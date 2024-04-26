"Украина не сможет победить": министра обороны Нидерландов удивили успехи России в СВО - 26.04.2024 Украина.ру
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"Украина не сможет победить": министра обороны Нидерландов удивили успехи России в СВО
"Украина не сможет победить": министра обороны Нидерландов удивили успехи России в СВО - 26.04.2024 Украина.ру
"Украина не сможет победить": министра обороны Нидерландов удивили успехи России в СВО
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает реальной перспективу того, что Украина не сможет победить Россию в ходе спецоперации, передает газета NRC
2024-04-26T09:53
2024-04-26T09:53
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"Русские перешли к военной экономике, начали производить гораздо больше оружия и смогли восполнить свои запасы гораздо быстрее, чем мы ожидали. Это оказало давление на ситуацию: существует реальная перспектива того, что Украине в конечном итоге не удастся победить Россию", - объяснила Оллонгрен.Она отметила, что России "гораздо быстрее, чем ожидало большинство экспертов", удалось оправиться от понесенных ею "потерь" в этом конфликте.Министр также добавила, что дела на фронте сейчас "идут тяжело" из-за нехватки у Киева боеприпасов.Нидерланды на прошлой неделе пообещали выделить дополнительно более 200 миллионов евро на ПВО и артиллерийские боеприпасы для Украины.В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указывала, что российская армия обеспечена всеми видами вооружений и всем необходимым для победы.
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новости, нидерланды, россия, украина, совет федерации
Новости, Нидерланды, Россия, Украина, Совет Федерации

"Украина не сможет победить": министра обороны Нидерландов удивили успехи России в СВО

09:53 26.04.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает реальной перспективу того, что Украина не сможет победить Россию в ходе спецоперации, передает газета NRC
"Русские перешли к военной экономике, начали производить гораздо больше оружия и смогли восполнить свои запасы гораздо быстрее, чем мы ожидали. Это оказало давление на ситуацию: существует реальная перспектива того, что Украине в конечном итоге не удастся победить Россию", - объяснила Оллонгрен.
Она отметила, что России "гораздо быстрее, чем ожидало большинство экспертов", удалось оправиться от понесенных ею "потерь" в этом конфликте.
Министр также добавила, что дела на фронте сейчас "идут тяжело" из-за нехватки у Киева боеприпасов.
Нидерланды на прошлой неделе пообещали выделить дополнительно более 200 миллионов евро на ПВО и артиллерийские боеприпасы для Украины.
В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указывала, что российская армия обеспечена всеми видами вооружений и всем необходимым для победы.
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