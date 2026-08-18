https://ukraina.ru/20260818/opershtab-belgorodskoy-oblasti-rasskazal-o-zhertvakh-atak-vsu-1082606483.html

Оперштаб Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ

Оперштаб Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ - 18.08.2026 Украина.ру

Оперштаб Белгородской области рассказал о жертвах атак ВСУ

Четыре человека - в том числе ребёнок, пострадали при атаках со стороны ВСУ на районы Белгородской области. Об этом вечером 18 августа сообщил оперативный штаб российского региона

2026-08-18T22:58

2026-08-18T22:58

2026-08-18T22:58

новости

белгородская область

шебекино

вооруженные силы украины

мирные жители

всу

бпла сегодня

атака бпла

мины

военные преступления

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/04/1082149626_0:371:959:910_1920x0_80_0_0_5fac18580f3a722c673be0ba7159fb0a.jpg

"В селе Погромец Волоконовского округа при детонации дрона 15-летний мальчик получил множественные осколочные ранения грудной клетки, спины и ног. Ему оказывают помощь в Валуйской ЦРБ, после чего он будет переведён в детскую областную клиническую больницу", - рассказали в оперштабе.Там сообщили также, что в городе Шебекино FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль. Пострадавших мужчину и женщину бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Повреждены машина и остекление частного дома."В Краснояружском округе в селе Репяховка мужчина подорвался на взрывном устройстве. Пострадавшего в крайне тяжёлом состоянии с травматической ампутацией ноги, множественными осколочными ранениями тела доставили в Краснояружскую ЦРБ", - сказано в сообщении телеграм-канала оперштаба.Там отмечено, что после оказания помощи раненый будет переведён в областную клиническую больницу.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Москва пережила крупнейшую за два года атаку ВСУ. США ищут переговорщиков по Украине. Итоги 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

белгородская область

шебекино

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, шебекино, вооруженные силы украины, мирные жители, всу, бпла сегодня, атака бпла, мины, военные преступления, кто