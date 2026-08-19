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Силы ПВО за день сбили над регионами России 65 украинских БПЛА

Силы ПВО за день сбили над регионами России 65 украинских БПЛА - 19.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО за день сбили над регионами России 65 украинских БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 65 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ вечером 18 августа сообщило в своём телеграм-канале

2026-08-19T03:54

2026-08-19T03:54

2026-08-19T03:55

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА. Большая часть налётов проводится ночью, однако Киев и днём направляет дроны для террористических атак на гражданские объекты и мирных жителей."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.По данным минобороны, вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Адыгеи, Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областей и над акваторией Чёрного моря.Ранее сообщалось, что эффективность украинских атак на Московский регион стала вызывать вопросы как на Украине, так и за ее пределами.Больше новостей прошедшего дня - в материале Марии Илащук Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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черное море

крым

краснодарский край

белгородская область

брянская область

курская область

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2026

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