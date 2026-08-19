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Зеленскому бросил вызов экс-глава Минобороны Украины, желающий выборов - Дмитриев

Зеленскому бросил вызов экс-глава Минобороны Украины, желающий выборов - Дмитриев - 19.08.2026 Украина.ру

Зеленскому бросил вызов экс-глава Минобороны Украины, желающий выборов - Дмитриев

В Москве заметили президентские амбиции среди отставных министров, ещё недавно составлявших ближайшее окружение Владимира Зеленского. Таким наблюдением поделился 18 августа с подписчиками своего аккаунта спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

2026-08-19T00:11

2026-08-19T00:11

2026-08-19T00:11

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Заявления сразу нескольких отставных украинских министров о необходимости проведения президентских выборов не остались незамеченными за пределами этой постсоветской республики. Полномочия президента у Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года и выборы главы государства были отменены под предлогом военного положения. К хору возжелавших президентских выборов на Украине присоединился и отправленный в отставку с поста министра обороны Михаил Фёдоров. С июля он добивается возвращения на прежний пост, чему противится Владимир Зеленский, который уже продвигает в парламенте назначение Евгения Хмары главой МОУ.К этой ситуации присмотрелся участник переговорного процесса с нынешним руководством Украины - глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Бывший министр обороны Украины призывает к выборам и предупреждает о повсеместной коррупции, фактически сигнализируя о своих президентских амбициях, бросая вызов Зеленскому", - написал Дмитриев в соцсети.Не только Фёдоров требует президентских выборов. Об их необходимости до окончания СВО заявил 18 августа также бывший министр иностранных дел постсоветской республики Дмитрий Кулеба. Подробности в публикации Экс-глава МИД Украины запасся дровами и заговорил о выборахВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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