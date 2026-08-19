https://ukraina.ru/20260819/rosaviatsiya-iz-za-ugrozy-bpla-zakryla-dlya-poltov-dva-aeroporta-esch-dva-menyayut-raspisanie-1082608793.html
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов два аэропорта, ещё два меняют расписание
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов два аэропорта, ещё два меняют расписание - 19.08.2026 Украина.ру
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов два аэропорта, ещё два меняют расписание
Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА введены в аэропортах Тамбова и Саратова, воздушные гавани Нижнего Новгорода и Домодедово работают "по согласованию". Об этом Росавиация в ночь на 19 августа сообщает в своём телеграм-канале
2026-08-19T00:54
2026-08-19T00:54
2026-08-19T00:57
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Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова (Донское) в 23:16 мск. Аэропорт Саратова (Гагарин) закрыли для полётов в 0:35 мск.Кроме того, аэропорты Нижнего Новгорода (Чкалов) и Домодедово в настоящее время принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Отмечается, что принятые меры "необходимы для обеспечения безопасности полетов".Ограничения вводятся на фоне объявления в регионах опасности (тревоги) по БПЛА.Ранее сообщалось, что четыре человека — в том числе ребёнок, пострадали при атаках со стороны ВСУ на районы Белгородской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов два аэропорта, ещё два меняют расписание
00:54 19.08.2026 (обновлено: 00:57 19.08.2026)
Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА введены в аэропортах Тамбова и Саратова, воздушные гавани Нижнего Новгорода и Домодедово работают "по согласованию". Об этом Росавиация в ночь на 19 августа сообщает в своём телеграм-канале