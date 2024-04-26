https://ukraina.ru/20240426/1054744829.html

Зеленский вспомнил про катастрофу в Чернобыле и потребовал вернуть ему ЗАЭС

Зеленский вспомнил про катастрофу в Чернобыле и потребовал вернуть ему ЗАЭС - 26.04.2024 Украина.ру

Зеленский вспомнил про катастрофу в Чернобыле и потребовал вернуть ему ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС призвал мир передать Запорожскую АЭС Украине и пригрозил новой катастрофой. Соответствующий пост Зеленский опубликовал в соцсети X

2024-04-26T11:31

2024-04-26T11:31

2024-04-26T12:14

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По словам Зеленского, Россия якобы удерживает в заложниках Запорожскую АЭС.Президент Украины подчеркнул, что передача ЗАЭС под контроль Украины - якобы единственный способ предотвратить новые радиационные катастрофы.Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать Запорожскую атомную электростанцию. В частности, 18 апреля, ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к прекращению "этих безрассудных атак", не указывая на их виновников.Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС."Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов.

https://ukraina.ru/20240426/1045616049.html

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новости, украина, россия, энергодар, владимир зеленский, рафаэль гросси, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