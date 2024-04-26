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Станислав Минаков: кто он

Станислав Минаков: кто он - 26.04.2024 Украина.ру

Станислав Минаков: кто он

Поэт, прозаик и эссеист, переводчик, публицист, журналист

2024-04-26T11:50

2024-04-26T11:50

2024-04-26T11:51

новости

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Минаков Станислав Александрович родился 22 августа 1959 г. в Харькове.В 1961—1978 гг. жил в Белгороде, где окончил восемь классов средней школы № 19, а также с отличием Индустриальный техникум (ныне колледж) по специальности "телевизионная техника и радиорелейная связь". В Харькове с 1978 г. учился на радиотехническом факультете Института радиоэлектроники (ХИРЭ, ныне — Харьковский национальный университет радиоэлектроники), по окончании которого (1983) работал на Харьковском приборостроительном заводе имени Т. Шевченко. В 1990—1992 гг. периодически выезжал на малярно-высотные работы на элеватор станицы Старо-Щербиновской Краснодарского края. С 1992 по 2005 г. занимался редакционно-издательской деятельностью. С 1994 по 2005 гг. также работал на общественных началах (как член правления ХО НСПУ) в кабинете молодого автора Харьковской писательской организации, руководил ежегодным семинаром молодых писателей "Молодая Слобожанщина" (секция русской поэзии), за что отмечен "Благодарностью Харьковского городского головы" (1999). Автор идеи и издатель в течение нескольких лет харьковского молодёжного литературно-художественного альманаха "Левада" (до 2005 г. включительно). Редактор около 100 книг, журнала "Бурсацкий спуск", составитель (совместно с А. Дмитриевым и И. Евсой) и издатель сборников "Дикое Поле. Стихи русских поэтов Украины конца XX века" (Харьков, Крок, 2000), "Ветка былой Эллады. Греческие мотивы в современной русской поэзии"(Харьков, Майдан, 2004), литературно-художественного юбилейного альманаха "Двуречье. Харьков-Санкт-Петербург" (Харьков, Крок, 2004). В сентябре 2003 г. представлял Украину в составе европейской делегации писателей на Первом Евро-Тихоокеанском конгрессе ЮНЕСКО "Глобализация и сотрудничество" (Владивосток). С 2000 г. занимается также журналистикой, опубликовал сотни статей преимущественно социально-культурного, правового и публицистического характера в газетах "Время", "Харьків'яни", "Событие", "Объектив-Но", "Слобідський край", "Наш Белгород", "Белгородские известия", журнале "Харьков. Что? Где? Когда?", еженедельниках "2000", "Новая демократия" (2005—2009), на сайтах "Русская народная линия", "Столетие", "Православие", "Одна родина" и мн. др. В августе 2014 г. переехал из Харькова в Белгород. С 2010 по 2016 гг. был литературным соредактором (вместе с Анной Минаковой) журнала об искусстве для школьников, педагогов и родителей "Введенская сторона" (Старая Русса, Россия). С 2014 г. — также член редколлегии журнала "Человек на Земле" (Москва). С 2017 г. — также член редколлегии журнала о делах милосердия "Добродетель" (Белгород). С 2017 г. — также член редколлегии литературно-просветительского альманаха "Возвращение" (Белгород).

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новости