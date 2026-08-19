Смертельную холеру выявили в оккупированной ВСУ части Харьковской области - 19.08.2026 Украина.ру
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Смертельную холеру выявили в оккупированной ВСУ части Харьковской области
Смертельную холеру выявили в оккупированной ВСУ части Харьковской области - 19.08.2026 Украина.ру
Смертельную холеру выявили в оккупированной ВСУ части Харьковской области
На временно подконтрольной формированиям киевского режима территории Купянского района Харьковской области были зафиксированы смертельные случаи холеры среди гражданского населения. Об этом пресс-служба УВД ВГА Харьковской области вечером 18 августа сообщила в своём телеграм-канале
2026-08-19T02:53
2026-08-19T02:53
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харьковская область
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смертность
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Специалисты Военно-гражданской администрации (ВГА) региона отмечают, что к заражениям холерой привели критические загрязнения воды из-за массовых захоронений в частных домах, которые осуществлялись стихийно и без системного контроля со стороны специальных служб."На временно подконтрольной ВСУ территории Купянского района Харьковской области, включая поселок городского типа Ковшаровка, зафиксировано резкое ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки. Зарегистрированы случаи летальных исходов среди гражданского населения, в результате заражения холерой, вызванной бактерией Vibrio cholerae", — говорится в сообщении.По данным российского ведомства, 15 августа в Харьковской областной клинической инфекционной больнице № 22 состоялось экстренное совещание по выявленной проблеме. На нём главный врач Кухар Д.М. поставил задачу о немедленном введении строгого санитарно-противоэпидемического контроля и карантинных протоколов в отношении всех лиц, прибывающих из указанной зоны.По заключению специалистов УВД, осуществляющих оперативный мониторинг украинского информационного пространства и региональных ресурсов, высокий риск масштабирования эпидемии подтверждается.Холера является острым инфекционным заболеванием, вызываемым бактерией Vibrio cholerae (холерный вибрион), выделенной в 1884 году. Без своевременного лечения оно быстро приводит к тяжёлому обезвоживанию и может закончиться летальным исходом. Основной механизм передачи — фекально-оральный, при котором человек заражается, выпив воду, загрязнённую фекалиями больного или носителя. Также возможен пищевой путь заражения. На распространение холеры влияют множество факторов, в числе важнейших — доступ к чистой воде, качество санитарии, уровень развития здравоохранения, своевременность и эффективность противоэпидемических мер.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, всу, украина, эпидемия, инфекция, смертность, захоронение
Украина.ру, Новости, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Украина, эпидемия, инфекция, смертность, захоронение

Смертельную холеру выявили в оккупированной ВСУ части Харьковской области

02:53 19.08.2026
 
© AP / Evgeniy MaloletkaДезинфекция автомобиля скорой помощи на Украине
Дезинфекция автомобиля скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© AP / Evgeniy Maloletka
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На временно подконтрольной формированиям киевского режима территории Купянского района Харьковской области были зафиксированы смертельные случаи холеры среди гражданского населения. Об этом пресс-служба УВД ВГА Харьковской области вечером 18 августа сообщила в своём телеграм-канале
Специалисты Военно-гражданской администрации (ВГА) региона отмечают, что к заражениям холерой привели критические загрязнения воды из-за массовых захоронений в частных домах, которые осуществлялись стихийно и без системного контроля со стороны специальных служб.
"На временно подконтрольной ВСУ территории Купянского района Харьковской области, включая поселок городского типа Ковшаровка, зафиксировано резкое ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки. Зарегистрированы случаи летальных исходов среди гражданского населения, в результате заражения холерой, вызванной бактерией Vibrio cholerae", — говорится в сообщении.
По данным российского ведомства, 15 августа в Харьковской областной клинической инфекционной больнице № 22 состоялось экстренное совещание по выявленной проблеме. На нём главный врач Кухар Д.М. поставил задачу о немедленном введении строгого санитарно-противоэпидемического контроля и карантинных протоколов в отношении всех лиц, прибывающих из указанной зоны.
По заключению специалистов УВД, осуществляющих оперативный мониторинг украинского информационного пространства и региональных ресурсов, высокий риск масштабирования эпидемии подтверждается.
Холера является острым инфекционным заболеванием, вызываемым бактерией Vibrio cholerae (холерный вибрион), выделенной в 1884 году. Без своевременного лечения оно быстро приводит к тяжёлому обезвоживанию и может закончиться летальным исходом. Основной механизм передачи — фекально-оральный, при котором человек заражается, выпив воду, загрязнённую фекалиями больного или носителя. Также возможен пищевой путь заражения. На распространение холеры влияют множество факторов, в числе важнейших — доступ к чистой воде, качество санитарии, уровень развития здравоохранения, своевременность и эффективность противоэпидемических мер.
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