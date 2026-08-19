Силы ПВО отразили две ночные атаки украинских БПЛА на Севастополь - 19.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260819/sily-pvo-otrazili-dve-nochnye-ataki-ukrainskikh-bpla-na-sevastopol-1082610138.html
Силы ПВО отразили две ночные атаки украинских БПЛА на Севастополь
Силы ПВО отразили две ночные атаки украинских БПЛА на Севастополь - 19.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО отразили две ночные атаки украинских БПЛА на Севастополь
Силы ПВО, включая мобильные огневые группы, отразили атаки беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 19 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-19T04:44
2026-08-19T04:50
украина.ру
россия
севастополь
михаил развожаев
бпла
бпла сегодня
атака бпла
пво
беспилотники
беспилотники сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0e/1082479622_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_5ad3a2346425598d0569ce508b0b5ed9.jpg
Воздушная тревога из-за угрозы украинских беспилотников в Севастополе объявлялась дважды за ночь — в 0:06 и в 2:40 мск"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили за эту ночь две атаки ВСУ и нейтрализовали 13 вражеских беспилотников. Никто из людей не пострадал", — написал Развожаев в 4:28 мск.По его словам, спасательная служба к этому часу зафиксировала информацию о двух возгораниях травы в Балаклавском районе города.Развожаев вновь призвал жителей и гостей города-героя не подходить к обломкам или сбитым беспилотникам, сразу вызывая профильные службы.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили на подступах к Москве 11 украинских дронов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
севастополь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0e/1082479622_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0200f364c85211ca4c488076dfe6bb3c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, севастополь, михаил развожаев, бпла, бпла сегодня, атака бпла, пво, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, ПВО, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Силы ПВО отразили две ночные атаки украинских БПЛА на Севастополь

04:44 19.08.2026 (обновлено: 04:50 19.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа МОГ бригады "БАРС-Курск" группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
Боевая работа МОГ бригады БАРС-Курск группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Силы ПВО, включая мобильные огневые группы, отразили атаки беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 19 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
Воздушная тревога из-за угрозы украинских беспилотников в Севастополе объявлялась дважды за ночь — в 0:06 и в 2:40 мск
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили за эту ночь две атаки ВСУ и нейтрализовали 13 вражеских беспилотников. Никто из людей не пострадал", — написал Развожаев в 4:28 мск.
По его словам, спасательная служба к этому часу зафиксировала информацию о двух возгораниях травы в Балаклавском районе города.
Развожаев вновь призвал жителей и гостей города-героя не подходить к обломкам или сбитым беспилотникам, сразу вызывая профильные службы.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили на подступах к Москве 11 украинских дронов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияСевастопольМихаил РазвожаевБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАПВОбеспилотникибеспилотники сегодняВСУВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:03Апокалипсис 2030 года: действительно ли Европа нападёт на Россию
05:00Алексей Фененко: "Идея превращения Японии в ядерную державу никуда не исчезла"
04:45"Очень сложный вопрос": Фененко о различиях в ядерных концепциях России и США
04:44Силы ПВО отразили две ночные атаки украинских БПЛА на Севастополь
04:30"Плохо слышали Россию": Данилов о Мюнхенской речи Путина и оправданиях Джонсона
04:27"Сладкая ловушка": пленный рассказал, как был пойман сотрудниками ТЦК
04:15"Меморандум Киси": Фененко рассказал об истоках ядерных амбиций Японии
03:54Силы ПВО за день сбили над регионами России 65 украинских БПЛА
03:20Силы ПВО сбили на подступах к Москве 11 украинских БПЛА. Аэропорты работают "по согласованию"
02:53Смертельную холеру выявили в оккупированной ВСУ части Харьковской области
01:51В Пензенской области объявили опасность по БПЛА и закрыли аэропорт
01:28Тревога по БПЛА объявлена в Подмосковье и прилегающих регионах. Закрыт аэропорт Калуги
00:54Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов два аэропорта, ещё два меняют расписание
00:11Зеленскому бросил вызов экс-глава Минобороны Украины, желающий выборов - Дмитриев
23:56Принуждение Зеленского к выборам стало скоординированной кампанией
23:36Экс-глава Минобороны Украины Фёдоров тоже за выборы
23:32Россия может простить Украине все долги: при одном-единственном условии
23:14Участники "литовского легиона" ВСУ получают награды после возвращения домой
22:58Оперштаб Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ
22:44Экс-глава МИД Украины запасся дровами и заговорил о выборах
Лента новостейМолния