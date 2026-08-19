https://ukraina.ru/20260819/smertelnuyu-kholeru-vyyavili-v-okkupirovannoy-vsu-chasti-kharkovskoy-oblasti---1082609468.html
Смертельную холеру выявили в оккупированной ВСУ части Харьковской области
Смертельную холеру выявили в оккупированной ВСУ части Харьковской области - 19.08.2026 Украина.ру
Смертельную холеру выявили в оккупированной ВСУ части Харьковской области
На временно подконтрольной формированиям киевского режима территории Купянского района Харьковской области были зафиксированы смертельные случаи холеры среди гражданского населения. Об этом пресс-служба УВД ВГА Харьковской области вечером 18 августа сообщила в своём телеграм-канале
2026-08-19T02:53
2026-08-19T02:53
2026-08-19T02:53
украина.ру
новости
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
всу
украина
эпидемия
инфекция
смертность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/13/1082609347_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_c93c986546078333fdfa98f72cb5af20.jpg
Специалисты Военно-гражданской администрации (ВГА) региона отмечают, что к заражениям холерой привели критические загрязнения воды из-за массовых захоронений в частных домах, которые осуществлялись стихийно и без системного контроля со стороны специальных служб."На временно подконтрольной ВСУ территории Купянского района Харьковской области, включая поселок городского типа Ковшаровка, зафиксировано резкое ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки. Зарегистрированы случаи летальных исходов среди гражданского населения, в результате заражения холерой, вызванной бактерией Vibrio cholerae", — говорится в сообщении.По данным российского ведомства, 15 августа в Харьковской областной клинической инфекционной больнице № 22 состоялось экстренное совещание по выявленной проблеме. На нём главный врач Кухар Д.М. поставил задачу о немедленном введении строгого санитарно-противоэпидемического контроля и карантинных протоколов в отношении всех лиц, прибывающих из указанной зоны.По заключению специалистов УВД, осуществляющих оперативный мониторинг украинского информационного пространства и региональных ресурсов, высокий риск масштабирования эпидемии подтверждается.Холера является острым инфекционным заболеванием, вызываемым бактерией Vibrio cholerae (холерный вибрион), выделенной в 1884 году. Без своевременного лечения оно быстро приводит к тяжёлому обезвоживанию и может закончиться летальным исходом. Основной механизм передачи — фекально-оральный, при котором человек заражается, выпив воду, загрязнённую фекалиями больного или носителя. Также возможен пищевой путь заражения. На распространение холеры влияют множество факторов, в числе важнейших — доступ к чистой воде, качество санитарии, уровень развития здравоохранения, своевременность и эффективность противоэпидемических мер.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
харьковская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/13/1082609347_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_9597272b8a61ac00a049bcd7f0c90eba.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, всу, украина, эпидемия, инфекция, смертность, захоронение
Украина.ру, Новости, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Украина, эпидемия, инфекция, смертность, захоронение
Смертельную холеру выявили в оккупированной ВСУ части Харьковской области
На временно подконтрольной формированиям киевского режима территории Купянского района Харьковской области были зафиксированы смертельные случаи холеры среди гражданского населения. Об этом пресс-служба УВД ВГА Харьковской области вечером 18 августа сообщила в своём телеграм-канале
Специалисты Военно-гражданской администрации (ВГА) региона отмечают, что к заражениям холерой привели критические загрязнения воды из-за массовых захоронений в частных домах, которые осуществлялись стихийно и без системного контроля со стороны специальных служб.
"На временно подконтрольной ВСУ территории Купянского района Харьковской области, включая поселок городского типа Ковшаровка, зафиксировано резкое ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки. Зарегистрированы случаи летальных исходов среди гражданского населения, в результате заражения холерой, вызванной бактерией Vibrio cholerae", — говорится в сообщении.
По данным российского ведомства, 15 августа в Харьковской областной клинической инфекционной больнице № 22 состоялось экстренное совещание по выявленной проблеме. На нём главный врач Кухар Д.М. поставил задачу о немедленном введении строгого санитарно-противоэпидемического контроля и карантинных протоколов в отношении всех лиц, прибывающих из указанной зоны.
По заключению специалистов УВД, осуществляющих оперативный мониторинг украинского информационного пространства и региональных ресурсов, высокий риск масштабирования эпидемии подтверждается.
Холера является острым инфекционным заболеванием, вызываемым бактерией Vibrio cholerae (холерный вибрион), выделенной в 1884 году. Без своевременного лечения оно быстро приводит к тяжёлому обезвоживанию и может закончиться летальным исходом. Основной механизм передачи — фекально-оральный, при котором человек заражается, выпив воду, загрязнённую фекалиями больного или носителя. Также возможен пищевой путь заражения. На распространение холеры влияют множество факторов, в числе важнейших — доступ к чистой воде, качество санитарии, уровень развития здравоохранения, своевременность и эффективность противоэпидемических мер.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.