https://ukraina.ru/20260819/zelenskomu-brosil-vyzov-eks-glava-minoborony-ukrainy-zhelayuschiy-vyborov---dmitriev-1082608169.html
Зеленскому бросил вызов экс-глава Минобороны Украины, желающий выборов - Дмитриев
Зеленскому бросил вызов экс-глава Минобороны Украины, желающий выборов - Дмитриев - 19.08.2026 Украина.ру
Зеленскому бросил вызов экс-глава Минобороны Украины, желающий выборов - Дмитриев
В Москве заметили президентские амбиции среди отставных министров, ещё недавно составлявших ближайшее окружение Владимира Зеленского. Таким наблюдением поделился 18 августа с подписчиками своего аккаунта спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
2026-08-19T00:11
2026-08-19T00:11
2026-08-19T00:11
новости
украина
россия
москва
владимир зеленский
михаил федоров
кирилл дмитриев
президентские выборы
президент украины
выборы на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062283357_0:0:963:543_1920x0_80_0_0_169b87cdcdc5d74f71e6a51e2fbf962f.jpg
Заявления сразу нескольких отставных украинских министров о необходимости проведения президентских выборов не остались незамеченными за пределами этой постсоветской республики. Полномочия президента у Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года и выборы главы государства были отменены под предлогом военного положения. К хору возжелавших президентских выборов на Украине присоединился и отправленный в отставку с поста министра обороны Михаил Фёдоров. С июля он добивается возвращения на прежний пост, чему противится Владимир Зеленский, который уже продвигает в парламенте назначение Евгения Хмары главой МОУ.К этой ситуации присмотрелся участник переговорного процесса с нынешним руководством Украины - глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Бывший министр обороны Украины призывает к выборам и предупреждает о повсеместной коррупции, фактически сигнализируя о своих президентских амбициях, бросая вызов Зеленскому", - написал Дмитриев в соцсети.Не только Фёдоров требует президентских выборов. Об их необходимости до окончания СВО заявил 18 августа также бывший министр иностранных дел постсоветской республики Дмитрий Кулеба. Подробности в публикации Экс-глава МИД Украины запасся дровами и заговорил о выборахВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062283357_154:0:963:607_1920x0_80_0_0_9bec9f13dc7b487249bb1ed09bd1c683.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, москва, владимир зеленский, михаил федоров, кирилл дмитриев, президентские выборы, президент украины, выборы на украине, ситуация на украине
Новости, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Кирилл Дмитриев, президентские выборы, президент Украины, выборы на Украине, ситуация на Украине
Зеленскому бросил вызов экс-глава Минобороны Украины, желающий выборов - Дмитриев
В Москве заметили президентские амбиции среди отставных министров, ещё недавно составлявших ближайшее окружение Владимира Зеленского. Таким наблюдением поделился 18 августа с подписчиками своего аккаунта спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
Заявления сразу нескольких отставных украинских министров о необходимости проведения президентских выборов не остались незамеченными за пределами этой постсоветской республики. Полномочия президента у Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года и выборы главы государства были отменены под предлогом военного положения.
К хору возжелавших президентских выборов на Украине присоединился и отправленный в отставку с поста министра обороны Михаил Фёдоров. С июля он добивается возвращения на прежний пост, чему противится Владимир Зеленский, который уже продвигает в парламенте назначение Евгения Хмары главой МОУ.
К этой ситуации присмотрелся участник переговорного процесса с нынешним руководством Украины - глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Бывший министр обороны Украины призывает к выборам и предупреждает о повсеместной коррупции, фактически сигнализируя о своих президентских амбициях, бросая вызов Зеленскому", - написал Дмитриев в соцсети.
Не только Фёдоров требует президентских выборов. Об их необходимости до окончания СВО заявил 18 августа также бывший министр иностранных дел постсоветской республики Дмитрий Кулеба.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.