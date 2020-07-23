Неделю назад госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские власти не будут терпеть участия европейского бизнеса в строительстве российского газопровода, и посоветовал «немедленно убраться», а накануне нижняя палата Конгресса проголосовала за расширение санкций против участников проекта. Берлин, в свою очередь, готовит контрсанкции

Палата представителей 21 июля одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начнётся 1 октября 2020-го), который предусматривает расширение санкций в отношении «Северного потока — 2», а именно введение ограничительных мер против иностранных лиц, содействующих продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Однако это ещё не окончательная редакция документа — свой проект, к слову, более мягкий, через несколько дней рассмотрит Сенат, а затем финальный вариант согласует специальная комиссия Конгресса, и только после того, как за итоговый документ проголосуют обе палаты, он отправится на подпись президенту. Ранее Дональд Трамп предупредил, что на проект оборонного бюджета в нынешней редакции наложит вето — правда, не из-за энергетики, а в первую очередь из-за пункта о переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедерации штатов рабовладельческого Юга периода Гражданской войны.

И хотя ещё не всё решено, результаты голосования в Палате представителей уже наделали много шума. И прежде всего на это обратили внимание в Германии.

Санкции против союзников

Вашингтон регулярно призывает европейские компании свернуть совместный с «Газпромом» проект, однако в этот раз риторика была беспрецедентно жёсткой и наглой. 15 июля госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции объявил о включении Госдепартаментом двух российских газопроводов в обновлённые публичные рекомендации по действию закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

«Эти действия ставят инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами, под риск американских санкций. Это чёткий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию, что США не будут это терпеть: убирайтесь немедленно или будут последствия», — заявил дипломат. ЕС призвал США отменить санкции против европейских компаний, строящих «Северный поток-2» © wikipedia.org

Как пояснил слова своего руководителя Госдепартамент, правки внесены в раздел 232 CAATSA и позволяют теперь вводить ограничения против инвесторов и партнёров газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Таким образом, они под угрозой санкций — а именно замораживания активов на территории США, отказа менеджерам в американских визах и отключения от возможности получения услуг в банковской и финансовой сферах. При этом пока гипотетически под санкции попадают компании, сознательно участвующие в строительстве российских газопроводов, предоставляющие инвестиции или поставляющие товары, услуги, технологии на сумму более $1 млн единоразово или $5 млн по итогам последнего года. Речь идёт прежде всего о британо-нидерландской Shell, французской Engie, немецких Uniper и Wintershall и австрийской OMV. Все это весьма крупные компании.

Пока они занимают выжидательную позицию — наблюдают за развитием ситуации. Стоит отметить, что в случае применения Штатами санкций, под удар попадут европейские участники проекта «Северный поток — 2», поскольку в случае с «Турецким потоком» под угрозой находится только участок, проходящий через Сербию, который совместно строит совместное предприятие «Газпрома» и «Сербиягаза» , а остальными занимаются местные газотранспортные операторы, таким образом, они юридически включены в европейскую ГТС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на парадокс в попытке Вашингтона вынудить европейские компании отказаться от завершения строительства второй нитки «Северного потока» при помощи статьи 232 CAATSA.

«Всё это напоминает некий художественный фильм времён холодной войны. Вот в чём вопрос: читали ли в Госдепе пресловутый закон, а именно непосредственно статью 232? Мы читали и, поскольку уже не раз рассказывали американским партнёрам о деталях международных и их внутренних законодательных актов, на которые они ссылаются, готовы повторить фокус. В этой самой статье 232, о которой говорил Помпео, сказано, что президент США может вводить санкции только «по согласованию с союзниками». Честно говоря, любопытно, с кем из своих европейских союзников Вашингтон согласовал эти решения?» — сказала она на брифинге.

