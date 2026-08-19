Алексей Фененко: "Идея превращения Японии в ядерную державу никуда не исчезла" - 19.08.2026 Украина.ру
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Алексей Фененко: "Идея превращения Японии в ядерную державу никуда не исчезла"
Алексей Фененко: "Идея превращения Японии в ядерную державу никуда не исчезла" - 19.08.2026 Украина.ру
Алексей Фененко: "Идея превращения Японии в ядерную державу никуда не исчезла"
США давили на Японию, чтобы свернуть дискуссии о создании ЯО, но идея никуда не исчезла. После испытаний КНДР в 2006 году японский парламент уже рассматривал этот вопрос. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2026-08-19T05:00
2026-08-19T05:00
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В июле министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что Токио пора пересмотреть позицию по ядерному оружию. Отвечая на вопрос о смене позиции Японии, Фененко заявил, что США активно препятствовали ядерным амбициям этой страны."Американцы надавили через контроль над ядерными экспериментами в Японии в области мирного использования атомной энергии. Эти эксперименты намного превосходили то, в чем обвиняют Иран", — отметил эксперт.По его словам, особенно остро вопрос вставал в 2006 году, когда после ядерных испытаний КНДР японский парламент рассматривал возможность создания собственного ядерного оружия, однако США оказали давление на Токио, чтобы свернуть эти дискуссии."Но идея превращения Японии в ядерную державу никуда не исчезла. Тем более, что технические возможности позволяют Токио относительно быстро его создать", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики: "Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее" на сайте Украина.ру.
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новости, япония, сша, токио, александр фененко, украина.ру, ядерное оружие, главные новости, международные отношения, геополитика, иран, кндр, испытания, ядерный, ядерная безопасность, аналитика, аналитики
Новости, Япония, США, Токио, Александр Фененко, Украина.ру, Ядерное оружие, Главные новости, международные отношения, геополитика, Иран, КНДР, испытания, ядерный, ядерная безопасность, Аналитика, аналитики

Алексей Фененко: "Идея превращения Японии в ядерную державу никуда не исчезла"

05:00 19.08.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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США давили на Японию, чтобы свернуть дискуссии о создании ЯО, но идея никуда не исчезла. После испытаний КНДР в 2006 году японский парламент уже рассматривал этот вопрос. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
В июле министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что Токио пора пересмотреть позицию по ядерному оружию. Отвечая на вопрос о смене позиции Японии, Фененко заявил, что США активно препятствовали ядерным амбициям этой страны.
"Американцы надавили через контроль над ядерными экспериментами в Японии в области мирного использования атомной энергии. Эти эксперименты намного превосходили то, в чем обвиняют Иран", — отметил эксперт.
По его словам, особенно остро вопрос вставал в 2006 году, когда после ядерных испытаний КНДР японский парламент рассматривал возможность создания собственного ядерного оружия, однако США оказали давление на Токио, чтобы свернуть эти дискуссии.
"Но идея превращения Японии в ядерную державу никуда не исчезла. Тем более, что технические возможности позволяют Токио относительно быстро его создать", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью: "Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики: "Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее" на сайте Украина.ру.
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