МИД Белоруссии приглашает на все мероприятия дипломатов Украины - 18.08.2026 Украина.ру
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МИД Белоруссии приглашает на все мероприятия дипломатов Украины
МИД Белоруссии приглашает на все мероприятия дипломатов Украины - 18.08.2026 Украина.ру
МИД Белоруссии приглашает на все мероприятия дипломатов Украины
Сотрудники украинской дипмиссии в Минске по-прежнему являются желанными гостями на мероприятиях МИД Белоруссии. Об этом в опубликованном 18 августа интервью немецкому изданию NachDenkSeiten заявил замминистра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета
2026-08-18T20:09
2026-08-18T20:09
новости
минск
украина
ес
мигранты
нелегалы
восточная европа
восточное партнерство
союзное государство
государственная граница
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Какую конкретную альтернативу риторике военных приготовлений может предложить Минск? Что вы вкладываете в понятие "евразийская безопасность"? Мы не изобретаем велосипед. Есть принципы Хельсинки, которые нужно адаптировать. С 2023 года мы ежегодно проводим Минскую конференцию по евразийской безопасности и продвигаем Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке. По мнению замглавы МИД Белоруссии, разговаривать только о "европейской" безопасности недостаточно, уместно вести речь о евразийской безопасности. Секрета отметил, что "Западная Европа географически мала и сама изолировала себя санкциями". "Но если соединить Европу с Евразией и зафиксировать общие принципы, это станет гигантским шагом к миру, - пояснил он. - Это не абстракция: у нас в Минске по-прежнему открыто посольство Украины, мы приглашаем их дипломатов на все мероприятия, потому что понимаем: после следующей смены власти в Киеве придется восстанавливать отношения, и фундамент нужен уже сейчас". Заместитель министра иностранных дел Белоруссии в интервью также ответил на вопрос о том, почему в ЕС утверждают, что тысячи людей оказались на границе не случайно, а в результате целенаправленной логистической помощи со стороны Минска."Польские и литовские пограничники через официальные пункты пропуска их не пускают, попросить убежища не дают. В итоге люди пользуются "зеленой границей" и пересекают ее там, где нет пограничных патрулей. И в этом им активно помогают те же литовцы и поляки, которые прекрасно на этом зарабатывают. Они везут мигрантов на своих машинах дальше в Германию, где внутри шенгенской зоны уже нет границ", - отметил дипломат.Он также напомнил, что не Белоруссия создала условия для потока мигрантов в Евросоюз."Немецкая, польская и другие европейские армии присутствовали в Афганистане, поддерживали США в Ираке и Сирии", - сказал белорусский дипломат в интервью немецкому изданию.Секрета отметил, что люди теперь бегут оттуда на Запад в поисках лучшей жизни, а в итоге находят свою смерть на границе Польши и Литвы с Белоруссией. Больше новостей дня представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, минск, украина, ес, мигранты, нелегалы, восточная европа, восточное партнерство, союзное государство, государственная граница, пересечение границы, пограничники, санкции, евразия, запад, бывший ссср, мид белоруссии
Новости, Минск, Украина, ЕС, мигранты, нелегалы, Восточная Европа, Восточное партнерство, Союзное государство, государственная граница, пересечение границы, пограничники, санкции, Евразия, Запад, бывший СССР, МИД Белоруссии

МИД Белоруссии приглашает на все мероприятия дипломатов Украины

20:09 18.08.2026
 
© Фото : mfa.gov.by Andrei Siniauskiзамминистра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета
замминистра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© Фото : mfa.gov.by Andrei Siniauski
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Сотрудники украинской дипмиссии в Минске по-прежнему являются желанными гостями на мероприятиях МИД Белоруссии. Об этом в опубликованном 18 августа интервью немецкому изданию NachDenkSeiten заявил замминистра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета
Какую конкретную альтернативу риторике военных приготовлений может предложить Минск? Что вы вкладываете в понятие "евразийская безопасность"?
Мы не изобретаем велосипед. Есть принципы Хельсинки, которые нужно адаптировать. С 2023 года мы ежегодно проводим Минскую конференцию по евразийской безопасности и продвигаем Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке.
По мнению замглавы МИД Белоруссии, разговаривать только о "европейской" безопасности недостаточно, уместно вести речь о евразийской безопасности.
Секрета отметил, что "Западная Европа географически мала и сама изолировала себя санкциями".
"Но если соединить Европу с Евразией и зафиксировать общие принципы, это станет гигантским шагом к миру, - пояснил он. - Это не абстракция: у нас в Минске по-прежнему открыто посольство Украины, мы приглашаем их дипломатов на все мероприятия, потому что понимаем: после следующей смены власти в Киеве придется восстанавливать отношения, и фундамент нужен уже сейчас".
Заместитель министра иностранных дел Белоруссии в интервью также ответил на вопрос о том, почему в ЕС утверждают, что тысячи людей оказались на границе не случайно, а в результате целенаправленной логистической помощи со стороны Минска.
"Польские и литовские пограничники через официальные пункты пропуска их не пускают, попросить убежища не дают. В итоге люди пользуются "зеленой границей" и пересекают ее там, где нет пограничных патрулей. И в этом им активно помогают те же литовцы и поляки, которые прекрасно на этом зарабатывают. Они везут мигрантов на своих машинах дальше в Германию, где внутри шенгенской зоны уже нет границ", - отметил дипломат.
Он также напомнил, что не Белоруссия создала условия для потока мигрантов в Евросоюз.
"Немецкая, польская и другие европейские армии присутствовали в Афганистане, поддерживали США в Ираке и Сирии", - сказал белорусский дипломат в интервью немецкому изданию.
Секрета отметил, что люди теперь бегут оттуда на Запад в поисках лучшей жизни, а в итоге находят свою смерть на границе Польши и Литвы с Белоруссией.
Больше новостей дня представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августа
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