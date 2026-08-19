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"Меморандум Киси": Фененко рассказал об истоках ядерных амбиций Японии

"Меморандум Киси": Фененко рассказал об истоках ядерных амбиций Японии - 19.08.2026 Украина.ру

"Меморандум Киси": Фененко рассказал об истоках ядерных амбиций Японии

Японские политики вынашивают ядерные амбиции с 1950-х годов, идея создания собственного ЯО никуда не исчезла. Технические возможности позволяют Токио быстро создать его. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2026-08-19T04:15

2026-08-19T04:15

2026-08-19T04:15

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Отвечая на вопрос о ядерных амбициях Токио, Фененко напомнил, что эта идея имеет давнюю историю. Он отметил, что разговоры о ядерном оружии в Японии ведутся уже десятилетиями. "Впервые японские политики заговорили о необходимости получить собственное ядерное оружие еще в 50-х годах. Тогда появился "меморандум Киси" о том, что в случае опасности Япония может обзавестись собственным ядерным оружием", — отметил эксперт.Однако, подчеркнул Фененко, после подписания Договора о нераспространении и провозглашения трех неядерных принципов в 1971 году, дискуссии не прекратились. "С середины 90-х японские политики регулярно обсуждали вопрос о том, может ли Япония при определенных условиях выйти из этого соглашения", — пояснил он.Собеседник Украина.ру резюмировал, что идея превращения Японии в ядерную державу никуда не исчезла, тем более что технические возможности позволяют Токио относительно быстро создать ядерное оружие.Полный текст интервью: "Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики: "Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее" на сайте Украина.ру.

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