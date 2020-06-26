В конце июня вдруг резко оживился Национальный корпус, гражданское крыло неонацистского батальона «Азов», входящего в Национальную гвардию Авакова. Нападения, избиения и погромы происходят практически каждый день в разных регионах Украины

Основной мишенью стали активисты партии Шария, которых жестоко избили в Житомире, Харькове и Черкассах. Жертвами становятся не только сами сторонники популярного блогера Анатолия Шария, но и члены их семей, а также просто прохожие. В Черкассах были избиты двое проходивших мимо военнослужащих, которых Нацкорпус принял почему-то за сторонников Шария.

Почему бездействует полиция?

Поводом для серии нападений стала акция, проведенная в Киеве 17 июня, на которой сторонники Шария фактически бросили вызов ультраправым, нарушив их монополию на «контроль над улицей». На расходившихся после акции участников в метро напали боевики «Азова», но получили сдачи, после чего «Азов» и Национальный корпус открыто призвали отлавливать и терроризировать активистов оппозиционной партии.

В ночь на четверг, 25 июня, в Харькове был до полусмерти избит один из лидеров этой партии, Никита Роженко, который и проводил митинг в Киеве 17 июня. Сейчас он находится в реанимации, и врачи борются за его жизнь. За пару часов до нападения он написал заявление в полицию из-за поступавших ему со стороны Нацкорпуса угроз. В Нацкорпусе заявили, что активисты партии Шария сами себя избивают. Точно так же они традиционно объясняют обстрелы городов Донбасса. Напомним, что 17 июня основатель полка Нацгвардии «Азов» Андрей Билецкий написал после акции партии Шария, что «азовцы уберут этот мусор с улицы». «Партия Шария отвоевывает себе улицу». Соцсети об акциях протеста в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Происходит этот ультраправый террор при явном попустительстве новых властей. Никто из нападавших не понес наказания. В Черкассах виновных быстро установили, но несколько дней суд переносил заседания, так как здание суда осаждали ультраправые боевики и ветераны АТО. В конце концов, нападавшим избрали в качестве меры пресечения домашний арест.

В четверг, 25 июня, Национальный корпус открыто анонсировал нападение на офис партии Шария в Запорожье. В центр Запорожья стянули силы полиции, при этом, по словам Анатолия Шария, полиция пропустила активистов Национального корпуса, но задержала охрану офиса партии Шария.

«Полиция задержала активистов, которые планировали сорвать акцию Нацкорпуса в Запорожье», — так представило события издание «РБК-Украина». Иными словами, попытка защитить свой офис от погрома названа «срывом акции Нацкорпуса». Это говорит о том, что власти откровенно подыгрывают ультраправым боевикам в их политическом терроре. И ответственность за это лежит в том числе и на президенте страны, как подчеркивает блогер.

«Зеленский объявил войну части собственного народа. Это очень мудрое решение. Забьешь их всех, "поломаешь", как говорил твой наемный рабочий Билецкий?» — пишет Шарий.

Предвыборный террор

Телеграм-канал «Резидент» считает, что такая активизация Нацкорпуса и прочих ультраправых обусловлена приближением местных выборов. Партия Шария играет фактически на том же политическом поле, что и «Слуга народа», а также переходит дорогу ряду мэров городов.

«Радикалы в лучших своих традициях начали запугивать сторонников партии Шария, но стоит обратить внимание на еще один фактор — местную власть. Закрытая социология Офиса президента показала, что партия Шария отбирает электорат у Слуг народа и условной партии мэров, а уже потом — у ОПЗЖ», — пишет «Резидент».

С приближением выборов связывает активизацию Нацкорпуса и одесский журналист и председатель «Союза анархистов Украины» (САУ) Вячеслав Азаров, подчеркивая, что Зеленский идет по пути Порошенко. «Самая независимая и прогрессивная партия». Кто стоит за спиной у Шария-политика © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Жестокое нападение на лидера харьковской ячейки ППШ (Политической партии Шария. — Ред.) показывает, что с уходом режима Порошенко нацистская угроза из Украины никуда не исчезла, она просто перешла в спящий режим и ждала следующих выборов. Я многократно писал, что в подобных формированиях мы имеем дело не просто с ультраправыми группировками как носителями антигуманной идеологии. Это настоящая политическая тайная полиция, просто выведенная за штат полицейского государства. И если она активизировалась к новой предвыборной кампании, значит, режим Зеленского не надеется честно выиграть выборы и вернется к тактике своего предшественника, который получил парламент и местные советы посредством травли и террора», — пишет Азаров.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» тоже становится объектом атак Нацкорпуса, причем его члены открыто анонсируют свои нападения. И за призывы к насилию им ничто на Украине не грозит. «Мы будем догонять каждого пособника кремлевских интересов любыми эффективными способами. Они должны бояться ходить по улице со своими пророссийскими идеями и лозунгами. Призываем всех присоединиться к нашей общей борьбе с врагом», — пишут лидеры харьковского Нацкорпуса, анонсируя акцию против ОПЗЖ. 18 июня боевики Нацкорпуса атаковали автомобиль Вадима Рабиновича, одного из лидеров ОПЗЖ.

