Эффективность атак ВСУ на Московский регион осмысляют на Украине и в ЕС
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Эффективность украинских атак на Московский регион стала вызывать вопросы как на Украине, так и за ее пределами. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру
Россия сбивает подавляющее большинство целей и это не остаётся незамеченным, констатировали украинские СМИ.
Французский OSINT-исследователь Клеман Молин отметил, что подавляющее большинство дронов под Москвой неизменно сбивается благодаря усиленной ПВО.
"И снова сотни дронов потрачены впустую против сверхзащищённого региона (не менее 200 систем ПВО и сотни дополнительных команд, вооружённых пушками), без всякого результата. Когда Киев бьёт по России, речь идёт максимум о 2–5% дронов, достигающих цели", - написал он.
Молин также заявил о крайне низкой эффективности ракеты FP-5 "Фламинго", которая "сбивается почти всегда".
В свою очередь украинский журналист Юрий Николов написал после сегодняшней атаки, что "как-то мало видосов как для такой пачки дронов". По его мнению, в зависимости от типа примененных беспилотников, удар обошелся в 2-3 миллиарда гривен, что равняется месяцу питания для ВСУ или корпусу новой больницы.
В свою очередь украинский журналист Юрий Николов написал после сегодняшней атаки, что "как-то мало видосов как для такой пачки дронов". По его мнению, в зависимости от типа примененных беспилотников, удар обошелся в 2-3 миллиарда гривен, что равняется месяцу питания для ВСУ или корпусу новой больницы.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августа
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