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Силы ПВО отразили две ночные атаки украинских БПЛА на Севастополь

Силы ПВО отразили две ночные атаки украинских БПЛА на Севастополь - 19.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО отразили две ночные атаки украинских БПЛА на Севастополь

Силы ПВО, включая мобильные огневые группы, отразили атаки беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 19 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-19T04:44

2026-08-19T04:44

2026-08-19T04:50

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Воздушная тревога из-за угрозы украинских беспилотников в Севастополе объявлялась дважды за ночь — в 0:06 и в 2:40 мск"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили за эту ночь две атаки ВСУ и нейтрализовали 13 вражеских беспилотников. Никто из людей не пострадал", — написал Развожаев в 4:28 мск.По его словам, спасательная служба к этому часу зафиксировала информацию о двух возгораниях травы в Балаклавском районе города.Развожаев вновь призвал жителей и гостей города-героя не подходить к обломкам или сбитым беспилотникам, сразу вызывая профильные службы.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили на подступах к Москве 11 украинских дронов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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