https://ukraina.ru/20240426/1054743081.html

Продажа "Украины", опасное метро и русскоязычные дети. Что происходит в Киеве

Продажа "Украины", опасное метро и русскоязычные дети. Что происходит в Киеве - 26.04.2024 Украина.ру

Продажа "Украины", опасное метро и русскоязычные дети. Что происходит в Киеве

Накануне майских праздников в Киеве решили определиться с пляжным сезоном, но вышло это неубедительно. Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко 25 апреля сообщил, что пляжи официально открывать не будут, но и запрещать посещать их или купаться в водоемах тоже не планируется

2024-04-26T11:53

2024-04-26T11:53

2024-04-26T11:53

эксклюзив

украина

киев

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СМИ Зеленского утверждают, что так столичные власти пытаются снять с себя какую-либо ответственность. Дело в том, что официальный запрет или официальное разрешение со стороны киевских властей обязательно стало бы поводом для критики со стороны Офиса президента. Киевляне в соцсетях недоумевают, откроют пляжи или нет, но, не дожидаясь официального разрешения, уже нежатся под весенним солнцем.Тем временем пляжи сами начали подступать поближе к киевлянам. В городе продолжается повышение уровня воды. Подтоплены сейчас и села на север от Киева, где в 2022 году украинские власти подорвали дамбу, чтобы помешать продвижению ВС РФ. Хотя уровень воды в этом районе, в частности возле сел Демидов и Дымер, продолжает повышаться, снижать его и сбрасывать воду официально запретили ради "обороны региона". Жителям, чьи дома затоплены с 2022 года, уже второй год обещают компенсацию в размере 20 000 гр (45 000 р.).В самом Киеве частично затоплен Гидропарк, где воды по колено. Подтопило и станции метро "Почтовая площадь", "Тараса Шевченко" и "Почайная".На днях была сформирована специальная комиссия Рады для мониторинга ситуации на станции "Почтовая". Эксперты комиссии утверждают, что трещины наблюдаются в окружающих зданиях. Есть риск уничтожения и археологической экспозиции "Средневековый город" на станции "Почтовая". Сдвиг грунта с Владимирской горки связывают со строительством под ней коммерческих паркингов.В столичной мэрии рассказывают, что станции метро "Почайная" и "Тараса Шевченко" были введены в эксплуатацию в 1980 году и нуждаются в плановом капитальном ремонте тоннеля, чего не делалось за весь период независимости.После возникновения аварийной ситуации в тоннеле возле станции "Демеевская" сразу шесть станций на синей ветке оказались отрезанными от города – до конца лета жители Теремков будут без метро.Эксперт по инфраструктуре Олег Попенко рассказывает, что серьезные проблемы есть на всех линиях метро и на всех станциях, но городские власти продолжают их нещадно эксплуатировать, опасаясь перекрывать станции из политических соображений. "Все заявления, которые поступают от КГГА – это не о метро, а о политике. Потому что любое закрытие даже одной станции метро для столичных властей – потеря политического электората. А для пассажиров – настоящая беда", - говорит эксперт. Одной из причин проблемы эксперт называет бесконтрольное строительство торговых центров. В качестве примера Попенко приводит строительство торгового комплекса над станцией метро "Героев Днепра". В ходе строительства буром был пробит потолок, нарушена изоляция станции, на которую давит вес надстроенных конструкций, в результате чего она проседает и наполнятся грунтовыми водами.По его мнению, столичные власти скрывают факты реального состояния туннелей и станций. Проще говоря, пока не произойдет какой-нибудь серьезной трагедии, вопрос ремонта тоннелей и станций будет лишь обсуждаться.Требует капитального ремонта и гостиница "Украина" (бывшая "Москва"), расположенная на Майдане, откуда в 2014 году снайперы расстреливали людей. На этой неделе Кабмин Украины решил продать "Украину", внеся ее в список приватизации. Глава Фонда госимущества Виталий Коваль уверен, что продажа "Украины" может стать "флагманом приватизации в 2024 году".На текущей неделе Киев также посетила делегация из Кении. Украинские власти, как обычно, повезли иностранцев в Бучу, где специально не ведут работы по восстановлению, превратив развалины в мемориал, куда возят все иностранные делегации. Кения под давлением бывшей метрополии Великобритании стала одним из слабых звеньев среди стран Глобального Юга, на которые Запад оказывает давление с целью осуждения РФ и сохранения своего влияния. На прошлой неделе кенийцев свозили в Одессу, где украинские власти убеждали их поддержать инициативы по зерновому коридору, так как РФ якобы мешает Украине снабжать продовольствием голодающие страны Африки.Тем временем в конце апреля были опубликованы результаты исследования уровня знаний киевских первоклассников, которые скоро закончат свой первый год обучения. Результаты ошеломили националистов, так как показали, что в среднем 40% детей не понимают материала, услышанного на уроках на украинском языке. 65% детей понимают менее половины на украинском языке, а 29% - менее трети.О результатах исследования сообщил Андрей Ковалев, основатель ГО "Спильномова", проводившей исследования в марте-апреле. Ранее он же сообщал, что по результатам другого исследования 85% пятилетних посетителей детских садов Киева не понимают украинского языка.Исследователи также связывают непонимание украинского языка с неутешительными результатами, которые показывают украинские подростки на Международном исследовании качества образования (PISA). В 2022 году тесты показали, что 41% украинских подростков не овладели базовыми навыками чтения и понимания простого текста.Результаты свидетельствуют, что Киев остается преимущественно русскоязычным городом. Это видно по детям, которые родной язык усваивают, прежде всего, в семейном кругу. Стремление украинизировать их ведет в итоге к отставанию по всем другим предметам и неспособности овладевать науками. Можно, конечно, насадить в обязательном порядке хоть латынь в школах, но это не значит, что дети смогут читать Вергилия в оригинале. К пятнадцатилетнему возрасту маленьких киевлян смогут обучить общаться хотя бы на суржике, но к этому возрасту будут упущены возможности для нормального усвоения математики и биологии.

https://ukraina.ru/20240425/1054712848.html

https://ukraina.ru/20240417/1054557351.html

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эксклюзив, украина, киев, пляжи, метро, тарас шевченко, владимир зеленский, киевсовет, офис президента, рада, россия