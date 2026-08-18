Посчитан трёхнедельный ущерб украинского бизнеса от ударов ВС РФ по логистике - 18.08.2026 Украина.ру
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Посчитан трёхнедельный ущерб украинского бизнеса от ударов ВС РФ по логистике
Посчитан трёхнедельный ущерб украинского бизнеса от ударов ВС РФ по логистике - 18.08.2026 Украина.ру
Посчитан трёхнедельный ущерб украинского бизнеса от ударов ВС РФ по логистике
Российские удары по логистике Украины уже обошлись украинскому бизнесу примерно в $500 млн. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-18T22:30
2026-08-18T22:30
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По оценке совладельца Goodwine Дмитрия Крымского, ущерб в полмиллиарда долларов украинский бизнес понёс всего за три недели. Под удары ВС РФ попали склады, логистические хабы, объекты "Новой почты" и суда в Чёрном море.Особенно тяжёлая ситуация сложилась в одесских портах - их The Economist называет фактически "коммерчески мёртвыми". Под угрозой находится экспорт около 50 млн тонн зерна: потенциальные потери агросектора оцениваются в $10–12 млрд (примерно 5% ВВП Украины)."Издание отмечает, что давление на логистику может усилиться на фоне роста производства российских баллистических ракет и сокращения запасов украинской ПВО", - сказано в публикации телеграм-канала.Актуальное интервью: Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осеньюБольше новостей дня представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, черное море, украина, украина.ру, the economist, логистика, порты, ракетные удары по украине, экспорт
Новости, Россия, Черное море, Украина, Украина.ру, The Economist, логистика, порты, ракетные удары по Украине, экспорт

Посчитан трёхнедельный ущерб украинского бизнеса от ударов ВС РФ по логистике

22:30 18.08.2026
 
© REUTERS / Nina Liashonok
- РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© REUTERS / Nina Liashonok
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Российские удары по логистике Украины уже обошлись украинскому бизнесу примерно в $500 млн. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру
По оценке совладельца Goodwine Дмитрия Крымского, ущерб в полмиллиарда долларов украинский бизнес понёс всего за три недели. Под удары ВС РФ попали склады, логистические хабы, объекты "Новой почты" и суда в Чёрном море.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в одесских портах - их The Economist называет фактически "коммерчески мёртвыми". Под угрозой находится экспорт около 50 млн тонн зерна: потенциальные потери агросектора оцениваются в $10–12 млрд (примерно 5% ВВП Украины).

"Издание отмечает, что давление на логистику может усилиться на фоне роста производства российских баллистических ракет и сокращения запасов украинской ПВО", - сказано в публикации телеграм-канала.
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