Продажа "Украины", опасное метро и русскоязычные дети. Что происходит в Киеве - 26.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240426/1054743081.html
Продажа "Украины", опасное метро и русскоязычные дети. Что происходит в Киеве
Продажа "Украины", опасное метро и русскоязычные дети. Что происходит в Киеве - 26.04.2024 Украина.ру
Продажа "Украины", опасное метро и русскоязычные дети. Что происходит в Киеве
Накануне майских праздников в Киеве решили определиться с пляжным сезоном, но вышло это неубедительно. Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко 25 апреля сообщил, что пляжи официально открывать не будут, но и запрещать посещать их или купаться в водоемах тоже не планируется
2024-04-26T11:53
2024-04-26T11:53
эксклюзив
украина
киев
пляжи
метро
тарас шевченко
владимир зеленский
киевсовет
офис президента
рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/17/1048888364_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_b28ca102cabdf2fe6df5389b41f24205.jpg
СМИ Зеленского утверждают, что так столичные власти пытаются снять с себя какую-либо ответственность. Дело в том, что официальный запрет или официальное разрешение со стороны киевских властей обязательно стало бы поводом для критики со стороны Офиса президента. Киевляне в соцсетях недоумевают, откроют пляжи или нет, но, не дожидаясь официального разрешения, уже нежатся под весенним солнцем.Тем временем пляжи сами начали подступать поближе к киевлянам. В городе продолжается повышение уровня воды. Подтоплены сейчас и села на север от Киева, где в 2022 году украинские власти подорвали дамбу, чтобы помешать продвижению ВС РФ. Хотя уровень воды в этом районе, в частности возле сел Демидов и Дымер, продолжает повышаться, снижать его и сбрасывать воду официально запретили ради "обороны региона". Жителям, чьи дома затоплены с 2022 года, уже второй год обещают компенсацию в размере 20 000 гр (45 000 р.).В самом Киеве частично затоплен Гидропарк, где воды по колено. Подтопило и станции метро "Почтовая площадь", "Тараса Шевченко" и "Почайная".На днях была сформирована специальная комиссия Рады для мониторинга ситуации на станции "Почтовая". Эксперты комиссии утверждают, что трещины наблюдаются в окружающих зданиях. Есть риск уничтожения и археологической экспозиции "Средневековый город" на станции "Почтовая". Сдвиг грунта с Владимирской горки связывают со строительством под ней коммерческих паркингов.В столичной мэрии рассказывают, что станции метро "Почайная" и "Тараса Шевченко" были введены в эксплуатацию в 1980 году и нуждаются в плановом капитальном ремонте тоннеля, чего не делалось за весь период независимости.После возникновения аварийной ситуации в тоннеле возле станции "Демеевская" сразу шесть станций на синей ветке оказались отрезанными от города – до конца лета жители Теремков будут без метро.Эксперт по инфраструктуре Олег Попенко рассказывает, что серьезные проблемы есть на всех линиях метро и на всех станциях, но городские власти продолжают их нещадно эксплуатировать, опасаясь перекрывать станции из политических соображений. "Все заявления, которые поступают от КГГА – это не о метро, а о политике. Потому что любое закрытие даже одной станции метро для столичных властей – потеря политического электората. А для пассажиров – настоящая беда", - говорит эксперт. Одной из причин проблемы эксперт называет бесконтрольное строительство торговых центров. В качестве примера Попенко приводит строительство торгового комплекса над станцией метро "Героев Днепра". В ходе строительства буром был пробит потолок, нарушена изоляция станции, на которую давит вес надстроенных конструкций, в результате чего она проседает и наполнятся грунтовыми водами.По его мнению, столичные власти скрывают факты реального состояния туннелей и станций. Проще говоря, пока не произойдет какой-нибудь серьезной трагедии, вопрос ремонта тоннелей и станций будет лишь обсуждаться.Требует капитального ремонта и гостиница "Украина" (бывшая "Москва"), расположенная на Майдане, откуда в 2014 году снайперы расстреливали людей. На этой неделе Кабмин Украины решил продать "Украину", внеся ее в список приватизации. Глава Фонда госимущества Виталий Коваль уверен, что продажа "Украины" может стать "флагманом приватизации в 2024 году".На текущей неделе Киев также посетила делегация из Кении. Украинские власти, как обычно, повезли иностранцев в Бучу, где специально не ведут работы по восстановлению, превратив развалины в мемориал, куда возят все иностранные делегации. Кения под давлением бывшей метрополии Великобритании стала одним из слабых звеньев среди стран Глобального Юга, на которые Запад оказывает давление с целью осуждения РФ и сохранения своего влияния. На прошлой неделе кенийцев свозили в Одессу, где украинские власти убеждали их поддержать инициативы по зерновому коридору, так как РФ якобы мешает Украине снабжать продовольствием голодающие страны Африки.Тем временем в конце апреля были опубликованы результаты исследования уровня знаний киевских первоклассников, которые скоро закончат свой первый год обучения. Результаты ошеломили националистов, так как показали, что в среднем 40% детей не понимают материала, услышанного на уроках на украинском языке. 65% детей понимают менее половины на украинском языке, а 29% - менее трети.О результатах исследования сообщил Андрей Ковалев, основатель ГО "Спильномова", проводившей исследования в марте-апреле. Ранее он же сообщал, что по результатам другого исследования 85% пятилетних посетителей детских садов Киева не понимают украинского языка.Исследователи также связывают непонимание украинского языка с неутешительными результатами, которые показывают украинские подростки на Международном исследовании качества образования (PISA). В 2022 году тесты показали, что 41% украинских подростков не овладели базовыми навыками чтения и понимания простого текста.Результаты свидетельствуют, что Киев остается преимущественно русскоязычным городом. Это видно по детям, которые родной язык усваивают, прежде всего, в семейном кругу. Стремление украинизировать их ведет в итоге к отставанию по всем другим предметам и неспособности овладевать науками. Можно, конечно, насадить в обязательном порядке хоть латынь в школах, но это не значит, что дети смогут читать Вергилия в оригинале. К пятнадцатилетнему возрасту маленьких киевлян смогут обучить общаться хотя бы на суржике, но к этому возрасту будут упущены возможности для нормального усвоения математики и биологии.
