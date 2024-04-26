Весь Харьков слышал мощные взрывы: военный эксперт рассказал, куда еще ударили российские военные
© Фото : ДСНС / Telegramпожар, возникший в результате ракетного удара
© Фото : ДСНС / Telegram
Российские военные наращивают огневое воздействие на Харьковском направлении. ВС РФ наносят огневое поражение по транспортным узлам и логистической цепи противника, также наносятся удары по промышленным объектам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Российские военные ежедневно наращивают огневое воздействие на Харьковском направлении. Между Белгородским приграничьем и Харьковом работают средства разведки, которые охотятся за украинскими РСЗО, рассказал обозреватель.
Только за последнее время несколько украинских РСЗО были уничтожены в районе сел Липцы и Великие Проходы. Там были военные склады техникой с боеприпасами, добавил эксперт.
Также ВС РФ нанесли удары в районы железнодорожной станции населенного пункта Дергачи, в четырех километрах от Харькова, Волчанска и Чугуева, отметил Алехин.
"То есть огневое поражение наносится по транспортным узлам, логистической цепи. Как и в самом Харькове, где есть неприметные с виду вокзалы: Балашовка, Основа, Левада. Оттуда уходят все железнодорожные маршруты по южным и северным районам Харьковской области", - отметил Алехин.
Также российские военные бьют по промышленным объектам. На днях они нанесли удар по Харьковскому тракторному заводу (ХТЗ). Там была двойная и тройная детонация, весь Харьков слышал мощные взрывы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Алехин: Пока Россия бьет по неприметным целям в Харькове, ВСУ готовят ей новую головную боль читайте на сайте Украина.ру
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