Принуждение Зеленского к выборам стало скоординированной кампанией
23:56 18.08.2026 (обновлено: 00:14 19.08.2026)
© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Идея проведения президентских выборов на Украине стала требованием. Об этом 18 августа пишет телеграм-канал "Политика Страны"
Группа поддержки экс-министра обороны Михаила Федорова (в первую очередь это грантовые круги, близкие к ним СМИ и политики) начала кампанию с целью срыва утверждения кандидатуры нового министра обороны. На этот пост Владимир Зеленский продвигает Евгения Хмару и уже внёс в парламент соответствующую инициативу.
Обращение на эту тему 18 августа представил и сам Федоров.
Обращение на эту тему 18 августа представил и сам Федоров.
"В нем он фактически потребовал проведение выборов во время войны. А также заявил о "кризисе госуправления", о необходимости обновления власти и "восстановления демократического процесса", - отметил украинский оппозиционный телеграм-канал. -
Характерно, что примерно с этими же тезисами вчера опубликовала программную статью близкое к грантовым кругам издание "Зеркало недели".
По мнению авторов телеграм-канала, "речь идет о начале скоординированной кампании экс-министра обороны и его группы поддержки с целью принуждения Зеленского к объявлению выборов, на которых, как видимо рассчитывают грантовые круги, победит Федоров".
Для этой группы принципиально важен провал голосования в Верховной Раде за Хмару, на достижение такого результата она тратит большие силы.
Характерно, что примерно с этими же тезисами вчера опубликовала программную статью близкое к грантовым кругам издание "Зеркало недели".
По мнению авторов телеграм-канала, "речь идет о начале скоординированной кампании экс-министра обороны и его группы поддержки с целью принуждения Зеленского к объявлению выборов, на которых, как видимо рассчитывают грантовые круги, победит Федоров".
Для этой группы принципиально важен провал голосования в Верховной Раде за Хмару, на достижение такого результата она тратит большие силы.
Также авторы публикации заметили, что экс-глава Минобороны Украины в своем видеообращении отдельно раскритиковал работу парламента.
"Управление парламентом должно строиться на программе большинства, ценностях и принципах, а не на собственных частных интересах в оборонке, фарме, игорном бизнесе. Потому что парламент - это сердце украинской демократии, а не её кошелёк", - заявил Федоров.
"Управление парламентом должно строиться на программе большинства, ценностях и принципах, а не на собственных частных интересах в оборонке, фарме, игорном бизнесе. Потому что парламент - это сердце украинской демократии, а не её кошелёк", - заявил Федоров.
Его слова прозвучали на фоне короткого видео с главой пропрезидентского большинства во ВРУ Давидом Арахамией, который, как считается, был одним из инициаторов отставки Федорова и сейчас собирает голоса за Хмару, заметили авторы телеграм-канала.
"Впрочем, даже если голосов за Хмару и хватит и он будет назначен министром, призыв к проведению выборов даже во время войны может стать технологическим ходом для того, чтоб дать новые лозунги и идеи "картонному Майдану" для продолжения акций протеста после того, как его прежние призывы (вернуть Федорова) проигнорировал Зеленский", - сказано в публикации.
"Впрочем, даже если голосов за Хмару и хватит и он будет назначен министром, призыв к проведению выборов даже во время войны может стать технологическим ходом для того, чтоб дать новые лозунги и идеи "картонному Майдану" для продолжения акций протеста после того, как его прежние призывы (вернуть Федорова) проигнорировал Зеленский", - сказано в публикации.
Ранее в новостях: Экс-глава Минобороны Украины Фёдоров тоже за выборы
Также 18 августа о необходимости президентских выборов на Украине до окончания СВО заявил бывший министр иностранных дел постсоветской республики Дмитрий Кулеба. Подробности в публикации Экс-глава МИД Украины запасся дровами и заговорил о выборах
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