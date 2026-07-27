https://ukraina.ru/20260727/1081813428.html

Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину

Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину - 27.07.2026 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину

Сейчас речь идет о новом геополитическом устройстве. Тут нужна огромная конференция с участием огромного количества государств, чтобы урегулировать все мировые проблемы. Но это уже будет после Украины. Пока мы Украине шею не свернем, с нами точно никто разговаривать не станет

2026-07-27T06:50

2026-07-27T06:50

2026-07-27T06:50

интервью

сво

переговоры

украина

россия

сша

ростислав ищенко

дональд трамп

нато

европа

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко Ранее Ищенко в своем материале "На грани большой войны" отметил, что мировая война уже находится в теплой фазе. По его словам, контроль над ситуацией утерян, а договариваться блоками мешают союзники с разноплановыми интересами от Индии до Ирана. - Ростислав Владимирович, как может выглядеть этот глобальный пожар в том случае, если к его началу Украина все еще сохранится? Как это будет выглядеть, если с Украиной все же будет покончено? - Запад в любом случае воспримет поражение Украины как тактическую победу России, а не стратегическую. Он не собирается капитулировать перед Россией и намерен бороться дальше. Вопрос в том, какими методами будет вестись это будущее противостояние. Британия и ее союзники собирались развязать большую войну еще до разгрома Украины. К началу 2025 года они готовили провокацию на Балтике с блокированием российских портов. Для этого была создана соответствующая информационная и материально-техническая база. Правда, к тому моменту Украине уже стало настолько плохо, что те, кто должен был вступить в конфликт на ее стороне, призадумались. Сначала прибалты, а потом и поляки стали делать заявления в духе: "Мы готовы воевать с Россией с большим удовольствием. Но только если мы будем уверены, что США нас не бросят". Аналогичный кризис намечался вокруг Приднестровья, но устроить его не удалось по тем же причинам: Санду за, а молдавские генералы и румынское правительство категорически против. Это не значит, что все они отказались воевать прямо сейчас. Просто они отказались воевать прямо сейчас и без поддержки. В Прибалтике не получилось, в Приднестровье не получилось. И теперь западные планировщики думают о том, что будет после того, как Россия ликвидирует Украину. И у них есть два базовых сценария. Можно вести конфронтацию с Россией в режиме экономического противостояния. За этот вариант выступают те, кого мы называем "голубями". "Бороться-бороться, но не переходить к горячему столкновению". А те, кого мы называем ястребами, считают иначе: "Можно и повоевать. Будем вести такую же прокси-войну. Только вместо Украины у нас будут другие Украины. Стран в Европе много. Армий много. А наступать до Лиссабона русские в любом случае не смогут". При этом Россия дала понять, что она будет применять ядерное оружие и будет применять его первой. В том числе по неядерным странам. В нашей обновленной доктрине специально сделали оговорку, что по воюющим с Россией неядерным странам может быть применено ядерное оружие, если ее поддерживают ядерные державы. А у любой европейской неядерной страны есть союз с ядерными державами, потому что все они состоят в НАТО. Поэтому на Западе начался новый виток дискуссий. Можно ли рассматривать новые сценарии прокси-войны с Россией? Или нельзя, потому что это сразу ядерная война? Одни говорят: "Сразу Россия применять ядерное оружие точно не будет. У нас будет время, чтобы договориться и не сорваться в полномасштабную ядерную войну". Другие возражают: "А вы уверены, что не полетит сразу весь ядерный арсенал, и нам не придется отвечать своим ядерным арсеналом?". То есть тут им уже надо будет действовать по принципу "Верю-не верю". Учитывая эту позицию Запада, Россия пытается покончить с Украиной, избежав даже минимального вооруженного столкновения с Европой. А если возникнет какая-то провокация, когда стрелять все-таки придется, то мы постараемся погасить ее прежде, чем этот конфликт станет широкомасштабным и вынудит нас применять ядерное