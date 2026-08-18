Посчитан трёхнедельный ущерб украинского бизнеса от ударов ВС РФ по логистике
© REUTERS / Nina Liashonok
© REUTERS / Nina Liashonok
Российские удары по логистике Украины уже обошлись украинскому бизнесу примерно в $500 млн. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру
По оценке совладельца Goodwine Дмитрия Крымского, ущерб в полмиллиарда долларов украинский бизнес понёс всего за три недели. Под удары ВС РФ попали склады, логистические хабы, объекты "Новой почты" и суда в Чёрном море.
Особенно тяжёлая ситуация сложилась в одесских портах - их The Economist называет фактически "коммерчески мёртвыми". Под угрозой находится экспорт около 50 млн тонн зерна: потенциальные потери агросектора оцениваются в $10–12 млрд (примерно 5% ВВП Украины).
"Издание отмечает, что давление на логистику может усилиться на фоне роста производства российских баллистических ракет и сокращения запасов украинской ПВО", - сказано в публикации телеграм-канала.
Особенно тяжёлая ситуация сложилась в одесских портах - их The Economist называет фактически "коммерчески мёртвыми". Под угрозой находится экспорт около 50 млн тонн зерна: потенциальные потери агросектора оцениваются в $10–12 млрд (примерно 5% ВВП Украины).
"Издание отмечает, что давление на логистику может усилиться на фоне роста производства российских баллистических ракет и сокращения запасов украинской ПВО", - сказано в публикации телеграм-канала.
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