https://ukraina.ru/20260818/zaporozhskiy-front-kak-rossiyskaya-armiya-budet-osvobozhdat-orekhov-1082599722.html

Запорожский фронт: как российская армия будет освобождать Орехов

Запорожский фронт: как российская армия будет освобождать Орехов - 18.08.2026 Украина.ру

Запорожский фронт: как российская армия будет освобождать Орехов

Донецкий волонтёр и ополченец первой волны, Александр "Варяг" Матюшин, рассказал изданию Украина.ру о трудностях разгрома крупнейшего узла украинской обороны в... Украина.ру, 18.08.2026

2026-08-18T18:36

2026-08-18T18:36

2026-08-18T18:36

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александр чаленко

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Донецкий волонтёр и ополченец первой волны, Александр "Варяг" Матюшин, рассказал изданию Украина.ру о трудностях разгрома крупнейшего узла украинской обороны в Приазовье.По его словам, ситуация на Запорожском фронте складывается в пользу России. Наступление там продолжается, даже несмотря на то, что сейчас основные силы и средства российской армии сосредоточены на освобождении Краматорско-Славянской агломерации, а всё лето украинские дроны "Хорнеты" кошмарили трассу "Новороссия"."Да, наступление идёт медленно, но 3-4 населённых пункта, хоть и маленьких, в неделю мы берём", — рассказал Матюшин.Сейчас, отмечает наш собеседник, идёт охват одного из самых крупных узлов обороны на Запорожском направлении – города Орехов. Его будут брать по тому же сценарию, что и Константиновку в ДНР: сначала охват города с флангов, перерезание путей снабжения с помощью дронов и создание огневого мешка, затем — удар в лоб, чтобы сковать основные силы гарнизона, а потом — заход с флангов штурмовых групп в населённый пункт. Его разбивают на сектора, после чего зачищают."Орехов очень серьёзно укрепляли, начиная с 2022 года. Наши операторы БПЛА рассказывали мне, что наблюдали такую картину: вражеский танк заезжает в тоннель в Орехове, а выезжает на самой передовой. А это, между прочим, — достаточно много километров под землей. Очень много блиндажей и десятки километров минных полей вокруг города. Но, всё-таки, ситуацию облегчает то, что наши раньше взяли Гуляйполе. Враг не думал, что мы можем взять столицу батьки Махно — думал, мы будем наступать на Орехов через Токмак и Работино, а не оттуда. Поэтому с той стороны у Орехова нет серьёзных укреплений. В общем, город будем брать с востока и севера", — не сомневается Матюшин.Он не берётся делать прогноз, когда город освободят — это крайне сложно. В то же время падение Орехова открывает российской армии путь на Запорожье. Но освобождать его — ещё более трудная задача: областной центр отлично укреплён. Это не задача на ближайшее будущее.Что касается ситуации на запорожском участке трассы "Новороссия", она улучшилась — в том числе и благодаря МОГам и СОГам (стационарные огневые группы). Их работа постоянно улучшается.Во-первых, отсеиваются военные, которые не могут служить из-за слабых физических данных. Во-вторых, повысилась результативность МОГов — они сбивают до 50% летящих целей. "Врагу не удалось выполнить задачу максимум: обескровить нашу группировку в Запорожской области, чтобы осуществить очередной "контрнаступ". Да, трудности в снабжении у армии возникли, но они не были критичны. Сейчас ситуация улучшается", — сообщил Матюшин.Также читайте статью Александра Чаленко Удар по "мосту самоубийц" в Запорожье: когда Россия обрушит мосты через Днепр

https://ukraina.ru/20260818/udar-po-mostu-samoubiyts-v-zaporozhe-kogda-rossiya-obrushit-mosty-cherez-dnepr-1082560285.html

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, сво, запорожская область, александр "варяг" матюшин, запорожье, александр чаленко