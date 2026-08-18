https://ukraina.ru/20260818/udary-po-rossii-benzin-i-energetika-ukrainy-aleksandr-ionov-o-tom-chego-zhdat-osenyu-1082592772.html

Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осенью

Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осенью - 18.08.2026 Украина.ру

Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осенью

В НАТО принят план террористической войны против России, но и Украине не позавидуешь. Как меняется характер конфликта и насколько защищено мирное население в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, чья приемная работает в Луганске, Александр Ионов.

2026-08-18T19:30

2026-08-18T19:30

2026-08-18T19:30

интервью

удары по россии

удары

энергетика

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энергетический кризис

белгородская область

донбасс

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На фоне новых атак украинских беспилотников по приграничным российским регионам вновь обострился вопрос защиты мирного населения. Только за сутки в Белгородской области, по данным регионального министра здравоохранения Андрея Иконникова, погибли 8 человек, еще 23 получили ранения. В ответ Россия усилила удары по военной, энергетической и портовой инфраструктуре Украины.— Александр Викторович, как член СПЧ и правозащитник, вы регулярно сталкиваетесь с последствиями ударов ВСУ по гражданским объектам. Жители приграничья и Новороссии сильно встревожены обострением ситуации. Насколько эффективно сегодня государство отвечает на эти атаки?— Ответ государства симметричный. Президент и Министерство обороны посылают четкие сигналы не только киевскому режиму, но и тем, кто стоит за ним и участвует в планировании ударов по российским территориям. Эти атаки иначе как террористическими классифицировать нельзя: каждый день гибнут люди в Белгородской, Луганской, Донецкой и других приграничных областях.В первые годы СВО киевский режим не прибегал к такой тактике в прежнем масштабе, поскольку мировое сообщество говорило о нарушении правил войны. Россия заявляла, что наносит удары по военной инфраструктуре. Сейчас, по моему мнению, в штабах НАТО был принят план террористической войны против нашей страны, и Россия отвечает на эти действия.От этого, прежде всего, страдает мирное население Украины. Раньше там работали порты, шла перевозка грузов, сохранялась возможность получать продукты и товары. Сейчас портовая инфраструктура, энергетика и другие объекты подвергаются ударам. Это серьезно скажется на экономической и социальной обстановке, особенно зимой.Киевский режим наносит удары по домам, автобусам с детьми, скорым машинам, бензовозам — по людям, которые просто выполняют свою работу. Для него практически любой гражданский объект становится военной целью. Это противоречит нормам международного гуманитарного права.В Совет по правам человека и в благотворительные организации обращаются жители приграничья. Власти на местах оказывают необходимую медицинскую помощь, экстренные службы работают в режиме повышенной готовности. Мы, совместно с Национальным правозащитным комитетом, регулярно готовим доклады о преступлениях против гражданского населения российских территорий.Думаю, наступит день, когда все виновные понесут ответственность. Так уже происходило после террористических преступлений в России в 1990-е годы.— Удается ли доносить информацию о преступлениях против мирного населения до международных институтов? Или этот механизм окончательно заблокирован Западом?— Он во многом заблокирован, прежде всего европейскими странами. Мы видим, как на международных площадках продвигаются антироссийские резолюции, а нормы и правила используются избирательно. При этом западные государства продолжают поставлять Киеву оружие, разведданные и технологии.Тем не менее доклады и мероприятия проводятся. Они вызывают интерес у зарубежной прессы и отдельных представителей иностранных государств. Мы стараемся показывать реальное положение дел и цели киевского режима.Хочу заметить, что сегодня право перестает работать не только в международном контексте, но и внутри Украины. Люди устали от бесконечной мобилизации, от принудительного призыва и давления со стороны территориальных центров комплектования. Многие украинцы не готовы погибать за нынешний киевский режим. В стране растет внутреннее напряжение, а десятки тысяч людей лишены возможности защищать свои законные права.Я думаю, украинский конфликт показал несостоятельность международного права, если оно не превалирует над политическими интересами отдельных государств. Запад часто говорит о праве, но сам применяет его избирательно.