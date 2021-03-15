Надо разделять проблемы, которые сознательно созданы в Крыму Украиной, и те, которые существуют объективно и которые надо решать, считает Константин Затулин, депутат Государственной Думы из фракции «Единая Россия»

- Константин Фёдорович, на этой неделе исполняется 7 лет крымскому референдуму и присоединению Крыма к России. Россия за это время сделала много хорошего и полезного в Крыму: почти достроена трасса «Таврида», построен Керченский мост, запущена Балаклавская электростанция, построен новый симферопольский аэропорт, но вместе с тем в Крыму есть проблемы.

Например, неповоротливость и коррумпированность чиновников, которые остались на своих местах ещё с украинских времен. Как с этим бороться?

— Эмоциональные сомнения в чистоплотности отдельных чиновников, доставшихся РФ вместе с Крымом, вполне понятны, хотя далеко не всегда справедливы. В каждом конкретном случае надо отдельно разбираться, что не устраивает людей в Крыму.

То, что не успели сделать в Крыму, — это следствие некомпетентности и нераспорядительности или даже вредительства со стороны тайных врагов России, остающихся где-то на своих постах в Крыму? Я бы свел причины такого рода к минимуму. Иначе мы просто-напросто потеряем всякую управляемость в Крыму.

Мы собираемся с подозрением относиться ко всем тем, кто жил во времена Украины в Крыму, но это же люди, которые проголосовали за возвращение Крыма в Россию и которые приветствовали Крымскую весну, без которых она не могла бы состояться.

В Крыму сегодня на социологическом уровне существует проблема: наш или не наш?

- Вы сами лично с ней сталкивались?

— Я с ней столкнулся конкретно в 2014 году, когда заявился как самовыдвиженец на первых выборах в Законодательное собрание города Севастополя. Некоторые члены команды Алексея Чалого принялись интриговать.

Всё, что они могли сказать против меня, поскольку выдвинули своего кандидата в этом округе: да, он хороший человек, да, он выступал за Крым и Севастополь, но он же не севастопольский.

И этого было достаточно в тот момент, когда в Севастополе безоглядно верили тому, что ни говорит Чалый и его команда, чтобы я проиграл эти выборы, хотя я набрал больше, чем кто бы то ни было из тех, кто проиграл, — 30%.

Но этого оказалось недостаточно, потому что кандидат Чалого в этом округе — Екатерина Алтабаева — набрала в этом округе свыше 50%. Это пример 2014 года.

Никогда Украина в независимом статусе не раскошеливалась на Крым и Севастополь так, как это делала Россия вот эти 7 лет. Уровень российских инвестиций, государственных и частных, в Крым превосходит уровень таких же инвестиций в другие российские регионы.

Россия с лихвой на государственном уровне выполняет свои обязательства перед крымчанами, но далеко не всегда это положительным образом сказывается на жизни простого человека.

Приведу пример с почти построенной федеральной трассой «Таврида». Она прошла по новому маршруту вдалеке от прежних дорог, вдоль которых торговали в основном продуктами питания простые крымчане, которые там живут.

«Таврида» — это благо для всего Крыма, в том числе и для этих крымчан, но уровень доходов из-за того, что трасса прошла в другом месте, у них существенно снизился. Это проблема? Да, проблема.

- Какие ещё есть проблемные моменты, на ваш взгляд?

— Не очень хорошо воспринимается то, что назначенные на полуостров чиновники из Москвы тащат с собой близких им людей. На этом некоторые местные политики строят свою политическую линию. Вот я уже упоминал Чалого…

Он успешно дискредитировал первого губернатора Севастополя Меняйло, распространяя везде тезис, что Меняйло тащит с собой в город новороссийских и так далее. Хотя Новороссийск — такая же база Черноморского флота, как и Севастополь.

Вторым губернатором стал Овсянников, который тоже наделал всяких ошибок, и одной из претензий к нему было то, что он укрепляет органы администрации знакомыми ему по прежнему месту работы в Перми кандидатами.

Новый губернатор Севастополя Михаил Развожаев пытается выстроить баланс — удовлетворить местных и выполнить задачи, которые перед ним поставлены. Ведь далеко не всегда местные понимают и разделяют те цели, которые здесь, в России, являются обязательными.

- Вписан ли уже Крым и Севастополь в ткань российской жизни?

— Мне кажется, что сильно поторопились, когда через год-два заявили, что всё, переходный период в Крыму и Севастополе завершился. Это не так. Он в значительной степени ещё не завершён и психологически не всегда ещё завершён.

