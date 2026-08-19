В Пензенской области объявили опасность по БПЛА и закрыли аэропорт - 19.08.2026 Украина.ру
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В Пензенской области объявили опасность по БПЛА и закрыли аэропорт
В Пензенской области объявили опасность по БПЛА и закрыли аэропорт - 19.08.2026 Украина.ру
В Пензенской области объявили опасность по БПЛА и закрыли аэропорт
В Пензенской области объявлена опасность атак украинских беспилотников, введён план "Ковёр", введены ограничения на полёты. Об этом губернатор Олег Мельниченко в ночь на 19 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-19T01:51
2026-08-19T01:55
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росавиация
пенза
опасность
воздушная тревога
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"На территории Пензенской области введён режим "Беспилотная опасность. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета... Введен план "Ковёр". Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов", — написал губернатор.Росавиация объявила о введении введении временных ограничений на взлёт и посадку воздушных судов в аэропорту Пензы в 1:06 мск.Кроме того, Росавиация в 1:14 мск ввела ограничения на полёты в аэропорту Нижнего Новгорода, где рейсы выполнялись "по согласованию", а в 1:46 мск закрыла для полётов аэропорт Самары.Ранее сообщалось, что временные ограничения на полёты введены в аэропортах Тамбова и Саратова, воздушные гавани Нижнего Новгорода и Домодедово работают "по согласованию".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, росавиация, пенза, опасность, воздушная тревога, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, аэропорты, аэропорт, нижний новгород, нижегородская область, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, самара
Украина.ру, Россия, Росавиация, Пенза, опасность, воздушная тревога, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, аэропорты, аэропорт, Нижний Новгород, Нижегородская область, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, Самара

В Пензенской области объявили опасность по БПЛА и закрыли аэропорт

01:51 19.08.2026 (обновлено: 01:55 19.08.2026)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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В Пензенской области объявлена опасность атак украинских беспилотников, введён план "Ковёр", введены ограничения на полёты. Об этом губернатор Олег Мельниченко в ночь на 19 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
"На территории Пензенской области введён режим "Беспилотная опасность. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета... Введен план "Ковёр". Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов", — написал губернатор.
Росавиация объявила о введении введении временных ограничений на взлёт и посадку воздушных судов в аэропорту Пензы в 1:06 мск.
Кроме того, Росавиация в 1:14 мск ввела ограничения на полёты в аэропорту Нижнего Новгорода, где рейсы выполнялись "по согласованию", а в 1:46 мск закрыла для полётов аэропорт Самары.
Ранее сообщалось, что временные ограничения на полёты введены в аэропортах Тамбова и Саратова, воздушные гавани Нижнего Новгорода и Домодедово работают "по согласованию".
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01:51В Пензенской области объявили опасность по БПЛА и закрыли аэропорт
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