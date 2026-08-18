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МИД Белоруссии приглашает на все мероприятия дипломатов Украины

МИД Белоруссии приглашает на все мероприятия дипломатов Украины - 18.08.2026 Украина.ру

МИД Белоруссии приглашает на все мероприятия дипломатов Украины

Сотрудники украинской дипмиссии в Минске по-прежнему являются желанными гостями на мероприятиях МИД Белоруссии. Об этом в опубликованном 18 августа интервью немецкому изданию NachDenkSeiten заявил замминистра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета

2026-08-18T20:09

2026-08-18T20:09

2026-08-18T20:09

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Какую конкретную альтернативу риторике военных приготовлений может предложить Минск? Что вы вкладываете в понятие "евразийская безопасность"? Мы не изобретаем велосипед. Есть принципы Хельсинки, которые нужно адаптировать. С 2023 года мы ежегодно проводим Минскую конференцию по евразийской безопасности и продвигаем Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке. По мнению замглавы МИД Белоруссии, разговаривать только о "европейской" безопасности недостаточно, уместно вести речь о евразийской безопасности. Секрета отметил, что "Западная Европа географически мала и сама изолировала себя санкциями". "Но если соединить Европу с Евразией и зафиксировать общие принципы, это станет гигантским шагом к миру, - пояснил он. - Это не абстракция: у нас в Минске по-прежнему открыто посольство Украины, мы приглашаем их дипломатов на все мероприятия, потому что понимаем: после следующей смены власти в Киеве придется восстанавливать отношения, и фундамент нужен уже сейчас". Заместитель министра иностранных дел Белоруссии в интервью также ответил на вопрос о том, почему в ЕС утверждают, что тысячи людей оказались на границе не случайно, а в результате целенаправленной логистической помощи со стороны Минска."Польские и литовские пограничники через официальные пункты пропуска их не пускают, попросить убежища не дают. В итоге люди пользуются "зеленой границей" и пересекают ее там, где нет пограничных патрулей. И в этом им активно помогают те же литовцы и поляки, которые прекрасно на этом зарабатывают. Они везут мигрантов на своих машинах дальше в Германию, где внутри шенгенской зоны уже нет границ", - отметил дипломат.Он также напомнил, что не Белоруссия создала условия для потока мигрантов в Евросоюз."Немецкая, польская и другие европейские армии присутствовали в Афганистане, поддерживали США в Ираке и Сирии", - сказал белорусский дипломат в интервью немецкому изданию.Секрета отметил, что люди теперь бегут оттуда на Запад в поисках лучшей жизни, а в итоге находят свою смерть на границе Польши и Литвы с Белоруссией. Больше новостей дня представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, минск, украина, ес, мигранты, нелегалы, восточная европа, восточное партнерство, союзное государство, государственная граница, пересечение границы, пограничники, санкции, евразия, запад, бывший ссср, мид белоруссии