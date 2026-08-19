https://ukraina.ru/20260819/smertelnuyu-kholeru-vyyavili-v-okkupirovannoy-vsu-chasti-kharkovskoy-oblasti---1082609468.html

Смертельную холеру выявили в оккупированной ВСУ части Харьковской области

Смертельную холеру выявили в оккупированной ВСУ части Харьковской области - 19.08.2026 Украина.ру

Смертельную холеру выявили в оккупированной ВСУ части Харьковской области

На временно подконтрольной формированиям киевского режима территории Купянского района Харьковской области были зафиксированы смертельные случаи холеры среди гражданского населения. Об этом пресс-служба УВД ВГА Харьковской области вечером 18 августа сообщила в своём телеграм-канале

2026-08-19T02:53

2026-08-19T02:53

2026-08-19T02:53

украина.ру

новости

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

всу

украина

эпидемия

инфекция

смертность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/13/1082609347_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_c93c986546078333fdfa98f72cb5af20.jpg

Специалисты Военно-гражданской администрации (ВГА) региона отмечают, что к заражениям холерой привели критические загрязнения воды из-за массовых захоронений в частных домах, которые осуществлялись стихийно и без системного контроля со стороны специальных служб."На временно подконтрольной ВСУ территории Купянского района Харьковской области, включая поселок городского типа Ковшаровка, зафиксировано резкое ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки. Зарегистрированы случаи летальных исходов среди гражданского населения, в результате заражения холерой, вызванной бактерией Vibrio cholerae", — говорится в сообщении.По данным российского ведомства, 15 августа в Харьковской областной клинической инфекционной больнице № 22 состоялось экстренное совещание по выявленной проблеме. На нём главный врач Кухар Д.М. поставил задачу о немедленном введении строгого санитарно-противоэпидемического контроля и карантинных протоколов в отношении всех лиц, прибывающих из указанной зоны.По заключению специалистов УВД, осуществляющих оперативный мониторинг украинского информационного пространства и региональных ресурсов, высокий риск масштабирования эпидемии подтверждается.Холера является острым инфекционным заболеванием, вызываемым бактерией Vibrio cholerae (холерный вибрион), выделенной в 1884 году. Без своевременного лечения оно быстро приводит к тяжёлому обезвоживанию и может закончиться летальным исходом. Основной механизм передачи — фекально-оральный, при котором человек заражается, выпив воду, загрязнённую фекалиями больного или носителя. Также возможен пищевой путь заражения. На распространение холеры влияют множество факторов, в числе важнейших — доступ к чистой воде, качество санитарии, уровень развития здравоохранения, своевременность и эффективность противоэпидемических мер.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

харьковская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, всу, украина, эпидемия, инфекция, смертность, захоронение