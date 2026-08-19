"Сладкая ловушка": пленный рассказал, как был пойман сотрудниками ТЦК - 19.08.2026 Украина.ру
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"Сладкая ловушка": пленный рассказал, как был пойман сотрудниками ТЦК
"Сладкая ловушка": пленный рассказал, как был пойман сотрудниками ТЦК - 19.08.2026 Украина.ру
"Сладкая ловушка": пленный рассказал, как был пойман сотрудниками ТЦК
Украинский военнопленный рассказал, что сотрудники ТЦК используют "службы" вызова девушек лёгкого поведения для принудительной мобилизации. Об этом в ночь на 19 августа пишет РИА Новости
2026-08-19T04:27
2026-08-19T04:33
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проституция
военнопленные
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По словам Юрия Немченко, в декабре 2025 года, под самый Новый Год, он вызвал домой проститутку, а вместо неё приехали людоловы."Накануне перед Новым Годом хотел расслабиться. Вызвал девочку, сидел, ждал дома. Позвонили, сказали "спускайся, приехали". Спускаюсь - три амбала стоит... Попинали, попинали, загрузили в бусик и повезли на ВЛК [военно-врачебную комиссию]", — рассказал пленный.В связи с катастрофической нехваткой личного состава в ВСУ сотрудники территориальных служб комплектования (военкоматов) всё чаще применяют различные способы принудительной мобилизации, используя силу и избивая граждан, а также устраивая хитрые ловушки.Ранее украинский комбат признал, что внутри ВСУ солдат воспринимают как "крепостных", а в тылу военных "не встречают с восторгом".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, украина, тцк, вооруженные силы украины, всу, мобилизация на украине, проституция, военнопленные, россия
Украина.ру, Новости, Украина, ТЦК, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация на Украине, проституция, военнопленные, Россия

"Сладкая ловушка": пленный рассказал, как был пойман сотрудниками ТЦК

04:27 19.08.2026 (обновлено: 04:33 19.08.2026)
 
© Фото : antikor.info
- РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© Фото : antikor.info
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Украинский военнопленный рассказал, что сотрудники ТЦК используют "службы" вызова девушек лёгкого поведения для принудительной мобилизации. Об этом в ночь на 19 августа пишет РИА Новости
По словам Юрия Немченко, в декабре 2025 года, под самый Новый Год, он вызвал домой проститутку, а вместо неё приехали людоловы.
"Накануне перед Новым Годом хотел расслабиться. Вызвал девочку, сидел, ждал дома. Позвонили, сказали "спускайся, приехали". Спускаюсь - три амбала стоит... Попинали, попинали, загрузили в бусик и повезли на ВЛК [военно-врачебную комиссию]", — рассказал пленный.
В связи с катастрофической нехваткой личного состава в ВСУ сотрудники территориальных служб комплектования (военкоматов) всё чаще применяют различные способы принудительной мобилизации, используя силу и избивая граждан, а также устраивая хитрые ловушки.
Ранее украинский комбат признал, что внутри ВСУ солдат воспринимают как "крепостных", а в тылу военных "не встречают с восторгом".
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