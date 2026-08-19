Силы ПВО за день сбили над регионами России 65 украинских БПЛА - 19.08.2026 Украина.ру
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Силы ПВО за день сбили над регионами России 65 украинских БПЛА
Силы ПВО за день сбили над регионами России 65 украинских БПЛА - 19.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО за день сбили над регионами России 65 украинских БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 65 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ вечером 18 августа сообщило в своём телеграм-канале
2026-08-19T03:54
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА. Большая часть налётов проводится ночью, однако Киев и днём направляет дроны для террористических атак на гражданские объекты и мирных жителей."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.По данным минобороны, вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Адыгеи, Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областей и над акваторией Чёрного моря.Ранее сообщалось, что эффективность украинских атак на Московский регион стала вызывать вопросы как на Украине, так и за ее пределами.Больше новостей прошедшего дня - в материале Марии Илащук Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, Черное море, Крым, краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Курская область, Московская область, ПВО, Минобороны РФ, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Силы ПВО за день сбили над регионами России 65 украинских БПЛА

03:54 19.08.2026 (обновлено: 03:55 19.08.2026)
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 65 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ вечером 18 августа сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА. Большая часть налётов проводится ночью, однако Киев и днём направляет дроны для террористических атак на гражданские объекты и мирных жителей.
"В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
По данным минобороны, вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Адыгеи, Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областей и над акваторией Чёрного моря.
Ранее сообщалось, что эффективность украинских атак на Московский регион стала вызывать вопросы как на Украине, так и за ее пределами.
Больше новостей прошедшего дня - в материале Марии Илащук Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августа.
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