"Запад не собирается капитулировать": политолог о том, что будет после Украины - 29.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260729/zapad-ne-sobiraetsya-kapitulirovat-politolog-o-tom-chto-budet-posle-ukrainy-1081946771.html
"Запад не собирается капитулировать": политолог о том, что будет после Украины
"Запад не собирается капитулировать": политолог о том, что будет после Украины - 29.07.2026 Украина.ру
"Запад не собирается капитулировать": политолог о том, что будет после Украины
Запад в любом случае не признает поражения Украины стратегическим и намерен продолжать борьбу. Британия и её союзники готовили большую войну ещё до разгрома Киева, но провокация на Балтике не удалась. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-29T04:45
2026-07-29T04:45
новости
украина
россия
запад
ростислав ищенко
дональд трамп
украина.ру
санду майя
балтика
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065811275_0:173:2903:1806_1920x0_80_0_0_0ff4b279469ae0a1d44e3cf8577ec079.jpg
Размышляя над вопросом о возможных сценариях глобального конфликта в зависимости от судьбы Украины, Ищенко заявил, что Запад в любом случае не признает стратегического поражения. "Запад в любом случае воспримет поражение Украины как тактическую победу России, а не стратегическую. Он не собирается капитулировать перед Россией и намерен бороться дальше", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам политолога, Британия готовила провокацию на Балтике с блокированием российских портов ещё к началу 2025 года. Однако к тому моменту Украине стало настолько плохо, что потенциальные союзники задумались. "Сначала прибалты, а потом и поляки стали делать заявления в духе: "Мы готовы воевать с Россией с большим удовольствием. Но только если мы будут уверены, что США нас не бросят", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что аналогичный кризис намечался вокруг Приднестровья, но не удался по тем же причинам. "Санду за, а молдавские генералы и румынское правительство категорически против", — добавил Ищенко.Он подчеркнул, что Запад не отказался от войны, но хочет вести её с поддержкой. "Они отказались воевать прямо сейчас и без поддержки", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину" на сайте Украина.ру.Иран рассматривает Россию в качестве меча, который будет наносить удар возмездия по Киеву. Подробнее об этом — в материале "Андрей Серенко: Украина ударила по Ирану, чтобы скрасить одиночество Трампа в ближневосточном конфликте" на сайте Украина.ру.
украина
россия
запад
балтика
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065811275_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_2479843d582dc0abffabe9eea38c2691.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, запад, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, санду майя, балтика, главные новости, главное, мир без границ, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, война, война на украине
Новости, Украина, Россия, Запад, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, Санду Майя, Балтика, Главные новости, главное, Мир без границ, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, война, война на Украине

"Запад не собирается капитулировать": политолог о том, что будет после Украины

04:45 29.07.2026
 
© AP / Henry Nicholls
- РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP / Henry Nicholls
Читать в
ДзенTelegram
Запад в любом случае не признает поражения Украины стратегическим и намерен продолжать борьбу. Британия и её союзники готовили большую войну ещё до разгрома Киева, но провокация на Балтике не удалась. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Размышляя над вопросом о возможных сценариях глобального конфликта в зависимости от судьбы Украины, Ищенко заявил, что Запад в любом случае не признает стратегического поражения.
"Запад в любом случае воспримет поражение Украины как тактическую победу России, а не стратегическую. Он не собирается капитулировать перед Россией и намерен бороться дальше", — пояснил собеседник Украина.ру.
По словам политолога, Британия готовила провокацию на Балтике с блокированием российских портов ещё к началу 2025 года. Однако к тому моменту Украине стало настолько плохо, что потенциальные союзники задумались.
"Сначала прибалты, а потом и поляки стали делать заявления в духе: "Мы готовы воевать с Россией с большим удовольствием. Но только если мы будут уверены, что США нас не бросят", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что аналогичный кризис намечался вокруг Приднестровья, но не удался по тем же причинам. "Санду за, а молдавские генералы и румынское правительство категорически против", — добавил Ищенко.
Он подчеркнул, что Запад не отказался от войны, но хочет вести её с поддержкой. "Они отказались воевать прямо сейчас и без поддержки", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину" на сайте Украина.ру.
Иран рассматривает Россию в качестве меча, который будет наносить удар возмездия по Киеву. Подробнее об этом — в материале "Андрей Серенко: Украина ударила по Ирану, чтобы скрасить одиночество Трампа в ближневосточном конфликте" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЗападРостислав ИщенкоДональд ТрампУкраина.руСанду МайяБалтикаГлавные новостиглавноеМир без границновости СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОвойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:26Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США
07:01Обмелеет "европейская река". При каких условиях ЕС сможет сократить финансирование Украины
07:00Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери
06:30Белгород и цели СВО
06:10Экономика Украины и война: морская блокада и надежда на Азербайджан
06:00"Идёт борьба мерзавцев с негодяями". Чем занимаются украинские випы
05:55"Нацисты-людоловы вместо ТЦК": Алёхин о мобилизационном кризисе и провале контратак ВСУ
05:45"Пока не свернем шею Украине, с нами никто разговаривать не станет": Ищенко о новом мироустройстве
05:30"ВСУ теряют управление войсками": эксперт про обстановку на Харьковском направлении
05:15"Вместо Украины будут другие": Ищенко о новых сценариях Запада после разгрома Киева
05:00"Для полной безопасности нужны сотни километров": Шкурлатов о расширении буферной зоны
04:45"Запад не собирается капитулировать": политолог о том, что будет после Украины
04:30Нацисты будут ловить "добровольцев" вместо ТЦК — Алёхин рассказал о кризисе в ВСУ
04:15Ростислав Ищенко: Ядерная доктрина России заставила Запад спорить о прокси-войнах
00:06В Белгородской области при атаке БПЛА на птицефабрику погиб один человек
00:02В Ровно врача-онколога уволили за отказ общаться с пациентами на украинском языке
23:03ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорваться к коммуникациям группировки "Восток"
22:42В Днепропетровской области уничтожен локомотив ВСУ
22:40Иран потребовал от Украины возместить ущерб за затопленное судно
22:35Медведев: контракт с ВС РФ заключили 200 тысяч человек за полгода
Лента новостейМолния