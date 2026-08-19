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Тревога по БПЛА объявлена в Подмосковье и прилегающих регионах. Закрыт аэропорт Калуги

Тревога по БПЛА объявлена в Подмосковье и прилегающих регионах. Закрыт аэропорт Калуги - 19.08.2026 Украина.ру

Тревога по БПЛА объявлена в Подмосковье и прилегающих регионах. Закрыт аэропорт Калуги

Тревога по БПЛА объявлена в Московской области, а также в регионах, непосредственно примыкающих к Подмосковью. О введении временных ограничений на взлёт и посадку в аэропорту Калуги в ночь на 19 августа сообщает в своём телеграм-канале Росавиация

2026-08-19T01:28

2026-08-19T01:28

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"Аэропорт Калуги (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщении ведомства от 0:57 мск.По данным российских мониторинговых каналов, в Московской, Калужской, Владимирской, Рязанской, Воронежской, Орловской, Курской, Брянской, Белгородской областях объявлена тревога по БПЛА. Предупреждение об опасности для Тульской области.Ранее сообщалось, что временные ограничения на полёты введены в аэропортах Тамбова и Саратова, воздушные гавани Нижнего Новгорода и Домодедово работают "по согласованию".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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