— Хотелось бы поговорить о практических вопросах. В воссоединенных регионах действуют упрощенные процедуры регистрации автомобилей и недвижимости. Обращаются ли к вам люди, у которых возникают проблемы с документами, регистрацией машин или водительскими удостоверениями?— У нас есть отработанный механизм. Если поступает несколько похожих обращений, мы анализируем проблему и проводим разъяснительную работу. Это касается замены документов, установления права собственности на жилые и нежилые помещения, получения гражданства, регистрации автотранспорта.В целом уполномоченные ведомства справляются. Но в сельской местности информация доходит до людей медленнее, чем в городах, поэтому они обращаются к нам за помощью. Серьезных системных проблем с регистрацией автомобилей пока не наблюдаем.Бывают отдельные случаи. Например, автомобиль оформлен на члена семьи, который считается без вести пропавшим. Тогда необходимо обращаться в суд, чтобы установить юридический факт и открыть наследственное дело. Мы связываемся с профильными ведомствами и направляем граждан на личные приемы. Такая адресная помощь работает.Но основные обращения связаны не с юридическими вопросами, а с поиском без вести пропавших, установлением контактов, розыском людей, восстановлением жилья и получением средств первой необходимости. Особенно тяжело жителям районов у линии боевого соприкосновения: их дома повреждены, а по зданиям, где сохраняются признаки жизни, продолжаются атаки.— До 1 января 2026 года действовал специальный порядок выдачи российских водительских удостоверений жителям новых регионов. Насколько мне известно, отдельного решения о его продлении не принималось. Как людям выходить из этой ситуации?— Можно обратиться через Национальный правозащитный комитет или нашу приемную. Если есть вопросы, связанные с правовым нигилизмом или применением новых норм, мы сопроводим обращение и поможем разобраться.Насколько мы видим по обращениям, острой системной проблемы с этим сейчас нет. В отдельных случаях возникают сбои в базах данных. Такое бывает не только в новых регионах, но и в Москве, и в других субъектах России. Это связано с перестройкой информационных систем. Иногда процедура затягивается, и ведомства сообщают об этом на официальных ресурсах.— Еще одна проблема — доступность и стоимость топлива, бензина. Как справляются жители Донбасса и Новороссии? Какие сигналы вы направляете в контролирующие органы?— Мы направляли обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В начале топливного кризиса в ФАС поступало много обращений, а правительство поручало ведомству разобраться в ситуации. На рынке возник значительный спекулятивный резонанс, и проблема сохраняется не только в новых регионах, но и в центральной части России.Нужно понимать, что идет война. Повреждение нефтеперерабатывающих заводов и объектов энергетики влияет на рынок. Но, думаю, с учетом новых технологий, внешних закупок топлива, работы наших партнеров и усиления защиты критической инфраструктуры ситуация осенью должна стабилизироваться.Такие кризисы быстро не решаются. Мы и сами испытываем дискомфорт, но дефицита топлива в полном смысле этого слова нет. Есть люди, которые по трассе Новороссия — Москва доставляют топливо в Крым и новые регионы, рискуя жизнью.Сейчас противник пытается нанести удар по экономике страны. Однако Россия выдерживает это давление. Мы видим, что российская армия продвигается, а возможности Киева сокращаются. Уверен, победа близка. Нужно немного потерпеть: киевский режим, как я упомянул выше, столкнется зимой с большими проблемами, чем Россия.— Хватит ли у России ресурсов, чтобы противостоять всему Западу?— У наших дедов хватило сил — и у нас хватит. Россия богата не только природными ресурсами, но и героическими людьми, которые сегодня защищают наше право на жизнь и суверенитет. Топливный и любые другие кризисы мы переживем. Во время Великой Отечественной войны нашим предкам было гораздо тяжелее, но они выдержали и победили. Я уверен, что и в этой войне Россия победит.Тем временем между Украиной и Польшей разгорается новый конфликт. Об этом — в материале "Польский рынок рухнет": ещё одна ссора Киева с Варшавой.

https://ukraina.ru/20230214/1043539506.html

https://ukraina.ru/20260818/energeticheskie-voyny-ukraina-opyat-udarila-po-interesam-ssha-aziya-peretyagivaet-amerikanskiy-spg-u-1082581615.html

https://ukraina.ru/20260817/1082566990.html

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Анна Черкасова

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