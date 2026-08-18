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Принуждение Зеленского к выборам стало скоординированной кампанией

Принуждение Зеленского к выборам стало скоординированной кампанией - 19.08.2026 Украина.ру

Принуждение Зеленского к выборам стало скоординированной кампанией

Идея проведения президентских выборов на Украине стала требованием. Об этом 18 августа пишет телеграм-канал "Политика Страны"

2026-08-18T23:56

2026-08-18T23:56

2026-08-19T00:14

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Группа поддержки экс-министра обороны Михаила Федорова (в первую очередь это грантовые круги, близкие к ним СМИ и политики) начала кампанию с целью срыва утверждения кандидатуры нового министра обороны. На этот пост Владимир Зеленский продвигает Евгения Хмару и уже внёс в парламент соответствующую инициативу.Обращение на эту тему 18 августа представил и сам Федоров."В нем он фактически потребовал проведение выборов во время войны. А также заявил о "кризисе госуправления", о необходимости обновления власти и "восстановления демократического процесса", - отметил украинский оппозиционный телеграм-канал. - Характерно, что примерно с этими же тезисами вчера опубликовала программную статью близкое к грантовым кругам издание "Зеркало недели".По мнению авторов телеграм-канала, "речь идет о начале скоординированной кампании экс-министра обороны и его группы поддержки с целью принуждения Зеленского к объявлению выборов, на которых, как видимо рассчитывают грантовые круги, победит Федоров". Для этой группы принципиально важен провал голосования в Верховной Раде за Хмару, на достижение такого результата она тратит большие силы.Также авторы публикации заметили, что экс-глава Минобороны Украины в своем видеообращении отдельно раскритиковал работу парламента. "Управление парламентом должно строиться на программе большинства, ценностях и принципах, а не на собственных частных интересах в оборонке, фарме, игорном бизнесе. Потому что парламент - это сердце украинской демократии, а не её кошелёк", - заявил Федоров. Его слова прозвучали на фоне короткого видео с главой пропрезидентского большинства во ВРУ Давидом Арахамией, который, как считается, был одним из инициаторов отставки Федорова и сейчас собирает голоса за Хмару, заметили авторы телеграм-канала."Впрочем, даже если голосов за Хмару и хватит и он будет назначен министром, призыв к проведению выборов даже во время войны может стать технологическим ходом для того, чтоб дать новые лозунги и идеи "картонному Майдану" для продолжения акций протеста после того, как его прежние призывы (вернуть Федорова) проигнорировал Зеленский", - сказано в публикации. Ранее в новостях: Экс-глава Минобороны Украины Фёдоров тоже за выборыТакже 18 августа о необходимости президентских выборов на Украине до окончания СВО заявил бывший министр иностранных дел постсоветской республики Дмитрий Кулеба. Подробности в публикации Экс-глава МИД Украины запасся дровами и заговорил о выборахВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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