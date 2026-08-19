https://ukraina.ru/20260819/ochen-slozhnyy-vopros-fenenko-o-razlichiyakh-v-yadernykh-kontseptsiyakh-rossii-i-ssha-1082607133.html

"Очень сложный вопрос": Фененко о различиях в ядерных концепциях России и США

"Очень сложный вопрос": Фененко о различиях в ядерных концепциях России и США - 19.08.2026 Украина.ру

"Очень сложный вопрос": Фененко о различиях в ядерных концепциях России и США

Ядерные концепции России и США не могут соответствовать друг другу, поскольку Россия никогда не формулировала свою стратегию так, как Вашингтон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2026-08-19T04:45

2026-08-19T04:45

2026-08-19T04:45

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Отвечая на вопрос о том, могут ли ядерные концепции России и США стать соответствовать друг другу, Фененко заявил, что это очень сложный вопрос, поскольку у стран принципиально разный подход."Это очень сложный вопрос. Россия в отличие от США никогда не формулировала ядерную стратегию таким образом. У нас нет разделения сфер безопасности и обороны", — отметил эксперт.Он подчеркнул, что американская концепция строится на разделении двух понятий. "Первое это безопасность, комплекс мер по предотвращению войны с помощью силы, то есть угрозы другим странам. Второе это оборона, если угрозы не сработали, и началась реальная война", — пояснил аналитик.Фененко подчеркнул, что такое разделение незнакомо российской традиции. Он отметил, что у американцев всегда есть это разделение, которое не знает российская традиция, как и любая другая, кроме англосаксонской.Полный текст интервью: "Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики: "Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее" на сайте Украина.ру.

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