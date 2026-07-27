https://ukraina.ru/20260727/andrey-serenko-ukraina-udarila-po-iranu-chtoby-skrasit-odinochestvo-trampa-v-blizhnevostochnom-1081904765.html

Андрей Серенко: Украина ударила по Ирану, чтобы скрасить одиночество Трампа в ближневосточном конфликте

Андрей Серенко: Украина ударила по Ирану, чтобы скрасить одиночество Трампа в ближневосточном конфликте - 27.07.2026 Украина.ру

Андрей Серенко: Украина ударила по Ирану, чтобы скрасить одиночество Трампа в ближневосточном конфликте

Иран рассматривает Россию в качестве меча, который будет наносить удар возмездия по Киеву. Иранцы могут просто радоваться успехам российских ракетчиков и летчиков. Иран также может предложить ракеты, которые будут выкрашены в цвета иранского флага и полетят в сторону Украины.

2026-07-27T19:24

2026-07-27T19:24

2026-07-27T19:26

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко.Удар Украины по торговому судну в Каспийском море может привести к мировой войне, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. По его словам, поведение Зеленского напоминает "действия анархистов перед Первой мировой, которые затронули всю Европу".- Андрей, Эсмаил Багаи, по сути, сравнил Зеленского с сербским студентом Гаврило Принципом, выстрелы которого в Сараево в 1914 году подожгли пороховую бочку Европы. Представитель иранского МИД преувеличивает или все же недалек от истины?- Насчет третьей мировой войны, конечно, перебор, но удар по иранскому судну войдет в историю. И интрига, которая скрывается за этим жестом, может быть очень любопытной. Этот удар адресован, в первую очередь, Дональду Трампу, который остро ощущает свое одиночество в войне с Ираном и недостаточную поддержку союзников из европейского пакета НАТО.Зеленский неплохо изучил психологию Трампа, потому что за последний год линия Киева в отношении президента США была откорректирована и приобрела более прагматичные признаки. У Зеленского есть специальная стратегия по выстраиванию коммуникаций с Трампом, включающая закулисные ходы.В рамках этой стратегии и был нанесен удар. Вряд ли Зеленского интересовал Иран, но для демонстрации готовности скрасить геополитическое одиночество Трампа в Персидском заливе — это интересный ход. Тем более Зеленский сопровождал этот удар заявлением о том, что Россия якобы, по данным разведки, помогает Ирану наводить ракеты и беспилотники по американцам и их союзникам в регионе. Все это надо рассматривать в едином смысловом контуре. Это ход в цепочке ходовЭто попытка создать образ Зеленского и Трампа, сидящими в одном окопе против иранских аятолл и КСИР. Именно такой образ Зеленского как надежного друга и партнера Америки сейчас и пытаются нарисовать. Киев от этого ничего не теряет, ведь дорог не подарок, а внимание. Одинокого старика обидеть может каждый. Даже если этот старик президент США. А помочь старику перейти дорогу может только настоящий пионер. Зеленский хочет быть таким пионером, который помогает перейти старику через сложную проблему – Ормузский пролив.- А если Зеленский в ответ получит иранские ракеты по черноморским портам?- Иран не будет сейчас открывать еще один фронт. Он рассматривает Россия как своего союзника, но его сейчас интересует не война с Украиной. У Ирана хватает врагов в регионе. Это США, которые сосредоточили мощную группировку, до 50 тысяч военнослужащих разных родов войск. Это монархии залива, которые недовольны жесткой стратегией войны, которую проводит руководство Ирана, Ирак с курдами, игиловцы*в Белуджистане. Открывать еще и украинский фронт Тегерану неинтересно. Месть — это блюдо, которое подают холодным, можно и подождать.Иран рассматривает Россию в качестве меча, который будет наносить удар возмездия по Киеву. Иранцы могут просто радоваться успехам российских ракетчиков и летчиков. Иран может предложить ракеты, которые будут выкрашены в цвета иранского флага и полетят в сторону Украины, но не от границ самого Ирана, а где-нибудь ближе к зоне СВО.Иран вправе рассчитывать на ответный жест со стороны России. Например, в части поставок средств ПВО. Ирану сейчас важнее не самому бить по целям, которые связаны с Трампом и его союзниками, с их бизнесом, сколько защищать свою территорию от ракетных ударов. Иран готовится к наземной операции американцев, к новым ударам с воздуха, земли и моря.