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Западные наблюдатели за "контрнаступлением" ВСУ не рассмотрели успеха
Западные наблюдатели за "контрнаступлением" ВСУ не рассмотрели успеха - 18.08.2026 Украина.ру
Западные наблюдатели за "контрнаступлением" ВСУ не рассмотрели успеха
Западные эксперты усомнились в успехах нового "контрнаступа" украинской армии. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-18T19:44
2026-08-18T19:44
2026-08-18T19:44
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"Громкая перемога ВСУ ожидаемо начала превращаться в зраду, - сказано в публикации. - Ещё недавно украинские источники заявляли, что российские войска якобы "полностью выбиты из Днепропетровской области", однако теперь эта версия начинает рассыпаться".В частности, военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке считает, что речь скорее идёт о "серой зоне", где одновременно присутствуют российские и украинские подразделения. Ранее официальные заявления о результатах "контрнаступления" ВСУ уже ставили под сомнение украинские военнослужащие и военкоры."Контрнаступ" закончился на стадии пресс-релиза", - считают авторы телеграм-канала.Тем временем Российские войска освободили Ореховатку и Красноподолье в ДНРБольше новостей дня представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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Новости, Украина, Москва, США, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Bild, прогнозы СВО, ВСУ наступают, Украина наступление, ситуация на Украине, Донбасс, информационная война, Днепропетровская область, ВСУ
Западные наблюдатели за "контрнаступлением" ВСУ не рассмотрели успеха
Западные эксперты усомнились в успехах нового "контрнаступа" украинской армии. Об этом сообщает 18 августа телеграм-канал Украина.ру
"Громкая перемога ВСУ ожидаемо начала превращаться в зраду, - сказано в публикации. - Ещё недавно украинские источники заявляли, что российские войска якобы "полностью выбиты из Днепропетровской области", однако теперь эта версия начинает рассыпаться".
В частности, военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке считает, что речь скорее идёт о "серой зоне", где одновременно присутствуют российские и украинские подразделения.
Ранее официальные заявления о результатах "контрнаступления" ВСУ уже ставили под сомнение украинские военнослужащие и военкоры.
"Контрнаступ" закончился на стадии пресс-релиза", - считают авторы телеграм-канала.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.