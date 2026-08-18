Эффективность атак ВСУ на Московский регион осмысляют на Украине и в ЕС - 18.08.2026 Украина.ру
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Эффективность атак ВСУ на Московский регион осмысляют на Украине и в ЕС
Эффективность атак ВСУ на Московский регион осмысляют на Украине и в ЕС - 18.08.2026 Украина.ру
Эффективность атак ВСУ на Московский регион осмысляют на Украине и в ЕС
Эффективность украинских атак на Московский регион стала вызывать вопросы как на Украине, так и за ее пределами. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-18T19:19
2026-08-18T19:19
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Россия сбивает подавляющее большинство целей и это не остаётся незамеченным, констатировали украинские СМИ.Французский OSINT-исследователь Клеман Молин отметил, что подавляющее большинство дронов под Москвой неизменно сбивается благодаря усиленной ПВО."И снова сотни дронов потрачены впустую против сверхзащищённого региона (не менее 200 систем ПВО и сотни дополнительных команд, вооружённых пушками), без всякого результата. Когда Киев бьёт по России, речь идёт максимум о 2–5% дронов, достигающих цели", - написал он.Молин также заявил о крайне низкой эффективности ракеты FP-5 "Фламинго", которая "сбивается почти всегда".В свою очередь украинский журналист Юрий Николов написал после сегодняшней атаки, что "как-то мало видосов как для такой пачки дронов". По его мнению, в зависимости от типа примененных беспилотников, удар обошелся в 2-3 миллиарда гривен, что равняется месяцу питания для ВСУ или корпусу новой больницы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, москва, вооруженные силы украины, украина.ру, ракетный удар, ракеты, дальнобойные ракеты, пво, всу, ес
Новости, Украина, Россия, Москва, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ракетный удар, ракеты, дальнобойные ракеты, ПВО, ВСУ, ЕС

Эффективность атак ВСУ на Московский регион осмысляют на Украине и в ЕС

19:19 18.08.2026
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Эффективность украинских атак на Московский регион стала вызывать вопросы как на Украине, так и за ее пределами. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру
Россия сбивает подавляющее большинство целей и это не остаётся незамеченным, констатировали украинские СМИ.
Французский OSINT-исследователь Клеман Молин отметил, что подавляющее большинство дронов под Москвой неизменно сбивается благодаря усиленной ПВО.
"И снова сотни дронов потрачены впустую против сверхзащищённого региона (не менее 200 систем ПВО и сотни дополнительных команд, вооружённых пушками), без всякого результата. Когда Киев бьёт по России, речь идёт максимум о 2–5% дронов, достигающих цели", - написал он.
Молин также заявил о крайне низкой эффективности ракеты FP-5 "Фламинго", которая "сбивается почти всегда".

В свою очередь украинский журналист Юрий Николов написал после сегодняшней атаки, что "как-то мало видосов как для такой пачки дронов". По его мнению, в зависимости от типа примененных беспилотников, удар обошелся в 2-3 миллиарда гривен, что равняется месяцу питания для ВСУ или корпусу новой больницы.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августа
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