Некоторое время назад Трамп заявил, что Россия отказалась поставлять средства ПВО Ирана. Теперь, когда реализуется стратегия Зеленского, Иран вправе рассчитывать, что Россия пересмотрит решение, которое обрадовало Трампа месяц назад.Это заинтересует Иран больше, чем символические удары по украинским целям, по которым русские и так бьют. Понятно, что ракеты России самой нужны, но это развяжет Москве руки, в разговоре с американцами.- Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что атака на иранское торговое судно в Каспийском море была совершена по приказу Израиля. Неужели кабинет Нетаньяху может влиять на киевский режим, еще и после скандалов вокруг чествования пособников нацистов на Украине?- Думаю, это ритуальное заявления. Иранский политический и медиаблок выстроил стройную концепцию внешнего врага. В ее основе лежат происки Израиля. Иногда это правда, иногда похоже на правду.Не имеет значения, кто подбил Зеленского на этот шаг. Заявление Арагчи предназначено для внутренней иранской аудитории, которая что-то слышала про Украину, но про Израиль она слышала больше. Образ врага в лице Украины в иранском общественном мнении невнятен. Израиль уже сформировавшийся образ. Объяснять, что Украина новый враг долго. Скажем, что инструмент в руках Израиля, тогда все встанет на своим места.Израиль для Ирана — это враг вроде домашних тапочек, привычный и понятный. Как и Иран для Израиля. Это война домашних тапочек, которые никуда друг от друга не денутся, которым для общественного мнения, упрощая ситуацию, валить друг на друга.- Новый британский премьер Эд Бернем, продолжая политику своего предшественника, пообещал стоять плечом к плечу с Украиной. Кроме того, Британия готова выступить против Ирана на стороне США. Готов ли Лондон продвигать свою уже проамериканскую политику на Ближнем Востоке?- Политика ника не менялась. Все дело в жестах. Зеленский тесно общается с английскими друзьями и партнёрами, пользуется их консультациями. Жест по Ирану он сделал в рамках единой украинско-британской стратегии, связанной с демонстрацией готовности преодолеть одиночество Трампа.Будет не один пионер, а два, которые будут готовы перевести одинокого старика через дорогу. Это грамотный ход с точки зрения политтехнологий и глубокого изучения психологического портрета Трампа, возможно, он согласован между Лондоном и Киевом.- Все же почему Лондон и Киев пытаются сейчас угодить Трампу, которого многие уже сейчас считают хромой уткой и оценивают как призрачные его шансы выиграть промежуточные выборы в Конгресс осенью этого года?- Он может быть какой-угодно хромой уткой, оставаясь президентом США. Даже если он в чем-то ограничен, его полномочий будет достаточно, чтобы открутить голову многим на этой земле. Какой бы новый баланс сил в новом парламент США ни возник, Трамп еще два года будет президентом США.Кто бы ни пришел в Белый дом в 2028 году, несмотря на партийную принадлежность, иранская проблема останется актуальной. Для ее решения Штатам в любом случае понадобятся союзники. Даже если американские войска через полгода уберутся с Ближнего Востока, все равно они туда вернутся.Это конфликт, который не то чтобы не кончится никогда, но его реального конца сегодня не видно. До тех пор, пока существует режим Исламской Республики в Иране в его нынешнем виде, пока он не трансформировался во что-то другое, о чем надеются некоторые на Западе, ситуация этого конфликта будет сохраняться.Формирование антииранской коалиции становится одним из приоритетов политик Вашингтона. Британцы и Зеленский хотят подскочить первыми. Вхождение в эту коалицию позволит Лондону более активно участвовать в пересборке европейского баланса сил. Заканчиваются сроки полномочий лидеров крупнейших европейских государств. На арену выходят новые политические силы.Англичане хотят быть операторами этого процесса, хотя они не входят в Евросоюз. Украина тоже красивый инструмент для участия во внутриевропейских интригах. Это уже не просто инструмент сдерживания России или разрушения баланса сил на постсоветском пространстве.Для англичан координация с Киевом это не только инструмент, чтобы охмурить старика Трампа, но и создание нового консорциума для игры внутри европейского периметра. Это игра вдолгую.*организация запрещена в России

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https://ukraina.ru/20260727/vozvraschenie-k-kornyam-bez-vykhoda-k-chernomu-moru-ukraine-zhit-no-nedolgo--1081873798.html

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интервью, иран, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, мид, нато, ес, биньямин нетаньяху