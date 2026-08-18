Принуждение Зеленского к выборам стало скоординированной кампанией - 19.08.2026 Украина.ру
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Принуждение Зеленского к выборам стало скоординированной кампанией
Принуждение Зеленского к выборам стало скоординированной кампанией - 19.08.2026 Украина.ру
Принуждение Зеленского к выборам стало скоординированной кампанией
Идея проведения президентских выборов на Украине стала требованием. Об этом 18 августа пишет телеграм-канал "Политика Страны"
2026-08-18T23:56
2026-08-19T00:14
новости
украина
россия
михаил федоров
владимир зеленский
давид арахамия
верховная рада
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президентские выборы
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Группа поддержки экс-министра обороны Михаила Федорова (в первую очередь это грантовые круги, близкие к ним СМИ и политики) начала кампанию с целью срыва утверждения кандидатуры нового министра обороны. На этот пост Владимир Зеленский продвигает Евгения Хмару и уже внёс в парламент соответствующую инициативу.Обращение на эту тему 18 августа представил и сам Федоров."В нем он фактически потребовал проведение выборов во время войны. А также заявил о "кризисе госуправления", о необходимости обновления власти и "восстановления демократического процесса", - отметил украинский оппозиционный телеграм-канал. - Характерно, что примерно с этими же тезисами вчера опубликовала программную статью близкое к грантовым кругам издание "Зеркало недели".По мнению авторов телеграм-канала, "речь идет о начале скоординированной кампании экс-министра обороны и его группы поддержки с целью принуждения Зеленского к объявлению выборов, на которых, как видимо рассчитывают грантовые круги, победит Федоров". Для этой группы принципиально важен провал голосования в Верховной Раде за Хмару, на достижение такого результата она тратит большие силы.Также авторы публикации заметили, что экс-глава Минобороны Украины в своем видеообращении отдельно раскритиковал работу парламента. "Управление парламентом должно строиться на программе большинства, ценностях и принципах, а не на собственных частных интересах в оборонке, фарме, игорном бизнесе. Потому что парламент - это сердце украинской демократии, а не её кошелёк", - заявил Федоров. Его слова прозвучали на фоне короткого видео с главой пропрезидентского большинства во ВРУ Давидом Арахамией, который, как считается, был одним из инициаторов отставки Федорова и сейчас собирает голоса за Хмару, заметили авторы телеграм-канала."Впрочем, даже если голосов за Хмару и хватит и он будет назначен министром, призыв к проведению выборов даже во время войны может стать технологическим ходом для того, чтоб дать новые лозунги и идеи "картонному Майдану" для продолжения акций протеста после того, как его прежние призывы (вернуть Федорова) проигнорировал Зеленский", - сказано в публикации. Ранее в новостях: Экс-глава Минобороны Украины Фёдоров тоже за выборыТакже 18 августа о необходимости президентских выборов на Украине до окончания СВО заявил бывший министр иностранных дел постсоветской республики Дмитрий Кулеба. Подробности в публикации Экс-глава МИД Украины запасся дровами и заговорил о выборахВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, михаил федоров, владимир зеленский, давид арахамия, верховная рада, украина.ру, президентские выборы, выборы на украине, ситуация на украине
Новости, Украина, Россия, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Верховная Рада, Украина.ру, президентские выборы, выборы на Украине, ситуация на Украине

Принуждение Зеленского к выборам стало скоординированной кампанией

23:56 18.08.2026 (обновлено: 00:14 19.08.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Идея проведения президентских выборов на Украине стала требованием. Об этом 18 августа пишет телеграм-канал "Политика Страны"
Группа поддержки экс-министра обороны Михаила Федорова (в первую очередь это грантовые круги, близкие к ним СМИ и политики) начала кампанию с целью срыва утверждения кандидатуры нового министра обороны. На этот пост Владимир Зеленский продвигает Евгения Хмару и уже внёс в парламент соответствующую инициативу.

Обращение на эту тему 18 августа представил и сам Федоров.
"В нем он фактически потребовал проведение выборов во время войны. А также заявил о "кризисе госуправления", о необходимости обновления власти и "восстановления демократического процесса", - отметил украинский оппозиционный телеграм-канал. -
Характерно, что примерно с этими же тезисами вчера опубликовала программную статью близкое к грантовым кругам издание "Зеркало недели".

По мнению авторов телеграм-канала, "речь идет о начале скоординированной кампании экс-министра обороны и его группы поддержки с целью принуждения Зеленского к объявлению выборов, на которых, как видимо рассчитывают грантовые круги, победит Федоров".

Для этой группы принципиально важен провал голосования в Верховной Раде за Хмару, на достижение такого результата она тратит большие силы.
Также авторы публикации заметили, что экс-глава Минобороны Украины в своем видеообращении отдельно раскритиковал работу парламента.

"Управление парламентом должно строиться на программе большинства, ценностях и принципах, а не на собственных частных интересах в оборонке, фарме, игорном бизнесе. Потому что парламент - это сердце украинской демократии, а не её кошелёк", - заявил Федоров.
Его слова прозвучали на фоне короткого видео с главой пропрезидентского большинства во ВРУ Давидом Арахамией, который, как считается, был одним из инициаторов отставки Федорова и сейчас собирает голоса за Хмару, заметили авторы телеграм-канала.

"Впрочем, даже если голосов за Хмару и хватит и он будет назначен министром, призыв к проведению выборов даже во время войны может стать технологическим ходом для того, чтоб дать новые лозунги и идеи "картонному Майдану" для продолжения акций протеста после того, как его прежние призывы (вернуть Федорова) проигнорировал Зеленский", - сказано в публикации.
Ранее в новостях: Экс-глава Минобороны Украины Фёдоров тоже за выборы
Также 18 августа о необходимости президентских выборов на Украине до окончания СВО заявил бывший министр иностранных дел постсоветской республики Дмитрий Кулеба. Подробности в публикации Экс-глава МИД Украины запасся дровами и заговорил о выборах
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