https://ukraina.ru/20240425/1054712848.html
https://ukraina.ru/20240417/1054557351.html
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/17/1048888364_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_210fb0f9e667e2a5a0fec30134cc9c11.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, киев, пляжи, метро, тарас шевченко, владимир зеленский, киевсовет, офис президента, рада, россия
Эксклюзив, Украина, Киев, пляжи, метро, Тарас Шевченко, Владимир Зеленский, Киевсовет, Офис президента, Рада, Россия

Продажа "Украины", опасное метро и русскоязычные дети. Что происходит в Киеве

11:53 26.04.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Накануне майских праздников в Киеве решили определиться с пляжным сезоном, но вышло это неубедительно. Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко 25 апреля сообщил, что пляжи официально открывать не будут, но и запрещать посещать их или купаться в водоемах тоже не планируется
СМИ Зеленского утверждают, что так столичные власти пытаются снять с себя какую-либо ответственность. Дело в том, что официальный запрет или официальное разрешение со стороны киевских властей обязательно стало бы поводом для критики со стороны Офиса президента. Киевляне в соцсетях недоумевают, откроют пляжи или нет, но, не дожидаясь официального разрешения, уже нежатся под весенним солнцем.
Тем временем пляжи сами начали подступать поближе к киевлянам. В городе продолжается повышение уровня воды. Подтоплены сейчас и села на север от Киева, где в 2022 году украинские власти подорвали дамбу, чтобы помешать продвижению ВС РФ.
Хотя уровень воды в этом районе, в частности возле сел Демидов и Дымер, продолжает повышаться, снижать его и сбрасывать воду официально запретили ради "обороны региона". Жителям, чьи дома затоплены с 2022 года, уже второй год обещают компенсацию в размере 20 000 гр (45 000 р.).
В самом Киеве частично затоплен Гидропарк, где воды по колено. Подтопило и станции метро "Почтовая площадь", "Тараса Шевченко" и "Почайная".
На днях была сформирована специальная комиссия Рады для мониторинга ситуации на станции "Почтовая". Эксперты комиссии утверждают, что трещины наблюдаются в окружающих зданиях. Есть риск уничтожения и археологической экспозиции "Средневековый город" на станции "Почтовая". Сдвиг грунта с Владимирской горки связывают со строительством под ней коммерческих паркингов.
В столичной мэрии рассказывают, что станции метро "Почайная" и "Тараса Шевченко" были введены в эксплуатацию в 1980 году и нуждаются в плановом капитальном ремонте тоннеля, чего не делалось за весь период независимости.
Запорожье
Вчера, 13:23
Маленький переворот в Запорожье. Как ставленники Зеленского пилят бюджеты и дерутся за власть в регионахВ городе Запорожье в среду 24 апреля случился "политический переворот", как окрестил его и.о. мэра города Анатолий Куртев. Горсовет Запорожья в этот день избрал нового и.о. мэра города. Горожан этого права фактически лишили несколько лет назад
После возникновения аварийной ситуации в тоннеле возле станции "Демеевская" сразу шесть станций на синей ветке оказались отрезанными от города – до конца лета жители Теремков будут без метро.
Эксперт по инфраструктуре Олег Попенко рассказывает, что серьезные проблемы есть на всех линиях метро и на всех станциях, но городские власти продолжают их нещадно эксплуатировать, опасаясь перекрывать станции из политических соображений.
"Все заявления, которые поступают от КГГА – это не о метро, а о политике. Потому что любое закрытие даже одной станции метро для столичных властей – потеря политического электората. А для пассажиров – настоящая беда", - говорит эксперт.
Одной из причин проблемы эксперт называет бесконтрольное строительство торговых центров. В качестве примера Попенко приводит строительство торгового комплекса над станцией метро "Героев Днепра". В ходе строительства буром был пробит потолок, нарушена изоляция станции, на которую давит вес надстроенных конструкций, в результате чего она проседает и наполнятся грунтовыми водами.