Достается и депутатам от правящей партии «Слуга народа». 22 июня произошли столкновения в Березном Ровенской области на встрече депутата Сергея Литвиненко с избирателями. Приехавшие туда неонацисты попытались напасть на депутата лишь за то, что он высказывался за выполнение Минских соглашений и предоставление неподконтрольным территориям Донбасса особого статуса. В результате Литвиненко вынужден был покинуть встречу в сопровождении охраны. Участники акции начали его догонять, в него полетели камни. После этого произошли столкновения неонацистов с полицией. Депутат Литвиненко считает, что ультраправых на его встречу заказали политики из «партии войны».

«Это банальный криминал. И ни для кого не секрет, что радикалы работают на заказ. Хочу предостеречь политиков, которые пользуются услугами экстремистов-радикалов: завтра они легко повернут свое оружие против вас», — написал Литвиненко.

В то же время многие его однопартийцы открестились от своего коллеги, поддержав воинствующих националистов. Ранее боевики Нацкорпуса и «Азова» нападали и на экс-советника Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Сивохо, пытавшегося презентовать платформу примирения и единства, предполагавшую диалог с Л/ДНР. И закончилось это печально не для них, а для Сивохо, что характерно. Сама платформа в результате той стычки так и не была презентована, Сивохо перестал быть советником СНБО, а публично напавшие на него радикалы не понесли абсолютно никакого наказания и теперь, после ухода Сивохо из СНБО, чувствуют себя героями. При этом президент не защитил своего друга и политического сторонника, отмолчавшись по поводу всей этой позорной для страны ситуации. «Нацкорпус» собирает акцию протеста возле суда, где будет рассматриваться иск Сивохо © Украина.ру

Отчасти объясняется это тем, что боевики «Азова» занимают ряд высокопоставленных должностей в «реформированной» украинской полиции. В частности, глава патрульной полиции Ровно, Сергей Мерчук, пострадавший от взрыва петарды во время нападения Нацкорпуса на депутата Литвиненко, тоже является ветераном «Азова». Советником (а при Порошенко заместителем министра МВД Арсена Авакова) является Вадим Троян — один из основателей и идеологов «Азова» и Национального корпуса». Неслучайно всех задержанных радикалов отпускают очень быстро.

В принципе, в Украине ни для кого не секрет, что все (или почти все) радикалы управляются в стране из того же кабинета, из которого якобы должны осуществлять руководство по защите от них общественного порядка — кабинета главы МВД Авакова. Но то, что ни для кого не секрет, тайна для президента, который продолжает числить Авакова "крепким министром".

Политический рэкет

Однако такая связка уличных неонацистов, полиции и украинской «партии войны» обусловлена не только идеологией, она подкрепляется еще и живыми деньгами.

При Порошенко радикальные националисты начали терроризировать популярных украинских исполнителей за их гастроли в РФ, требуя платить им своеобразную дань «на развитие патриотизма», по сути, занимаясь рэкетом. Сейчас же таким налогом обложили, похоже, и украинских политических деятелей. Нападение на депутата Литвиненко в Ровенской области другой депутат, Илья Кива, присутствовавший на встрече, объяснил не позицией своего коллеги по вопросу о статусе Донбасса, а отказом платить дань.

Политолог Руслан Бортник, комментируя нападения Нацкорпуса, полагает, что радикальных националистов за определенную сумму использует кто угодно, на эти деньги Нацкорпус и проводит свое партийное строительство.

