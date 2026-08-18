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Экс-глава Минобороны Украины Фёдоров тоже за выборы
Экс-глава Минобороны Украины Фёдоров тоже за выборы - 19.08.2026 Украина.ру
Экс-глава Минобороны Украины Фёдоров тоже за выборы
Проведение президентских выборов на Украине в нынешних условиях находит всё больше сторонников среди отставных министров Украины. О целесообразности их проведения заявил 18 августа бывший министр обороны постсоветской республики Михаил Фёдоров
2026-08-18T23:36
2026-08-18T23:36
2026-08-19T00:13
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Проведение президентских выборов на Украине отложено под предлогом военного положения. Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента истёк весной 2024 года. Недавно отправленный в отставку Фёдоров присоединился к тем, кто уже считает целесообразным проведение президентских выборов на Украине до завершения вооружённого конфликта. "Мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при условии длительной войны. Это сложно. Надо обеспечить право голоса военным, миллионам украинцев за границей, людям в прифронтовых регионах, надо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институций и доверие к результату. Но сложность не означает невозможность", - цитирует РИА Новости выступление Фёдорова в видеообращении на его странице в YouTube.Фёдоров заявил, что люди не могут бесконечно жить в стране, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы движутся вперед, а другие блокируются. Уволенный в июле министр констатировал системный кризис управления на Украине и отметил, что старая система живет по собственным правилам, опасаясь изменений и оберегая себя.Экс-министр указал на необходимость подотчётности чиновников народу и легитимности. По его словам, демократическое государство отличается "от системы, где власть сама решает, когда общество может ее оценивать".Ранее в Москве заявляли о нелегитимности Владимира Зеленского и проблеме решения противоречий с нелегитимными руководителями Украины, подписи которых ничего не значат.Также 18 августа о необходимости президентских выборов на Украине до окончания СВО заявил бывший министр иностранных дел постсоветской республики Дмитрий Кулеба. Подробности в публикации Экс-глава МИД Украины запасся дровами и заговорил о выборахВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, александр федоров, владимир зеленский, youtube, президентские выборы, выборы на украине, ситуация на украине
Новости, Украина, Александр Федоров, Владимир Зеленский, Youtube, президентские выборы, выборы на Украине, ситуация на Украине
Экс-глава Минобороны Украины Фёдоров тоже за выборы
23:36 18.08.2026 (обновлено: 00:13 19.08.2026)
Проведение президентских выборов на Украине в нынешних условиях находит всё больше сторонников среди отставных министров Украины. О целесообразности их проведения заявил 18 августа бывший министр обороны постсоветской республики Михаил Фёдоров
Проведение президентских выборов на Украине отложено под предлогом военного положения. Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента истёк весной 2024 года.
Недавно отправленный в отставку Фёдоров присоединился к тем, кто уже считает целесообразным проведение президентских выборов на Украине до завершения вооружённого конфликта.
"Мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при условии длительной войны. Это сложно. Надо обеспечить право голоса военным, миллионам украинцев за границей, людям в прифронтовых регионах, надо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институций и доверие к результату. Но сложность не означает невозможность", - цитирует РИА Новости выступление Фёдорова в видеообращении на его странице в YouTube.
Фёдоров заявил, что люди не могут бесконечно жить в стране, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы движутся вперед, а другие блокируются. Уволенный в июле министр констатировал системный кризис управления на Украине и отметил, что старая система живет по собственным правилам, опасаясь изменений и оберегая себя.
Экс-министр указал на необходимость подотчётности чиновников народу и легитимности. По его словам, демократическое государство отличается "от системы, где власть сама решает, когда общество может ее оценивать".
Ранее в Москве заявляли о нелегитимности Владимира Зеленского и проблеме решения противоречий с нелегитимными руководителями Украины, подписи которых ничего не значат.
Также 18 августа о необходимости президентских выборов на Украине до окончания СВО заявил бывший министр иностранных дел постсоветской республики Дмитрий Кулеба. Подробности в публикации Экс-глава МИД Украины запасся дровами и заговорил о выборах
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