Обстоятельства, на которых пытаются играть, в том числе и наши «друзья» на Украине, абсолютизируют, возводят в степень и сами себя вдохновляют тем, что на почве этих настроений в Крыму может возникнуть обратное движение в сторону Украины.

Ничего подобного не произойдёт. Люди с головой понимают, что возможности Украины и России несоизмеримы. Как государство Россия существенно крепче, сильнее и дееспособнее, чем Украина.

- Хорошо, а как быть с проблемой воды в Крыму?

— Эту проблему Крыму специально создали наши «друзья» с Украины. Они специально это сделали, чтобы породить недовольство на полуострове, чтобы показать крымчанам, чего они лишились в лице Украины. Например, лишились воды.

Они пытались то же самое проделать с электроэнергией, но этого, как вы знаете, не произошло, потому что были быстро приняты меры.

С водой не всё так просто. Вода более серьёзная субстанция, чем электроэнергия, для того, чтобы её произвести. Продолжая водную блокаду, киевские стратеги стреляют себе в ногу, обнажая своё лицемерие и двуличие.

Если Киев считает Крым «оккупированным» и «аннексированным», то в таком случае большинство крымчан — «жертвы оккупации». Но вода ж нужна всем — и тем, кто «аннексирует», и «жертвам аннексии». Так в чём тогда логика украинской стороны, когда она вводит водную блокаду? Они, как Генрих IV забрасывал осаждённый Париж хлебом, «забрасывали» бы водой крымчан, попавших в такую сложную ситуацию из-за «злой» России.

Но они понимают, что крымчане в подавляющем большинстве с Россией.

- Когда всё-таки в Крыму всё будет хорошо в туристической сфере? Да, Крым под санкциями — инвестиции компаний, владеющих большими сетевыми отелями, невозможны, но всё-таки…

— Когда мы говорим о туризме, то должны понимать, что туристическая составляющая в Крыму шла вверх вплоть до прошлого года, когда туристический тренд во всем мире обрушила пандемия — карантинные меры. Несмотря на это, туристический сезон в Крыму состоялся, хотя и не тот, на который можно было бы рассчитывать.

Потенциал для Крыма с точки зрения России более чем достаточен для развития туризма. Сегодня очень часто не хватает мест для туристов в крымских гостиницах и здравницах.

Сейчас для отрасли туризма настали трудные времена, поэтому я, выступая в Думе в прошлом году, настаивал, чтобы была принята федеральная программа поддержки моногородов.

К таким моногородам я отношу такие города, как Ялта, Евпатория и, конечно, курортные города на Черноморском побережье Кавказа и других мест России — Сочи, Анапу, Белокуриху, то есть те города, которые на 80-90% завязаны на туристическую сферу.

Это предложение было воспринято правительством, которое принялось разрабатывать федеральную программу поддержки туризма. Дело в этом направлении движется, хотелось бы, чтобы побыстрее.

- А может, упор в Крыму и Севастополе сделать не только на туристическую сферу, но и на промышленное развитие и на военную сферу, которая дает работу местным?

— В Крыму с туристической сферой связана и продовольственная сфера, потому что, по большому счету, самообеспечение, в том числе фруктами и овощами и так далее, — важная часть подготовки в туристическому сезону.

В России, в том числе и под впечатлением от вхождения Крыма в состав России, принят закон о виноделии.

Это революционный закон, по которому даны большие преимущества виноделам, которые намерены вкладываться в развитие этой отрасли. Развитие виноделия в Крыму пошло очень активно.

Водная блокада со стороны Украины привела к тому, что в Крыму фактически аннулировано рисосеяние, которое нуждается в большом количестве воды.

Но зато развиваются другие сферы. Активно развивается все то, что связано с морепродуктами, — стали появляться крымские мидии и устрицы, те, которые давным-давно не существовали. Когда-то Николай I лакомился не французскими, а севастопольскими устрицами.

Сейчас Россия сделала огромные вложения в инфраструктуру, которая позволит развивать и промышленность, и туристическую сферу.

Сейчас стоит вопрос, чтобы найти золотую середину в вопросе о земельной собственности в Крыму. Вы же знаете, Украина сбежала из Крыма, не забыв прихватить с собой все кадастровые документы, создав определённую путаницу, которую теперь приходится разрешать, и не всегда всё происходит бесконфликтно.

Так что надо разделять проблемы, которые сознательно созданы в Крыму Украиной, и те, которые существуют объективно и которые надо решать.