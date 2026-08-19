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В Пензенской области объявили опасность по БПЛА и закрыли аэропорт

В Пензенской области объявили опасность по БПЛА и закрыли аэропорт - 19.08.2026 Украина.ру

В Пензенской области объявили опасность по БПЛА и закрыли аэропорт

В Пензенской области объявлена опасность атак украинских беспилотников, введён план "Ковёр", введены ограничения на полёты. Об этом губернатор Олег Мельниченко в ночь на 19 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-19T01:51

2026-08-19T01:51

2026-08-19T01:55

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беспилотники сегодня

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"На территории Пензенской области введён режим "Беспилотная опасность. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета... Введен план "Ковёр". Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов", — написал губернатор.Росавиация объявила о введении введении временных ограничений на взлёт и посадку воздушных судов в аэропорту Пензы в 1:06 мск.Кроме того, Росавиация в 1:14 мск ввела ограничения на полёты в аэропорту Нижнего Новгорода, где рейсы выполнялись "по согласованию", а в 1:46 мск закрыла для полётов аэропорт Самары.Ранее сообщалось, что временные ограничения на полёты введены в аэропортах Тамбова и Саратова, воздушные гавани Нижнего Новгорода и Домодедово работают "по согласованию".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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