Действительно интересно, ведь Германия всегда была главным союзником США в Европе, и именно санкции против компаний, задействованных в реализации проекта «Северный поток — 2», сильно испортили отношения между странами. 16 июля Восточный комитет германской экономики в своём заявлении подчеркнул, что американская сторона практически за ночь без консультаций с европейскими союзниками поставила под вопрос существующие нормы, а также поставила под угрозу санкций порядка 120 компаний из 12 стран ЕС и инвестиции в размере примерно 12 млрд евро. Абзалов описал, что станет с Германией, если она не будет защищать «Северный поток-2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Раньше в оправдание незаконных международных санкций выискивался «благовидный» повод: защита прав человека или агрессивное поведение страны / отдельной личности. По «Северному потоку — 2» всё названо своими именами: «Проект — прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам. Мы хотим поставлять свой дорогой СПГ в Европу, а проект нам мешает. Конкуренции, конечно, не хотим, поскольку это НАШ бизнес. И всё». Такова позиция Госдепа, и плевать на европейских партнёров, на солидарность в кризис и прочее. От такой простоты и борзости оторопь берёт, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу. Печально. А газовый проект, конечно, будет завершён», — написал на своей странице ВКонтакте бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Хватит ли Берлину смелости ответить Вашингтону?

Из немецкой столицы всё чаще звучат заявления, что энергетическую политику Европы должны решать в Европе, а американцам не нужно вмешиваться в её внутренние дела.

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс в интервью изданиям медиагруппы Funke сообщил, что комитет уже занимается выработкой ответных мер на действия США, которые, по его словам, могут варьироваться от ясных политических заявлений, компенсаций местным компаниям до защитных контрсанкций.

«До сих пор мы всегда предостерегали от жестких контрмер в отношении США, поскольку мы не хотим попасть в санкционную спираль. Теперь мы видим это иначе. Угрозы санкций США могут стать опасным прецедентом. ЕС должен эффективно действовать против этого. Нужно избежать того, чтобы другие государства пришли к схожим идеям», — заявил он.

В интервью немецкому журналу Spiegel, опубликованном несколько дней назад, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на вопрос, что руководит действиями Вашингтона, направленными против «Северного потока — 2», — стремление продавать в Европе свой сжиженный природный газ или опасения того, что Германия и ЕС впадут в энергетическую зависимость от России, — ответил, что «и то, и другое». Помпео едет в Германию говорить о «Северном потоке-2» © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

Журналисты спросили Хармса, можно ли считать проект мёртвым из-за расширения санкций в отношении него, и тот сказал: «Так далеко мы ещё не зашли. Но посольство США в Берлине уже настоятельно предлагает некоторым компаниям конкретные даты для переговоров. Такие действия мы считаем чуждыми партнёрам. Мы в связи с этим тесно координируем наши действия с правительством ФРГ».

Впрочем, эксперты сомневаются, что Германия сможет ввести реальные санкции против США. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов выразил мнение, что слова немецких политиков и бизнесменов в конечном итоге так и останутся словами, поскольку ещё ни разу не было случая введения европейцами контрсанкций экономического характера в отношении американцев.

«Думаю, пока немецкий бизнес не готов играть самостоятельную роль, для них привычно, когда США — лидер. Поэтому поворчат, но подчинятся», — добавил он.

Профессор международных отношений Гамильтонского колледжа в Нью-Йорке Алан Кафруни считает, что Вашингтон не только не получит отпор со стороны Германии, а, наоборот, извлечёт из сложившейся ситуации выгоду.

«Сомнительно, чтобы Берлин смог организовать коллективный ответ (на действия США от лица всего ЕС — Ред.). Более того, его высокая зависимость от американского рынка означает, что Германия очень не хочет спровоцировать торговую войну с Соединёнными Штатами. Противодействие США «Северному потоку —2» и «Турецкому потоку» основано преимущественно на коммерческих соображениях. Так что есть вероятность, что угроза санкций позволит Соединённым Штатам получить дополнительные уступки со стороны Германии и ЕС применительно к экспорту СПГ, а также к отношениям с Украиной», — заявил эксперт в комментарии РИА Новости.

Что касается самого газопровода в свете новых санкций, то, как сказал председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, возникают препятствия для задействованных в проекте компаний, риски увеличиваются, политическое и геополитическое давление усиливается, но в конечном итоге, уверен депутат, «Северный поток — 2» будет запущен. В свою очередь, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что оба «потока» сохранят коммерческую рентабельность, несмотря на американские санкции, в том числе из-за растущего спроса Европейского союза на энергоресурсы, причём сейчас быстрыми темпами увеличивается объём импорта газа как из России, так и из США.