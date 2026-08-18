https://ukraina.ru/20260818/effektivnost-atak-vsu-na-moskovskiy-region-osmyslyayut-na-ukraine-i-v-es-1082602368.html

Эффективность атак ВСУ на Московский регион осмысляют на Украине и в ЕС

Эффективность атак ВСУ на Московский регион осмысляют на Украине и в ЕС - 18.08.2026 Украина.ру

Эффективность атак ВСУ на Московский регион осмысляют на Украине и в ЕС

Эффективность украинских атак на Московский регион стала вызывать вопросы как на Украине, так и за ее пределами. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-18T19:19

2026-08-18T19:19

2026-08-18T19:19

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Россия сбивает подавляющее большинство целей и это не остаётся незамеченным, констатировали украинские СМИ.Французский OSINT-исследователь Клеман Молин отметил, что подавляющее большинство дронов под Москвой неизменно сбивается благодаря усиленной ПВО."И снова сотни дронов потрачены впустую против сверхзащищённого региона (не менее 200 систем ПВО и сотни дополнительных команд, вооружённых пушками), без всякого результата. Когда Киев бьёт по России, речь идёт максимум о 2–5% дронов, достигающих цели", - написал он.Молин также заявил о крайне низкой эффективности ракеты FP-5 "Фламинго", которая "сбивается почти всегда".В свою очередь украинский журналист Юрий Николов написал после сегодняшней атаки, что "как-то мало видосов как для такой пачки дронов". По его мнению, в зависимости от типа примененных беспилотников, удар обошелся в 2-3 миллиарда гривен, что равняется месяцу питания для ВСУ или корпусу новой больницы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, москва, вооруженные силы украины, украина.ру, ракетный удар, ракеты, дальнобойные ракеты, пво, всу, ес