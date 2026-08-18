https://ukraina.ru/20260818/uchastniki-litovskogo-legiona-vsu-poluchayut-nagrady-posle-vozvrascheniya-domoy-1082607325.html

Участники "литовского легиона" ВСУ получают награды после возвращения домой

Участники "литовского легиона" ВСУ получают награды после возвращения домой - 18.08.2026 Украина.ру

Участники "литовского легиона" ВСУ получают награды после возвращения домой

Литовские ведомственные награды получают боевики, отслужившие в ВСУ. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-18T23:14

2026-08-18T23:14

2026-08-18T23:15

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В публикации отмечено, что по данным российских силовых структур, литовские наёмники распределены по разным подразделениям ВСУ, а после возвращения в Литву получают ведомственные награды и поощрения от "Союза стрелков".также в российских силовых структурах также напомнили, что Минобороны Литвы ранее подтверждало участие своих кадровых военных в боевых действиях на Украине. Среди участников "легиона", как утверждается, много бывших и действующих сотрудников спецподразделений. "Добровольцы" настолько добровольные, что домой возвращаются сразу за ведомственными наградами", - заметили авторы телеграм-канала.Ранее стало известно, что Киев готовит африканских боевиков для борьбы с РоссиейБольше новостей дня представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, литва, вооруженные силы украины, украина.ру, прибалтика, бывший ссср, ес, всу, иностранные наемники