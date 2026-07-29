https://ukraina.ru/20260729/zapad-ne-sobiraetsya-kapitulirovat-politolog-o-tom-chto-budet-posle-ukrainy-1081946771.html

"Запад не собирается капитулировать": политолог о том, что будет после Украины

"Запад не собирается капитулировать": политолог о том, что будет после Украины - 29.07.2026 Украина.ру

"Запад не собирается капитулировать": политолог о том, что будет после Украины

Запад в любом случае не признает поражения Украины стратегическим и намерен продолжать борьбу. Британия и её союзники готовили большую войну ещё до разгрома Киева, но провокация на Балтике не удалась. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-29T04:45

2026-07-29T04:45

2026-07-29T04:45

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Размышляя над вопросом о возможных сценариях глобального конфликта в зависимости от судьбы Украины, Ищенко заявил, что Запад в любом случае не признает стратегического поражения. "Запад в любом случае воспримет поражение Украины как тактическую победу России, а не стратегическую. Он не собирается капитулировать перед Россией и намерен бороться дальше", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам политолога, Британия готовила провокацию на Балтике с блокированием российских портов ещё к началу 2025 года. Однако к тому моменту Украине стало настолько плохо, что потенциальные союзники задумались. "Сначала прибалты, а потом и поляки стали делать заявления в духе: "Мы готовы воевать с Россией с большим удовольствием. Но только если мы будут уверены, что США нас не бросят", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что аналогичный кризис намечался вокруг Приднестровья, но не удался по тем же причинам. "Санду за, а молдавские генералы и румынское правительство категорически против", — добавил Ищенко.Он подчеркнул, что Запад не отказался от войны, но хочет вести её с поддержкой. "Они отказались воевать прямо сейчас и без поддержки", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину" на сайте Украина.ру.Иран рассматривает Россию в качестве меча, который будет наносить удар возмездия по Киеву. Подробнее об этом — в материале "Андрей Серенко: Украина ударила по Ирану, чтобы скрасить одиночество Трампа в ближневосточном конфликте" на сайте Украина.ру.

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