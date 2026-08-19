"Очень сложный вопрос": Фененко о различиях в ядерных концепциях России и США - 19.08.2026 Украина.ру
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"Очень сложный вопрос": Фененко о различиях в ядерных концепциях России и США
"Очень сложный вопрос": Фененко о различиях в ядерных концепциях России и США - 19.08.2026 Украина.ру
"Очень сложный вопрос": Фененко о различиях в ядерных концепциях России и США
Ядерные концепции России и США не могут соответствовать друг другу, поскольку Россия никогда не формулировала свою стратегию так, как Вашингтон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2026-08-19T04:45
2026-08-19T04:45
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украина.ру
ядерный
ядерное оружие
ядерная угроза
ядерная безопасность
безопасность
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Отвечая на вопрос о том, могут ли ядерные концепции России и США стать соответствовать друг другу, Фененко заявил, что это очень сложный вопрос, поскольку у стран принципиально разный подход."Это очень сложный вопрос. Россия в отличие от США никогда не формулировала ядерную стратегию таким образом. У нас нет разделения сфер безопасности и обороны", — отметил эксперт.Он подчеркнул, что американская концепция строится на разделении двух понятий. "Первое это безопасность, комплекс мер по предотвращению войны с помощью силы, то есть угрозы другим странам. Второе это оборона, если угрозы не сработали, и началась реальная война", — пояснил аналитик.Фененко подчеркнул, что такое разделение незнакомо российской традиции. Он отметил, что у американцев всегда есть это разделение, которое не знает российская традиция, как и любая другая, кроме англосаксонской.Полный текст интервью: "Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики: "Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, вашингтон, украина.ру, ядерный, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, безопасность, главные новости, главное, международные отношения, аналитика, аналитики
Новости, Россия, США, Вашингтон, Украина.ру, ядерный, Ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, безопасность, Главные новости, главное, международные отношения, Аналитика, аналитики

"Очень сложный вопрос": Фененко о различиях в ядерных концепциях России и США

04:45 19.08.2026
 
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Ядерные концепции России и США не могут соответствовать друг другу, поскольку Россия никогда не формулировала свою стратегию так, как Вашингтон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Отвечая на вопрос о том, могут ли ядерные концепции России и США стать соответствовать друг другу, Фененко заявил, что это очень сложный вопрос, поскольку у стран принципиально разный подход.
"Это очень сложный вопрос. Россия в отличие от США никогда не формулировала ядерную стратегию таким образом. У нас нет разделения сфер безопасности и обороны", — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что американская концепция строится на разделении двух понятий. "Первое это безопасность, комплекс мер по предотвращению войны с помощью силы, то есть угрозы другим странам. Второе это оборона, если угрозы не сработали, и началась реальная война", — пояснил аналитик.
Фененко подчеркнул, что такое разделение незнакомо российской традиции. Он отметил, что у американцев всегда есть это разделение, которое не знает российская традиция, как и любая другая, кроме англосаксонской.
Полный текст интервью: "Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики: "Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее" на сайте Украина.ру.
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