оружие. Одновременно с этим мы пытаемся начать с Западом переговорный процесс. Он очень длительный и очень сложный. Это не Стамбул и не Минск, где можно за неделю договориться. Но мы пытаемся его хотя бы начать, чтобы постепенно переходить к урегулированию всех наших проблем и споров. Более того, это уже не переговоры между Россией и США. Сейчас речь идет о новом геополитическом устройстве. Тут нужна огромная конференция с участием огромного количества государств, чтобы урегулировать все мировые проблемы. Но, повторюсь, это уже будет после Украины. Пока мы Украине шею не свернем, с нами точно никто разговаривать не станет. - Насчет попыток начать переговоры. На прошлой неделе ходили разговоры, что Трамп собирается приехать в Москву с целой делегацией, однако российская сторона на это отреагировала холодно: "Нет в повестке". - У Трампа манера такая. Он всегда говорит: "Я туда поеду, я сюда поеду", а приедет или не приедет - это уже дело десятое. Вы же понимаете, что такие визиты проходят долгую процедуру согласования. И российская сторона ответила "Нет в повестке" именно потому, что никаких технических шагов для организации визита не было проведено. Это не значит, что визита не будет в принципе. Нам даже пустые визиты выгодны, чтобы показать, что Россия полностью прорвала кольцо изоляции. Поскольку США были главными инициаторами этой изоляции, то даже простое заявление "Хочу приехать" - это уже серьезная победа для нас. А если уж приедет, то организуем ему культурную программу. Пусть посмотрит картины в Третьяковке. - И, все-таки, могут ли Путин и Трамп сейчас хоть о чем-то договориться по существу? - В этом и состоит цель любых переговоров - договориться по существу. США пытаются сохранить свою гегемонию. С этой целью они пытаются разобщить Россию и Китай. Россию они пытаются заманить возможностью стабилизировать ситуацию на европейском направлении. Для нас это действительно важно, поскольку дестабилизация в Европе в любой момент может привести к ядерной войне. А США важно сконцентрироваться на Китае и Тихом океане. Вот они и пытаются обменять Украину, которую мы почти раздавили, на наш отказ от поддержки Китая, который американцы собираются давить сейчас. Не факт, что у США получится раздавить Китай, даже если мы его не будем поддерживать. А если мы его будем поддерживать, у них точно ничего не выйдет. Они пока даже с Ираном не справляются. Вот США и хотят, чтобы Россия занялась Украиной и Европой. Я думаю, что они готовы даже уступить что-то большее, чем Украина. К примеру, они не будут против, если мы захотим решить проблему Прибалтики и Молдавии. Но нас и такой вариант не устраивает, потому что мы не собираемся отказываться от поддержки Китая. Поэтому Трамп регулярно говорит, что США тоже дадут гарантии безопасности Украине после заключения соглашения с Россией. Нужно понимать, что США хотят душить нас по очереди. Когда они планировали наступление на Россию из Европы, то намекали Китаю, что надо отказаться от поддержки России. А сейчас они точно такие же намеки делают нам. Насколько я понимаю, Трамп хочет приехать в Москву до ноябрьских выборов в Конгресс, чтобы продемонстрировать очередной внешнеполитический прорыв. Если Украина к этому моменту еще будет жива, эта тема тоже будет лежать на столе, поскольку США выгодно торговать Украиной. И даже если мы ликвидируем Украину, США все равно будут торговаться по принципу "Что мы получим, если признаем ваши успехи?". Это единственное, о чем сейчас можно было бы договориться по существу. А для решения глобальных проблем нужно собирать всех заинтересованных. И пока США не отказались от роли мирового гегемона, текущая повестка все равно будет упираться в конфликт в Европе, в конфликт в Иране и потенциальный конфликт на Тихом Океане.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20260723/vladimir-vasilev-ukraina-pogruzhaetsya-v-krizis-kotoryy-zastavit-ee-poyti-na-ustupki-po-donbassu-1081782925.html

https://ukraina.ru/20260723/dmitriy-vydrin-rossiya-poluchit-vse-po-ukraine-esli-ne-pomeshaet-ssha-v-konflikte-s-iranom-1081762954.html

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Наталья Андреева

интервью, сво, переговоры, украина, россия, сша, ростислав ищенко, дональд трамп, нато, европа, молдавия, прибалтика, китай, москва