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Экс-глава МИД Украины запасся дровами и заговорил о выборах

Экс-глава МИД Украины запасся дровами и заговорил о выборах - 18.08.2026 Украина.ру

Экс-глава МИД Украины запасся дровами и заговорил о выборах

Украине нужны выборы для обновления политической системы сейчас. Об этом в опубликованном 19 августа интервью заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

2026-08-18T22:44

2026-08-18T22:44

2026-08-18T22:44

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"Выборы Украине нужны... Идея о том, что выборы проведем после войны, основывается на двух гипотезах. Первая в том, что война скоро закончится, а вторая, что выборы после войны будут более цивилизованные, чем во время войны. Я считаю, что обе гипотезы ошибочны", - цитирует РИА Новости интервью Кулебы изданию "Новости.LIVE".По мнению экс-главы МИД Украины, проводить выборы во время СВО - это рискованно, однако не проводить их – это ещё большие риски."Ничто не вечно. И наступает момент, когда система начинает деградировать. Не потому, что Петр, Вася плохие, а потому что система прошла свой пик, а мы не можем себе позволить упадок политической системы... Поэтому мы должны найти механизм обновления этой системы. Есть два механизма. Это или выборы, или революция", - отметил Кулеба.Он также рассказал, что перед зимой уже заготовил запасы воды, круп и макарон, купил две машины дров для печного отопления.Российское информагентство напомнило, что срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Проведение президентских выборов на Украине отменено под предлогом военного положения.Президент США Дональд Трамп неоднократно ставил вопрос о проведении выборов на Украине и называл Зеленского "диктатором без выборов" с рейтингом 4%. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, россия, дмитрий кулеба, владимир зеленский, украина.ру, президентские выборы, выборы на украине, ситуация на украине