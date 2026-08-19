Зеленскому бросил вызов экс-глава Минобороны Украины, желающий выборов - Дмитриев - 19.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260819/zelenskomu-brosil-vyzov-eks-glava-minoborony-ukrainy-zhelayuschiy-vyborov---dmitriev-1082608169.html
Зеленскому бросил вызов экс-глава Минобороны Украины, желающий выборов - Дмитриев
Зеленскому бросил вызов экс-глава Минобороны Украины, желающий выборов - Дмитриев - 19.08.2026 Украина.ру
Зеленскому бросил вызов экс-глава Минобороны Украины, желающий выборов - Дмитриев
В Москве заметили президентские амбиции среди отставных министров, ещё недавно составлявших ближайшее окружение Владимира Зеленского. Таким наблюдением поделился 18 августа с подписчиками своего аккаунта спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
2026-08-19T00:11
2026-08-19T00:11
новости
украина
россия
москва
владимир зеленский
михаил федоров
кирилл дмитриев
президентские выборы
президент украины
выборы на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062283357_0:0:963:543_1920x0_80_0_0_169b87cdcdc5d74f71e6a51e2fbf962f.jpg
Заявления сразу нескольких отставных украинских министров о необходимости проведения президентских выборов не остались незамеченными за пределами этой постсоветской республики. Полномочия президента у Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года и выборы главы государства были отменены под предлогом военного положения. К хору возжелавших президентских выборов на Украине присоединился и отправленный в отставку с поста министра обороны Михаил Фёдоров. С июля он добивается возвращения на прежний пост, чему противится Владимир Зеленский, который уже продвигает в парламенте назначение Евгения Хмары главой МОУ.К этой ситуации присмотрелся участник переговорного процесса с нынешним руководством Украины - глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Бывший министр обороны Украины призывает к выборам и предупреждает о повсеместной коррупции, фактически сигнализируя о своих президентских амбициях, бросая вызов Зеленскому", - написал Дмитриев в соцсети.Не только Фёдоров требует президентских выборов. Об их необходимости до окончания СВО заявил 18 августа также бывший министр иностранных дел постсоветской республики Дмитрий Кулеба. Подробности в публикации Экс-глава МИД Украины запасся дровами и заговорил о выборахВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062283357_154:0:963:607_1920x0_80_0_0_9bec9f13dc7b487249bb1ed09bd1c683.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, москва, владимир зеленский, михаил федоров, кирилл дмитриев, президентские выборы, президент украины, выборы на украине, ситуация на украине
Новости, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Кирилл Дмитриев, президентские выборы, президент Украины, выборы на Украине, ситуация на Украине

Зеленскому бросил вызов экс-глава Минобороны Украины, желающий выборов - Дмитриев

00:11 19.08.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБрифинг главы РФПИ К. Дмитриева по итогам переговоров в США
Брифинг главы РФПИ К. Дмитриева по итогам переговоров в США - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Москве заметили президентские амбиции среди отставных министров, ещё недавно составлявших ближайшее окружение Владимира Зеленского. Таким наблюдением поделился 18 августа с подписчиками своего аккаунта спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
Заявления сразу нескольких отставных украинских министров о необходимости проведения президентских выборов не остались незамеченными за пределами этой постсоветской республики. Полномочия президента у Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года и выборы главы государства были отменены под предлогом военного положения.
К хору возжелавших президентских выборов на Украине присоединился и отправленный в отставку с поста министра обороны Михаил Фёдоров. С июля он добивается возвращения на прежний пост, чему противится Владимир Зеленский, который уже продвигает в парламенте назначение Евгения Хмары главой МОУ.
К этой ситуации присмотрелся участник переговорного процесса с нынешним руководством Украины - глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Бывший министр обороны Украины призывает к выборам и предупреждает о повсеместной коррупции, фактически сигнализируя о своих президентских амбициях, бросая вызов Зеленскому", - написал Дмитриев в соцсети.
Не только Фёдоров требует президентских выборов. Об их необходимости до окончания СВО заявил 18 августа также бывший министр иностранных дел постсоветской республики Дмитрий Кулеба.
Подробности в публикации Экс-глава МИД Украины запасся дровами и заговорил о выборах
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровКирилл Дмитриевпрезидентские выборыпрезидент Украинывыборы на Украинеситуация на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:11Зеленскому бросил вызов экс-глава Минобороны Украины, желающий выборов - Дмитриев
23:56Принуждение Зеленского к выборам стало скоординированной кампанией
23:36Экс-глава Минобороны Украины Фёдоров тоже за выборы
23:32Россия может простить Украине все долги: при одном-единственном условии
23:14Участники "литовского легиона" ВСУ получают награды после возвращения домой
22:58Оперштаб Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ
22:44Экс-глава МИД Украины запасся дровами и заговорил о выборах
22:30Посчитан трёхнедельный ущерб украинского бизнеса от ударов ВС РФ по логистике
22:23Украинский комбат пожаловался на отношение в тылу
22:07Воздушная тревога объявлена в регионах Украины, сообщается о поражении целей
20:09МИД Белоруссии приглашает на все мероприятия дипломатов Украины
19:44Западные наблюдатели за "контрнаступлением" ВСУ не рассмотрели успеха
19:4118 августа 2026 года, вечерний эфир
19:30Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осенью
19:24Кто поможет Киеву справиться с ракетным голодом и как Россия ответит на "Рашагейт" от Европы — Мухин
19:19Эффективность атак ВСУ на Московский регион осмысляют на Украине и в ЕС
19:00Зрада Экспресс: серпентарий Банковой. Кто руководит Украиной и контролирует Зеленского
18:58Киевский режим ежедневно нарушает принципы ядерной безопасности - Лихачев
18:45Украинский военнослужащий душил школьника, обыватели снимали видео
18:36Запорожский фронт: как российская армия будет освобождать Орехов
Лента новостейМолния