По его мнению, столичные власти скрывают факты реального состояния туннелей и станций. Проще говоря, пока не произойдет какой-нибудь серьезной трагедии, вопрос ремонта тоннелей и станций будет лишь обсуждаться.
Требует капитального ремонта и гостиница "Украина" (бывшая "Москва"), расположенная на Майдане, откуда в 2014 году снайперы расстреливали людей. На этой неделе Кабмин Украины решил продать "Украину", внеся ее в список приватизации. Глава Фонда госимущества Виталий Коваль уверен, что продажа "Украины" может стать "флагманом приватизации в 2024 году".
На текущей неделе Киев также посетила делегация из Кении. Украинские власти, как обычно, повезли иностранцев в Бучу, где специально не ведут работы по восстановлению, превратив развалины в мемориал, куда возят все иностранные делегации.
Кения под давлением бывшей метрополии Великобритании стала одним из слабых звеньев среди стран Глобального Юга, на которые Запад оказывает давление с целью осуждения РФ и сохранения своего влияния. На прошлой неделе кенийцев свозили в Одессу, где украинские власти убеждали их поддержать инициативы по зерновому коридору, так как РФ якобы мешает Украине снабжать продовольствием голодающие страны Африки.
17 апреля, 12:52
Военкомы похищают людей, власти ждут европейских денег. Что происходит в Закарпатье После подписания Зеленским закона об ужесточении мобилизации в Закарпатье ожидают увеличения наплыва беглецов, хотя их и без того ежедневно отлавливают десятками.
Тем временем в конце апреля были опубликованы результаты исследования уровня знаний киевских первоклассников, которые скоро закончат свой первый год обучения. Результаты ошеломили националистов, так как показали, что в среднем 40% детей не понимают материала, услышанного на уроках на украинском языке. 65% детей понимают менее половины на украинском языке, а 29% - менее трети.
О результатах исследования сообщил Андрей Ковалев, основатель ГО "Спильномова", проводившей исследования в марте-апреле. Ранее он же сообщал, что по результатам другого исследования 85% пятилетних посетителей детских садов Киева не понимают украинского языка.
Исследователи также связывают непонимание украинского языка с неутешительными результатами, которые показывают украинские подростки на Международном исследовании качества образования (PISA). В 2022 году тесты показали, что 41% украинских подростков не овладели базовыми навыками чтения и понимания простого текста.
Результаты свидетельствуют, что Киев остается преимущественно русскоязычным городом. Это видно по детям, которые родной язык усваивают, прежде всего, в семейном кругу. Стремление украинизировать их ведет в итоге к отставанию по всем другим предметам и неспособности овладевать науками.
Можно, конечно, насадить в обязательном порядке хоть латынь в школах, но это не значит, что дети смогут читать Вергилия в оригинале. К пятнадцатилетнему возрасту маленьких киевлян смогут обучить общаться хотя бы на суржике, но к этому возрасту будут упущены возможности для нормального усвоения математики и биологии.
 
ЭксклюзивУкраинаКиевпляжиметроТарас ШевченкоВладимир ЗеленскийКиевсоветОфис президентаРадаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:05"Большинство правительств не хотят, чтобы мы ими помыкали". Африка избавляется от Запада
11:58Ядерный ренессанс: как бы развивался мирный атом, если бы не авария на Чернобыльской АЭС - Юшков
11:53Продажа "Украины", опасное метро и русскоязычные дети. Что происходит в Киеве
11:50Станислав Минаков: кто он
11:37"Наши цветочки". Зеленский готов расплатиться с Западом украинскими женщинами
11:31Зеленский вспомнил про катастрофу в Чернобыле и потребовал вернуть ему ЗАЭС
11:29"Не мы, а они к нам пришли": Шойгу рассказал о войсках НАТО у российских границ
10:56Поблагодарил за сотрудничество с РПЦ и удостоил ордена: патриарх Кирилл поздравил Киселева с юбилеем
10:45ФСБ задержала подростков, которые тестировали бомбы и готовили теракты
10:39"Про Бандеру там больше не поют": войска ударили по ВСУ в нескольких регионах
10:08Испания поставит Украине ракеты Patriot - СМИ
09:59Чем журналисты в России отличаются от всех остальных: большое интервью к юбилею Дмитрия Киселёва
09:53"Украина не сможет победить": министра обороны Нидерландов удивили успехи России в СВО
09:38США ищут операторов, наёмники, "Абрамсы" отводят. Главное на Украине на утро 26 апреля
09:02США готовят контракты на поставку оружия ВСУ на 6 миллиардов долларов — Politico
08:34Украинские военные обстреляли Донецк, погибли люди
08:14Припять, 26 апреля 1986 года
08:09Главное за ночь 26 апреля
07:54Удар по ж/д станции, хитрость с "Абрамс", уничтожение националистов: успехи ВС РФ
07:29Французских военных заманивают в ВСУ деньгами - экс-разведчик
Лента новостейМолния