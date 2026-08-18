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Посчитан трёхнедельный ущерб украинского бизнеса от ударов ВС РФ по логистике

Посчитан трёхнедельный ущерб украинского бизнеса от ударов ВС РФ по логистике - 18.08.2026 Украина.ру

Посчитан трёхнедельный ущерб украинского бизнеса от ударов ВС РФ по логистике

Российские удары по логистике Украины уже обошлись украинскому бизнесу примерно в $500 млн. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-18T22:30

2026-08-18T22:30

2026-08-18T22:30

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По оценке совладельца Goodwine Дмитрия Крымского, ущерб в полмиллиарда долларов украинский бизнес понёс всего за три недели. Под удары ВС РФ попали склады, логистические хабы, объекты "Новой почты" и суда в Чёрном море.Особенно тяжёлая ситуация сложилась в одесских портах - их The Economist называет фактически "коммерчески мёртвыми". Под угрозой находится экспорт около 50 млн тонн зерна: потенциальные потери агросектора оцениваются в $10–12 млрд (примерно 5% ВВП Украины)."Издание отмечает, что давление на логистику может усилиться на фоне роста производства российских баллистических ракет и сокращения запасов украинской ПВО", - сказано в публикации телеграм-канала.Актуальное интервью: Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осеньюБольше новостей дня представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, черное море, украина, украина.ру, the economist, логистика, порты, ракетные удары по украине, экспорт