«Надо понимать, из кого состоит „Нацкорпус": в значительной мере люди войны, с очень радикальными настроениями, и их очень легко использовать в тех или иных политических или экономических разборках. И этими людьми иногда откровенно манипулируют — их политические лидеры, закулисные игроки. Вторая проблема заключается в том, что во многих регионах „Национальный корпус" напоминает иногда „франшизу", которая попадает в руки тому или иному политическому, а иногда и уголовному клану, которые уже используют эту франшизу со своей целью. И то, что эта франшиза разошлась по Украине и иногда слабо контролируется руководством, приводит к тому, что действительно часто люди, которые ассоциируют себя или объявляют себя „Нацкорпусом", участвуют в разного рода разборках и захватах. Это силы, которым для партийной деятельности нужны средства. Им нужны ресурсы, а это — изъятие собственности, грабеж богатых, чем в свое время занимались левые и правые радикалы еще в начале 20-го века. Это и давление на бизнес, на политических оппонентов за целью получения их ресурсов. Это часто является одной из неформальных реальных составляющих работы всех радикальных организаций. В том числе и такой как «Нацкорпус», — говорит Бортник.

Телеграмм-канал «Легитимный» приводит даже своеобразный прайс-лист услуг ультраправых активистов. В одних случаях, по информации источника «Легитимного», политики платят им ради устранения конкурентов, в других — заказывают атаки на свои офисы, чтобы стать «жертвами» националистов и получить признание у той части украинцев, которая ненавидит националистов.

«Хайповое нападение на офис «нужной» политической партии — обычная цифра от 10 000$, но есть и дороже, всё зависит от наполнения акции, времени и самого шоу.

Встреча и прокачка нужного политика (закидать зеленкой, мукой и т.д., сделать картинку для СМИ) — от 5000$, тут тоже всё зависит от наполнения акции, есть предложение и дороже. В оба эти предложения ещё входят такие дополнения:

— Лидеры (региональные радикальные лидеры от 1.000$, приезд столичного от 1500$- 3000$).

— Блокировка офиса партии на время — каждый час + 1000$ (акция не более 20 радикалов).

Каждый радикал обходится заказчику в целом 300$, акция длиться не более 1,5 часа.

Нападение на конкурентов «своего заказчика» с целью запугать. В этом разделе цифры отличаются ровно в два раза, так как есть угроза сопротивления или реальных арестов. Силовое нападение на офис стоит от 15.000$ (разрушить, повредить, поджечь и т.д.). Избить или опозорить «цель» стоит от 8000$ (раньше закидывали в мусорку). Преследовать «цель», угрожать в соцсетях — тут договорное всё, но обычно недорого. Спалить автомобиль или повредить другое имущество — от 3000$», — пишет «Легитимный», подчеркивая, что основную сумму получают лидеры, а рядовые участники акций — гроши.

Аппетит приходит во время еды, следовательно, радикальные националисты будут чаще нападать на любые политические силы под тем или иным предлогом, хотя бы ради того, чтобы получить отступные. Еще не война, но её ощущение. Что осталось незамеченным на митинге Шария в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При бездействии или попустительстве властей всем политическим силам Украины придется создавать свои отряды самообороны. Об этом предупредил 25 июня сопредседатель партии «Оппозиционная платформа» Вадим Рабинович, выступая на телеканале «112».

«Я вижу два варианта развития событий: либо власть наведет порядок на улицах, либо мы должны осознать, что ждать спасения нам не от кого, и самим организовывать народные дружины самообороны от этих бандитов. А запугивать и убивать нас по одному мы не дадим», — предупредил Рабинович, подчеркнув также, что аналогичный террор происходил в Германии перед приходом нацистов к власти.

Следует отметить, что в Германии конца 1920-х годов для противодействия террору нацистских штурмовиков многие политические силы и профсоюзы вынуждены были создавать свои отряды самообороны, а стычки заканчивались многочисленными жертвами. Однако в тех случаях, когда этим силам самообороны или профсоюзным дружинам удавалось отбить нападение штурмовиков и изгнать их с какого-нибудь мероприятия, тогда сразу же появлялись полиция и армия, подавлявшие противников нацистов «за создание беспорядков».

Очевидно, что и на Украине в случае серьезного отпора Нацкорпусу в дело вступит его вооруженное крыло — полк «Азов» и прочие формирования Нацгвардии. А также скрытые и явные сторонники радикалов в полиции и Нацгвардии, которых после так называемой АТО («антитеррористической операции» в этих органах полным-полно).

Таким образом, противостояние и политическая борьба в Украине может перейти в стадию вооруженного конфликта, на фоне которого президент Зеленский будет записывать ободряющие видеоролики для населения и безуспешно приглашать иностранных инвесторов в страну.