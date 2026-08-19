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Силы ПВО за день сбили над регионами России 65 украинских БПЛА
Силы ПВО за день сбили над регионами России 65 украинских БПЛА - 19.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО за день сбили над регионами России 65 украинских БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 65 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ вечером 18 августа сообщило в своём телеграм-канале
2026-08-19T03:54
2026-08-19T03:54
2026-08-19T03:55
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА. Большая часть налётов проводится ночью, однако Киев и днём направляет дроны для террористических атак на гражданские объекты и мирных жителей."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.По данным минобороны, вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Адыгеи, Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областей и над акваторией Чёрного моря.Ранее сообщалось, что эффективность украинских атак на Московский регион стала вызывать вопросы как на Украине, так и за ее пределами.Больше новостей прошедшего дня - в материале Марии Илащук Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силы ПВО за день сбили над регионами России 65 украинских БПЛА
03:54 19.08.2026 (обновлено: 03:55 19.08.2026)
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 65 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ вечером 18 августа сообщило в своём телеграм-канале