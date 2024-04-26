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Весь Харьков слышал мощные взрывы: военный эксперт рассказал, куда еще ударили российские военные

Весь Харьков слышал мощные взрывы: военный эксперт рассказал, куда еще ударили российские военные - 26.04.2024 Украина.ру

Весь Харьков слышал мощные взрывы: военный эксперт рассказал, куда еще ударили российские военные

Российские военные наращивают огневое воздействие на Харьковском направлении. ВС РФ наносят огневое поражение по транспортным узлам и логистической цепи противника, также наносятся удары по промышленным объектам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-04-26T05:00

2024-04-26T05:00

2024-04-26T05:00

новости

харьков

россия

чугуев

геннадий алехин

харьковская область

транспорт

логистика

рсзо

ракетный удар

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Российские военные ежедневно наращивают огневое воздействие на Харьковском направлении. Между Белгородским приграничьем и Харьковом работают средства разведки, которые охотятся за украинскими РСЗО, рассказал обозреватель.Только за последнее время несколько украинских РСЗО были уничтожены в районе сел Липцы и Великие Проходы. Там были военные склады техникой с боеприпасами, добавил эксперт.Также ВС РФ нанесли удары в районы железнодорожной станции населенного пункта Дергачи, в четырех километрах от Харькова, Волчанска и Чугуева, отметил Алехин.Также российские военные бьют по промышленным объектам. На днях они нанесли удар по Харьковскому тракторному заводу (ХТЗ). Там была двойная и тройная детонация, весь Харьков слышал мощные взрывы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Алехин: Пока Россия бьет по неприметным целям в Харькове, ВСУ готовят ей новую головную боль читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240425/1054704915.html

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чугуев

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новости, харьков, россия, чугуев, геннадий алехин, харьковская область, транспорт, логистика, рсзо, ракетный удар