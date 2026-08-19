"Плохо слышали Россию": Данилов о Мюнхенской речи Путина и оправданиях Джонсона - 19.08.2026 Украина.ру
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"Плохо слышали Россию": Данилов о Мюнхенской речи Путина и оправданиях Джонсона
"Плохо слышали Россию": Данилов о Мюнхенской речи Путина и оправданиях Джонсона - 19.08.2026 Украина.ру
"Плохо слышали Россию": Данилов о Мюнхенской речи Путина и оправданиях Джонсона
Разговоры в тоне "нас неправильно поняли" унизительны для России, а подобные заходы для диалога неприемлемы, заявил Данилов. Работа над ошибками в нынешних элитах Запада не ведется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2026-08-19T04:30
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Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг обвинения в срыве Стамбульских переговоров весной 2022 года, которые могли бы предотвратить эскалацию конфликта. Между тем, по данным The Times, Лондон заинтересован в возобновлении военных контактов с Россией, чтобы снизить риск случайного столкновения.Отвечая на вопрос о позиции британских элит, Данилов заявил, что разговоры в тоне "нас неправильно поняли" унизительны для России.Эксперт отметил, что попытки Джонсона оправдаться неприемлемы. "Борис Джонсон говорит, что "нас неправильно поняли". Но разговор в таком тоне унизителен для России. Подобные заходы для диалога абсолютно неприемлемы", — отметил он.По его словам, отдельные западные политики признают, что нужно было серьезно относиться к предупреждениям России, но это политики прошлого поколения. "Были и другие политики, которые говорят, что ранее мы, наверно, плохо слышали Россию и нужно было серьезно относиться к тому, что говорил Владимир Путин на Мюнхенской конференции 2009 года. Но это политики прошлого поколения", — пояснил собеседник издания.Данилов выразил надежду, что работа над ошибками всё же будет проведена среди нынешних западных политических элит, отметив, что пока признаков этого не наблюдается.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Британия не провела работу над ошибками, поэтому получит жесткий ответ от России на море" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в материале Владимира Скачко "Террариум затрясло: Зеленский остаётся без важных полноценных министров" на сайте Украина.ру.
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"Плохо слышали Россию": Данилов о Мюнхенской речи Путина и оправданиях Джонсона

04:30 19.08.2026
 
© ФотоОмерзительный Джонсон
Омерзительный Джонсон - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© Фото
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Разговоры в тоне "нас неправильно поняли" унизительны для России, а подобные заходы для диалога неприемлемы, заявил Данилов. Работа над ошибками в нынешних элитах Запада не ведется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг обвинения в срыве Стамбульских переговоров весной 2022 года, которые могли бы предотвратить эскалацию конфликта. Между тем, по данным The Times, Лондон заинтересован в возобновлении военных контактов с Россией, чтобы снизить риск случайного столкновения.
Отвечая на вопрос о позиции британских элит, Данилов заявил, что разговоры в тоне "нас неправильно поняли" унизительны для России.
Эксперт отметил, что попытки Джонсона оправдаться неприемлемы. "Борис Джонсон говорит, что "нас неправильно поняли". Но разговор в таком тоне унизителен для России. Подобные заходы для диалога абсолютно неприемлемы", — отметил он.
По его словам, отдельные западные политики признают, что нужно было серьезно относиться к предупреждениям России, но это политики прошлого поколения.
"Были и другие политики, которые говорят, что ранее мы, наверно, плохо слышали Россию и нужно было серьезно относиться к тому, что говорил Владимир Путин на Мюнхенской конференции 2009 года. Но это политики прошлого поколения", — пояснил собеседник издания.
Данилов выразил надежду, что работа над ошибками всё же будет проведена среди нынешних западных политических элит, отметив, что пока признаков этого не наблюдается.
Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Британия не провела работу над ошибками, поэтому получит жесткий ответ от России на море" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию на Украине — в материале Владимира Скачко "Террариум затрясло: Зеленский остаётся без важных полноценных министров" на сайте Украина.ру.
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