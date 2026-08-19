https://ukraina.ru/20260819/aleksey-fenenko-ideya-prevrascheniya-yaponii-v-yadernuyu-derzhavu-nikuda-ne-ischezla-1082606774.html

Алексей Фененко: "Идея превращения Японии в ядерную державу никуда не исчезла"

Алексей Фененко: "Идея превращения Японии в ядерную державу никуда не исчезла" - 19.08.2026 Украина.ру

Алексей Фененко: "Идея превращения Японии в ядерную державу никуда не исчезла"

США давили на Японию, чтобы свернуть дискуссии о создании ЯО, но идея никуда не исчезла. После испытаний КНДР в 2006 году японский парламент уже рассматривал этот вопрос. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2026-08-19T05:00

2026-08-19T05:00

2026-08-19T05:00

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В июле министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что Токио пора пересмотреть позицию по ядерному оружию. Отвечая на вопрос о смене позиции Японии, Фененко заявил, что США активно препятствовали ядерным амбициям этой страны."Американцы надавили через контроль над ядерными экспериментами в Японии в области мирного использования атомной энергии. Эти эксперименты намного превосходили то, в чем обвиняют Иран", — отметил эксперт.По его словам, особенно остро вопрос вставал в 2006 году, когда после ядерных испытаний КНДР японский парламент рассматривал возможность создания собственного ядерного оружия, однако США оказали давление на Токио, чтобы свернуть эти дискуссии."Но идея превращения Японии в ядерную державу никуда не исчезла. Тем более, что технические возможности позволяют Токио относительно быстро его создать", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики: "Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее" на сайте Украина.ру.

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новости, япония, сша, токио, александр фененко, украина.ру, ядерное оружие, главные новости, международные отношения, геополитика, иран, кндр, испытания, ядерный, ядерная безопасность, аналитика, аналитики