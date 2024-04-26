Весь Харьков слышал мощные взрывы: военный эксперт рассказал, куда еще ударили российские военные - 26.04.2024 Украина.ру
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Весь Харьков слышал мощные взрывы: военный эксперт рассказал, куда еще ударили российские военные
Весь Харьков слышал мощные взрывы: военный эксперт рассказал, куда еще ударили российские военные - 26.04.2024 Украина.ру
Весь Харьков слышал мощные взрывы: военный эксперт рассказал, куда еще ударили российские военные
Российские военные наращивают огневое воздействие на Харьковском направлении. ВС РФ наносят огневое поражение по транспортным узлам и логистической цепи противника, также наносятся удары по промышленным объектам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-04-26T05:00
2024-04-26T05:00
новости
харьков
россия
чугуев
геннадий алехин
харьковская область
транспорт
логистика
рсзо
ракетный удар
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Российские военные ежедневно наращивают огневое воздействие на Харьковском направлении. Между Белгородским приграничьем и Харьковом работают средства разведки, которые охотятся за украинскими РСЗО, рассказал обозреватель.Только за последнее время несколько украинских РСЗО были уничтожены в районе сел Липцы и Великие Проходы. Там были военные склады техникой с боеприпасами, добавил эксперт.Также ВС РФ нанесли удары в районы железнодорожной станции населенного пункта Дергачи, в четырех километрах от Харькова, Волчанска и Чугуева, отметил Алехин.Также российские военные бьют по промышленным объектам. На днях они нанесли удар по Харьковскому тракторному заводу (ХТЗ). Там была двойная и тройная детонация, весь Харьков слышал мощные взрывы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Алехин: Пока Россия бьет по неприметным целям в Харькове, ВСУ готовят ей новую головную боль читайте на сайте Украина.ру
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россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, харьков, россия, чугуев, геннадий алехин, харьковская область, транспорт, логистика, рсзо, ракетный удар
Новости, Харьков, Россия, Чугуев, Геннадий Алехин, Харьковская область, транспорт, логистика, РСЗО, ракетный удар

Весь Харьков слышал мощные взрывы: военный эксперт рассказал, куда еще ударили российские военные

05:00 26.04.2024
 
© Фото : ДСНС / Telegramпожар, возникший в результате ракетного удара
пожар, возникший в результате ракетного удара - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : ДСНС / Telegram
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Российские военные наращивают огневое воздействие на Харьковском направлении. ВС РФ наносят огневое поражение по транспортным узлам и логистической цепи противника, также наносятся удары по промышленным объектам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Российские военные ежедневно наращивают огневое воздействие на Харьковском направлении. Между Белгородским приграничьем и Харьковом работают средства разведки, которые охотятся за украинскими РСЗО, рассказал обозреватель.
Только за последнее время несколько украинских РСЗО были уничтожены в районе сел Липцы и Великие Проходы. Там были военные склады техникой с боеприпасами, добавил эксперт.
Также ВС РФ нанесли удары в районы железнодорожной станции населенного пункта Дергачи, в четырех километрах от Харькова, Волчанска и Чугуева, отметил Алехин.
"То есть огневое поражение наносится по транспортным узлам, логистической цепи. Как и в самом Харькове, где есть неприметные с виду вокзалы: Балашовка, Основа, Левада. Оттуда уходят все железнодорожные маршруты по южным и северным районам Харьковской области", - отметил Алехин.
Также российские военные бьют по промышленным объектам. На днях они нанесли удар по Харьковскому тракторному заводу (ХТЗ). Там была двойная и тройная детонация, весь Харьков слышал мощные взрывы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Алехин: Пока Россия бьет по неприметным целям в Харькове, ВСУ готовят ей новую головную боль читайте на сайте Украина.ру
Дмитрий Выдрин интервью
Вчера, 05:48
Дмитрий Выдрин: Пока Грузия выбирает между трусами и усами, ЕС продает "мертвые души" Украины США действительно нужна украинская мобилизация. Если человека продать "на химические элементы", он стоит по западным ценам 100 долларов. Если продать "на органы" — около 100 тысяч. А если продать "на геополитику", то одна жизнь будет стоить уже около 1 миллиона.
 
НовостиХарьковРоссияЧугуевГеннадий АлехинХарьковская областьтранспортлогистикаРСЗОракетный удар
 
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