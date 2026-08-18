Участники "литовского легиона" ВСУ получают награды после возвращения домой - 18.08.2026 Украина.ру
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Участники "литовского легиона" ВСУ получают награды после возвращения домой
Участники "литовского легиона" ВСУ получают награды после возвращения домой - 18.08.2026 Украина.ру
Участники "литовского легиона" ВСУ получают награды после возвращения домой
Литовские ведомственные награды получают боевики, отслужившие в ВСУ. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-18T23:14
2026-08-18T23:15
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В публикации отмечено, что по данным российских силовых структур, литовские наёмники распределены по разным подразделениям ВСУ, а после возвращения в Литву получают ведомственные награды и поощрения от "Союза стрелков".также в российских силовых структурах также напомнили, что Минобороны Литвы ранее подтверждало участие своих кадровых военных в боевых действиях на Украине. Среди участников "легиона", как утверждается, много бывших и действующих сотрудников спецподразделений. "Добровольцы" настолько добровольные, что домой возвращаются сразу за ведомственными наградами", - заметили авторы телеграм-канала.Ранее стало известно, что Киев готовит африканских боевиков для борьбы с РоссиейБольше новостей дня представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, литва, вооруженные силы украины, украина.ру, прибалтика, бывший ссср, ес, всу, иностранные наемники
Новости, Украина, Литва, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Прибалтика, бывший СССР, ЕС, ВСУ, иностранные наемники

Участники "литовского легиона" ВСУ получают награды после возвращения домой

23:14 18.08.2026 (обновлено: 23:15 18.08.2026)
 
© РИА Новости . Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Литвы
Государственный флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Мариус Баранаускас
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Литовские ведомственные награды получают боевики, отслужившие в ВСУ. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру
В публикации отмечено, что по данным российских силовых структур, литовские наёмники распределены по разным подразделениям ВСУ, а после возвращения в Литву получают ведомственные награды и поощрения от "Союза стрелков".

также в российских силовых структурах также напомнили, что Минобороны Литвы ранее подтверждало участие своих кадровых военных в боевых действиях на Украине. Среди участников "легиона", как утверждается, много бывших и действующих сотрудников спецподразделений.
"Добровольцы" настолько добровольные, что домой возвращаются сразу за ведомственными наградами", - заметили авторы телеграм-канала.
Ранее стало известно, что Киев готовит африканских боевиков для борьбы с Россией
Больше новостей дня представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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