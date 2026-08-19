"Меморандум Киси": Фененко рассказал об истоках ядерных амбиций Японии - 19.08.2026 Украина.ру
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"Меморандум Киси": Фененко рассказал об истоках ядерных амбиций Японии
"Меморандум Киси": Фененко рассказал об истоках ядерных амбиций Японии - 19.08.2026 Украина.ру
"Меморандум Киси": Фененко рассказал об истоках ядерных амбиций Японии
Японские политики вынашивают ядерные амбиции с 1950-х годов, идея создания собственного ЯО никуда не исчезла. Технические возможности позволяют Токио быстро создать его. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2026-08-19T04:15
2026-08-19T04:15
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Отвечая на вопрос о ядерных амбициях Токио, Фененко напомнил, что эта идея имеет давнюю историю. Он отметил, что разговоры о ядерном оружии в Японии ведутся уже десятилетиями. "Впервые японские политики заговорили о необходимости получить собственное ядерное оружие еще в 50-х годах. Тогда появился "меморандум Киси" о том, что в случае опасности Япония может обзавестись собственным ядерным оружием", — отметил эксперт.Однако, подчеркнул Фененко, после подписания Договора о нераспространении и провозглашения трех неядерных принципов в 1971 году, дискуссии не прекратились. "С середины 90-х японские политики регулярно обсуждали вопрос о том, может ли Япония при определенных условиях выйти из этого соглашения", — пояснил он.Собеседник Украина.ру резюмировал, что идея превращения Японии в ядерную державу никуда не исчезла, тем более что технические возможности позволяют Токио относительно быстро создать ядерное оружие.Полный текст интервью: "Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики: "Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее" на сайте Украина.ру.
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новости, япония, токио, украина, украина.ру, ядерное оружие, главные новости, главное, война, ядерное, ядерная угроза, ядерная безопасность, новости украина ру
Новости, Япония, Токио, Украина, Украина.ру, Ядерное оружие, Главные новости, главное, война, ядерное, ядерная угроза, ядерная безопасность, новости Украина ру

"Меморандум Киси": Фененко рассказал об истоках ядерных амбиций Японии

04:15 19.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВизит миноносцев Морских сил самообороны Японии в Санкт-Петербург
Визит миноносцев Морских сил самообороны Японии в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Японские политики вынашивают ядерные амбиции с 1950-х годов, идея создания собственного ЯО никуда не исчезла. Технические возможности позволяют Токио быстро создать его. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Отвечая на вопрос о ядерных амбициях Токио, Фененко напомнил, что эта идея имеет давнюю историю. Он отметил, что разговоры о ядерном оружии в Японии ведутся уже десятилетиями.
"Впервые японские политики заговорили о необходимости получить собственное ядерное оружие еще в 50-х годах. Тогда появился "меморандум Киси" о том, что в случае опасности Япония может обзавестись собственным ядерным оружием", — отметил эксперт.
Однако, подчеркнул Фененко, после подписания Договора о нераспространении и провозглашения трех неядерных принципов в 1971 году, дискуссии не прекратились.
"С середины 90-х японские политики регулярно обсуждали вопрос о том, может ли Япония при определенных условиях выйти из этого соглашения", — пояснил он.
Собеседник Украина.ру резюмировал, что идея превращения Японии в ядерную державу никуда не исчезла, тем более что технические возможности позволяют Токио относительно быстро создать ядерное оружие.
Полный текст интервью: "Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики: "Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее" на сайте Украина.ру.
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