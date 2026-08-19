Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов два аэропорта, ещё два меняют расписание - 19.08.2026 Украина.ру
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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов два аэропорта, ещё два меняют расписание
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов два аэропорта, ещё два меняют расписание - 19.08.2026 Украина.ру
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов два аэропорта, ещё два меняют расписание
Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА введены в аэропортах Тамбова и Саратова, воздушные гавани Нижнего Новгорода и Домодедово работают "по согласованию". Об этом Росавиация в ночь на 19 августа сообщает в своём телеграм-канале
2026-08-19T00:54
2026-08-19T00:57
украина.ру
новости
росавиация
россия
саратовская область
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нижний новгород
домодедово
белгородская область
угроза
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Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова (Донское) в 23:16 мск. Аэропорт Саратова (Гагарин) закрыли для полётов в 0:35 мск.Кроме того, аэропорты Нижнего Новгорода (Чкалов) и Домодедово в настоящее время принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Отмечается, что принятые меры "необходимы для обеспечения безопасности полетов".Ограничения вводятся на фоне объявления в регионах опасности (тревоги) по БПЛА.Ранее сообщалось, что четыре человека — в том числе ребёнок, пострадали при атаках со стороны ВСУ на районы Белгородской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, росавиация, россия, саратовская область, саратовские авиалинии, нижний новгород, домодедово, белгородская область, угроза, опасность, ограничения, перевозчики, аэропорты, аэропорт, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Новости, Росавиация, Россия, Саратовская область, Саратовские авиалинии, Нижний Новгород, Домодедово, Белгородская область, угроза, опасность, ограничения, перевозчики, аэропорты, аэропорт, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов два аэропорта, ещё два меняют расписание

00:54 19.08.2026 (обновлено: 00:57 19.08.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА введены в аэропортах Тамбова и Саратова, воздушные гавани Нижнего Новгорода и Домодедово работают "по согласованию". Об этом Росавиация в ночь на 19 августа сообщает в своём телеграм-канале
Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова (Донское) в 23:16 мск. Аэропорт Саратова (Гагарин) закрыли для полётов в 0:35 мск.
Кроме того, аэропорты Нижнего Новгорода (Чкалов) и Домодедово в настоящее время принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Отмечается, что принятые меры "необходимы для обеспечения безопасности полетов".
Ограничения вводятся на фоне объявления в регионах опасности (тревоги) по БПЛА.
Ранее сообщалось, что четыре человека — в том числе ребёнок, пострадали при атаках со стороны ВСУ на районы Белгородской области.
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