чернобыле и потребовал вернуть ему ЗАЭС - 26.04.2024 Украина.ру
Зеленский вспомнил про катастрофу в Чернобыле и потребовал вернуть ему ЗАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС призвал мир передать Запорожскую АЭС Украине и пригрозил новой катастрофой. Соответствующий пост Зеленский опубликовал в соцсети X
2024-04-26T11:31
2024-04-26T12:14
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По словам Зеленского, Россия якобы удерживает в заложниках Запорожскую АЭС.Президент Украины подчеркнул, что передача ЗАЭС под контроль Украины - якобы единственный способ предотвратить новые радиационные катастрофы.Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать Запорожскую атомную электростанцию. В частности, 18 апреля, ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к прекращению "этих безрассудных атак", не указывая на их виновников.Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС."Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов.
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новости, украина, россия, энергодар, владимир зеленский, рафаэль гросси, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ
Новости, Украина, Россия, Энергодар, Владимир Зеленский, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ

Зеленский вспомнил про катастрофу в Чернобыле и потребовал вернуть ему ЗАЭС

11:31 26.04.2024 (обновлено: 12:14 26.04.2024)
 
Зеленский на фоне флага
Зеленский на фоне флага
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС призвал мир передать Запорожскую АЭС Украине и пригрозил новой катастрофой. Соответствующий пост Зеленский опубликовал в соцсети X
"Ответственность всего мира заключается в оказании давления на Россию с целью обеспечения освобождения ЗАЭС и возвращения ее под полный контроль Украины", - написал Зеленский.
По словам Зеленского, Россия якобы удерживает в заложниках Запорожскую АЭС.
Президент Украины подчеркнул, что передача ЗАЭС под контроль Украины - якобы единственный способ предотвратить новые радиационные катастрофы.
Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать Запорожскую атомную электростанцию. В частности, 18 апреля, ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к прекращению "этих безрассудных атак", не указывая на их виновников.
Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.
Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС.
"Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов.
ЧАЭС авария Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
08:14История
Припять, 26 апреля 1986 годаТема катастрофы на ЧАЭС от нас никуда не уходит. Сейчас, например, опять зашла речь о возможности её повторения на Запорожской АЭС - станция несколько раз была атакована беспилотниками и несколько же раз оставалась обесточенной (свою энергию она сейчас не вырабатывает и зависит от энергосистемы Украины). Но, всё же, что случилось в Чернобыле?
 
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