https://ukraina.ru/20260819/sily-pvo-sbili-na-podstupakh-k-moskve-11-ukrainskikh-bpla-1082609616.html

Силы ПВО сбили на подступах к Москве 11 украинских БПЛА. Аэропорты работают "по согласованию"

Силы ПВО сбили на подступах к Москве 11 украинских БПЛА. Аэропорты работают "по согласованию" - 19.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО сбили на подступах к Москве 11 украинских БПЛА. Аэропорты работают "по согласованию"

Российские силы ПВО сбили 11 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 19 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-19T03:20

2026-08-19T03:20

2026-08-19T03:21

украина.ру

россия

москва

сергей собянин

московская область

росавиация

домодедово

шереметьево

внуково

аэропорты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077168410_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_40d5f4a2edfd3f84d8263b71342c7c60.jpg

В Подмосковье российские зенитчики работают по вражеским беспилотникам, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к столице."Системой ПВО Минобороны уничтожены одиннадцать беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал Собянин в 2:36 мск.Подмосковные аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево в настоящее время принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами" из-за "введения временных ограничений на использование воздушного пространства" в районах столичных авиагаваней.Ранее сообщалось, что тревога по БПЛА объявлена в Московской области, а также в регионах, непосредственно примыкающих к Подмосковью.Больше информации на эту и другие темы - в материале Марии Илащук Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

москва

московская область

домодедово

аэропорт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, москва, сергей собянин, московская область, росавиация, домодедово, шереметьево, внуково, аэропорты, аэропорт, ограничения, пво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация