Тревога по БПЛА объявлена в Подмосковье и прилегающих регионах. Закрыт аэропорт Калуги - 19.08.2026 Украина.ру
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Тревога по БПЛА объявлена в Подмосковье и прилегающих регионах. Закрыт аэропорт Калуги
Тревога по БПЛА объявлена в Подмосковье и прилегающих регионах. Закрыт аэропорт Калуги - 19.08.2026 Украина.ру
Тревога по БПЛА объявлена в Подмосковье и прилегающих регионах. Закрыт аэропорт Калуги
Тревога по БПЛА объявлена в Московской области, а также в регионах, непосредственно примыкающих к Подмосковью. О введении временных ограничений на взлёт и посадку в аэропорту Калуги в ночь на 19 августа сообщает в своём телеграм-канале Росавиация
2026-08-19T01:28
2026-08-19T01:28
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"Аэропорт Калуги (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщении ведомства от 0:57 мск.По данным российских мониторинговых каналов, в Московской, Калужской, Владимирской, Рязанской, Воронежской, Орловской, Курской, Брянской, Белгородской областях объявлена тревога по БПЛА. Предупреждение об опасности для Тульской области.Ранее сообщалось, что временные ограничения на полёты введены в аэропортах Тамбова и Саратова, воздушные гавани Нижнего Новгорода и Домодедово работают "по согласованию".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, московская область, белгородская область, калужская область, рязанская область, воронежская область, орловская область, курская область, брянская область, опасность, угроза, воздушная тревога, тревога, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, росавиация, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Московская область, Белгородская область, Калужская область, Рязанская область, Воронежская область, Орловская область, Курская область, Брянская область, опасность, угроза, воздушная тревога, тревога, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, Росавиация, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Тревога по БПЛА объявлена в Подмосковье и прилегающих регионах. Закрыт аэропорт Калуги

01:28 19.08.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости
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Тревога по БПЛА объявлена в Московской области, а также в регионах, непосредственно примыкающих к Подмосковью. О введении временных ограничений на взлёт и посадку в аэропорту Калуги в ночь на 19 августа сообщает в своём телеграм-канале Росавиация
"Аэропорт Калуги (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщении ведомства от 0:57 мск.
По данным российских мониторинговых каналов, в Московской, Калужской, Владимирской, Рязанской, Воронежской, Орловской, Курской, Брянской, Белгородской областях объявлена тревога по БПЛА. Предупреждение об опасности для Тульской области.
Ранее сообщалось, что временные ограничения на полёты введены в аэропортах Тамбова и Саратова, воздушные гавани Нижнего Новгорода и Домодедово работают "по согласованию".
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