https://ukraina.ru/20260818/rossiya-mozhet-prostit-ukraine-vse-dolgi-pri-odnom-edinstvennom-uslovii-1082607563.html

Россия может простить Украине все долги: при одном-единственном условии

Россия может простить Украине все долги: при одном-единственном условии - 18.08.2026 Украина.ру

Россия может простить Украине все долги: при одном-единственном условии

На днях Минфин Украины сообщил, что «государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9490,8 миллиарда гривен, или 211,6 миллиарда... Украина.ру, 18.08.2026

2026-08-18T23:32

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На днях Минфин Украины сообщил, что «государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9490,8 миллиарда гривен, или 211,6 миллиарда долларов».Это много или мало?Можно ради интереса взять за точку отсчёта состояние киевских государственных бухгалтерских книг на 2013 год, когда кровавый Майдан ещё только-только маячил на горизонте.Так вот: на конец 2013 года госдолг Украины составлял 584,79 миллиарда гривен, то есть после свержения «пророссийского» Януковича и воцарения демократической «влады» он увеличился более, чем в 16 раз. Отличный результат.Уже много было сказано и написано о том, что на момент обретения долгожданной самостийности Украина была мощнейшим индустриальным государством, где было абсолютно всё: большое образованное население, развитая промышленность, огромные территории, богатые ископаемыми, самая щедрая в Европе земля.Кроме того, на момент развода с СССР у Украины был ноль собственных долгов. По соглашению о «нулевом варианте» от 9 декабря 1994 года Россия брала на себя обязательство по выплате украинской доли внешнего долга СССР, а Украина должна была отказаться в пользу России от своей доли в советских зарубежных активах примерно на такую же сумму.Идеальный вариант – с таким богатством, без долгов и на свободе, прямо как Зеленский. Иди, плодись, размножайся, работай, торгуй и богатей на зависть совкам.Но нет: всего за год (!) незалежцы сумели набрать госдолгов на 3 миллиарда долларов – а дальше понеслось по нарастающей.На данный момент госдолг Украины состоит из следующих папочек с тесёмочками:— самая толстая — льготные кредиты правительств иностранных государств и международных финансовых организаций (крупнейшие единичные кредиторы - МВФ и Европейский союз);— средняя — внутренние облигации государственного займа;— меньшая, но более чувствительная часть — еврооблигации и коммерческие обязательства (то есть госгарантии).Госдолг Украины почти полностью внешний: ориентировочно 44–45% от него номинировано в евро, около 22–23% — в долларах, примерно 20% — в гривне, еще около 8–9% — в специальных правах заимствования МВФ.И главная проблема госдолга Украины — даже не в абсолютной его сумме, а в соотношении большого долга к слабой экономике, что множится на хроническую необходимость финансировать военные и социально-бюджетные расходы извне (внутри этих средств просто нет).По некоторым оценкам, по состоянию на 2025 год ВВП Украины был меньше довоенного минимум на 20%, но поскольку эту цифру дал МВФ, подыгрывающий Украине, можно стопроцентно утверждать, что ВВП в реальности был значительно меньше, а сейчас и того паче.Соответственно, при уменьшающейся экономической базе даже условно небольшой и льготный долг очень быстро становится неподъёмным. В базовом сценарии того же МВФ к концу 2026 года госдолг может достичь 122,6% ВВП, а при неблагоприятной траектории — 137,1% ВВП в 2027 году.Это уровень, при котором страна фактически не может стабилизировать долг без постоянной и мощной внешней поддержки, грантов, новых льготных займов и реструктуризаций. «Кассовый разрыв» в 52 миллиарда долларов в 2026 году Киев планировал покрыть из того самого волшебного 90-миллиардного кредита, который вроде по кусочкам начали перечислять.Но тут Зеленский, как говорил Жеглов в фильме «Место встречи изменить нельзя», совершил ошибку ужасную, и объявил России «тотальную войну на истощение». Россия ничего не ответила, но тихие украинские ночи очень быстро озарились заревами пожарищ, благодаря которым теперь каждая птица может в тёмное время суток легко долететь как до середины, так и любого берега Днепра.Результат: ежедневное и еженощное обрушение промышленности, энергетической и логистической инфраструктуры, блокада черноморских портов, провал сельскохозяйственной экспортной кампании (минимум 11 миллиардов долларов недополученной выручки) — и далее по списку.Сколько дополнительных долгов «сгенерируют» последствия гениальной идеи Зеленского – не знает никто, но в любом случае сумму госдолга в 212 миллиардов долларов уже можно однозначно забыть.17 августа глава финансового комитета Верховной рады Гетманцев заявил, что украинская экономика находится «в шаге от пропасти». По его словам, даже при получении всей обещанной Киеву финансовой помощи (в полном объёме и точно в срок), украинский бюджет всё равно «100% столкнётся с проблемами», причём «отказ от выполнения хотя бы части обязательств (!) перед МВФ и Евросоюзом значительно усугубит ситуацию».Не говорите так, а то разорвётся сердце.Впрочем, у Украины есть проверенный путь «обнуления» долгов через изменение государственности или государственной принадлежности. Сработало раз, может, сработает еще?Кто имеет уши, да слышит.

https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html

https://ukraina.ru/20260811/90-milliardov-v-nikuda-v-bryussele-ne-mogut-ponyat-kto-pokroet-dolg-ukrainy-1082386739.html

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мнения, украина, россия, ссср, владимир зеленский, виктор янукович, верховная рада, минфин, мвф