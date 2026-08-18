Участники "литовского легиона" ВСУ получают награды после возвращения домой
23:14 18.08.2026 (обновлено: 23:15 18.08.2026)
Литовские ведомственные награды получают боевики, отслужившие в ВСУ. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру
В публикации отмечено, что по данным российских силовых структур, литовские наёмники распределены по разным подразделениям ВСУ, а после возвращения в Литву получают ведомственные награды и поощрения от "Союза стрелков".
также в российских силовых структурах также напомнили, что Минобороны Литвы ранее подтверждало участие своих кадровых военных в боевых действиях на Украине. Среди участников "легиона", как утверждается, много бывших и действующих сотрудников спецподразделений.
также в российских силовых структурах также напомнили, что Минобороны Литвы ранее подтверждало участие своих кадровых военных в боевых действиях на Украине. Среди участников "легиона", как утверждается, много бывших и действующих сотрудников спецподразделений.
"Добровольцы" настолько добровольные, что домой возвращаются сразу за ведомственными наградами", - заметили авторы телеграм-канала.
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