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Экс-глава Минобороны Украины Фёдоров тоже за выборы

Экс-глава Минобороны Украины Фёдоров тоже за выборы - 19.08.2026 Украина.ру

Экс-глава Минобороны Украины Фёдоров тоже за выборы

Проведение президентских выборов на Украине в нынешних условиях находит всё больше сторонников среди отставных министров Украины. О целесообразности их проведения заявил 18 августа бывший министр обороны постсоветской республики Михаил Фёдоров

2026-08-18T23:36

2026-08-18T23:36

2026-08-19T00:13

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Проведение президентских выборов на Украине отложено под предлогом военного положения. Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента истёк весной 2024 года. Недавно отправленный в отставку Фёдоров присоединился к тем, кто уже считает целесообразным проведение президентских выборов на Украине до завершения вооружённого конфликта. "Мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при условии длительной войны. Это сложно. Надо обеспечить право голоса военным, миллионам украинцев за границей, людям в прифронтовых регионах, надо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институций и доверие к результату. Но сложность не означает невозможность", - цитирует РИА Новости выступление Фёдорова в видеообращении на его странице в YouTube.Фёдоров заявил, что люди не могут бесконечно жить в стране, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы движутся вперед, а другие блокируются. Уволенный в июле министр констатировал системный кризис управления на Украине и отметил, что старая система живет по собственным правилам, опасаясь изменений и оберегая себя.Экс-министр указал на необходимость подотчётности чиновников народу и легитимности. По его словам, демократическое государство отличается "от системы, где власть сама решает, когда общество может ее оценивать".Ранее в Москве заявляли о нелегитимности Владимира Зеленского и проблеме решения противоречий с нелегитимными руководителями Украины, подписи которых ничего не значат.Также 18 августа о необходимости президентских выборов на Украине до окончания СВО заявил бывший министр иностранных дел постсоветской республики Дмитрий Кулеба. Подробности в публикации Экс-глава МИД Украины запасся дровами и заговорил о выборахВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, александр федоров, владимир зеленский, youtube, президентские выборы, выборы на украине, ситуация на украине