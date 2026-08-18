Оперштаб Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ - 18.08.2026 Украина.ру
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Оперштаб Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ
Оперштаб Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ - 18.08.2026 Украина.ру
Оперштаб Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ
Четыре человека - в том числе ребёнок, пострадали при атаках со стороны ВСУ на районы Белгородской области. Об этом вечером 18 августа сообщил оперативный штаб российского региона
2026-08-18T22:58
2026-08-18T22:58
новости
белгородская область
шебекино
вооруженные силы украины
мирные жители
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"В селе Погромец Волоконовского округа при детонации дрона 15-летний мальчик получил множественные осколочные ранения грудной клетки, спины и ног. Ему оказывают помощь в Валуйской ЦРБ, после чего он будет переведён в детскую областную клиническую больницу", - рассказали в оперштабе.Там сообщили также, что в городе Шебекино FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль. Пострадавших мужчину и женщину бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Повреждены машина и остекление частного дома."В Краснояружском округе в селе Репяховка мужчина подорвался на взрывном устройстве. Пострадавшего в крайне тяжёлом состоянии с травматической ампутацией ноги, множественными осколочными ранениями тела доставили в Краснояружскую ЦРБ", - сказано в сообщении телеграм-канала оперштаба.Там отмечено, что после оказания помощи раненый будет переведён в областную клиническую больницу.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, белгородская область, шебекино, вооруженные силы украины, мирные жители, всу, бпла сегодня, атака бпла, мины, военные преступления, кто
Новости, Белгородская область, Шебекино, Вооруженные силы Украины, мирные жители, ВСУ, БПЛА сегодня, атака БПЛА, мины, Военные преступления, КТО

Оперштаб Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ

22:58 18.08.2026
 
© telegram ukr_2025_ru оперштаб Белгородской областиТри человека пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщает оперштаб региона
Три человека пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщает оперштаб региона - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© telegram ukr_2025_ru оперштаб Белгородской области
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Четыре человека - в том числе ребёнок, пострадали при атаках со стороны ВСУ на районы Белгородской области. Об этом вечером 18 августа сообщил оперативный штаб российского региона
"В селе Погромец Волоконовского округа при детонации дрона 15-летний мальчик получил множественные осколочные ранения грудной клетки, спины и ног. Ему оказывают помощь в Валуйской ЦРБ, после чего он будет переведён в детскую областную клиническую больницу", - рассказали в оперштабе.
Там сообщили также, что в городе Шебекино FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль. Пострадавших мужчину и женщину бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Повреждены машина и остекление частного дома.

"В Краснояружском округе в селе Репяховка мужчина подорвался на взрывном устройстве. Пострадавшего в крайне тяжёлом состоянии с травматической ампутацией ноги, множественными осколочными ранениями тела доставили в Краснояружскую ЦРБ", - сказано в сообщении телеграм-канала оперштаба.
Там отмечено, что после оказания помощи раненый будет переведён в областную клиническую больницу.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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