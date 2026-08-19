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"Плохо слышали Россию": Данилов о Мюнхенской речи Путина и оправданиях Джонсона

"Плохо слышали Россию": Данилов о Мюнхенской речи Путина и оправданиях Джонсона - 19.08.2026 Украина.ру

"Плохо слышали Россию": Данилов о Мюнхенской речи Путина и оправданиях Джонсона

Разговоры в тоне "нас неправильно поняли" унизительны для России, а подобные заходы для диалога неприемлемы, заявил Данилов. Работа над ошибками в нынешних элитах Запада не ведется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2026-08-19T04:30

2026-08-19T04:30

2026-08-19T04:30

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Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг обвинения в срыве Стамбульских переговоров весной 2022 года, которые могли бы предотвратить эскалацию конфликта. Между тем, по данным The Times, Лондон заинтересован в возобновлении военных контактов с Россией, чтобы снизить риск случайного столкновения.Отвечая на вопрос о позиции британских элит, Данилов заявил, что разговоры в тоне "нас неправильно поняли" унизительны для России.Эксперт отметил, что попытки Джонсона оправдаться неприемлемы. "Борис Джонсон говорит, что "нас неправильно поняли". Но разговор в таком тоне унизителен для России. Подобные заходы для диалога абсолютно неприемлемы", — отметил он.По его словам, отдельные западные политики признают, что нужно было серьезно относиться к предупреждениям России, но это политики прошлого поколения. "Были и другие политики, которые говорят, что ранее мы, наверно, плохо слышали Россию и нужно было серьезно относиться к тому, что говорил Владимир Путин на Мюнхенской конференции 2009 года. Но это политики прошлого поколения", — пояснил собеседник издания.Данилов выразил надежду, что работа над ошибками всё же будет проведена среди нынешних западных политических элит, отметив, что пока признаков этого не наблюдается.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Британия не провела работу над ошибками, поэтому получит жесткий ответ от России на море" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в материале Владимира Скачко "Террариум затрясло: Зеленский остаётся без важных полноценных министров" на сайте Украина.ру.

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