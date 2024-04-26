https://ukraina.ru/20240426/1054740470.html

Удар по ж/д станции, хитрость с "Абрамс", уничтожение националистов: успехи ВС РФ

Удар по ж/д станции, хитрость с "Абрамс", уничтожение националистов: успехи ВС РФ - 26.04.2024 Украина.ру

Удар по ж/д станции, хитрость с "Абрамс", уничтожение националистов: успехи ВС РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожной станции в городе Балаклея в Харьковской области во время выгрузки из поезда личного состава ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, передает РИА Новости

2024-04-26T07:54

2024-04-26T07:54

2024-04-26T07:54

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"Приехал поезд с личным составом всушников, стали разгружаться, и прилет. Сколько погибших и раненых - не известно, скорых много, все оцепили", - сказал подпольщик.Также, по его информации, накануне вечером был нанесен удар по ж/д станции в поселке Удачное в ДНР, где была сорвана ротация и подвоз боекомплектов. При ударе по вокзалу в городе Смела Черкасской области во время прибытия военного состава произошел взрыв с последующей детонацией. Кроме того, Лебедев сообщил об ударе по станции в поселке городского типа Боровая в Харьковской области, подробности пока неизвестны.Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в Пентагоне указало, что российские дроны вынудили Украину отвести от передовой танки Abrams: беспилотники сделали их слишком уязвимыми для применения.Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди заявил, что на данный момент танки Abrams покинули передовую, и США будут работать с украинцами над изменением тактики.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что за последние два месяца Украина потеряла как минимум пять танков Abrams в результате российских атак.Кроме прочего, бронегруппа тульских десантников из состава Южной группировки войск уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте на Северском участке фронта в Донбассе, сообщили в Министерстве обороны РФ.Для уничтожения цели командование направило бронегруппу гвардейского парашютно-десантного полка тульского гвардейского соединения ВДВ на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М.В свою очередь военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что силы РФ уничтожили пункт временной дислокации диверсионной группы ВСУ в Харьковской области."Благодаря агентурным источникам, стало известно, что в здании учебного заведения населенного пункта Кирилловка Чугуевского района Харьковской области дислоцировалось диверсионно-разведывательное подразделение вооруженных формирований Украины, которое осуществляло свою деятельность вдоль границы Белгородской области", - сообщил Марочко.Он уточнил, что по военному объекту был нанесен удар ВКС РФ высокоточным оружием."По предварительной информации, кроме личного состава ВФУ, также уничтожены западные инструкторы и наемники", - добавил он.

https://ukraina.ru/20240424/1054689179.html

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новости, россия, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, пентагон, вс рф