Ростислав Ищенко: Ядерная доктрина России заставила Запад спорить о прокси-войнах - 29.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260729/rostislav-ischenko-yadernaya-doktrina-rossii-zastavila-zapad-sporit-o-proksi-voynakh-1081947291.html
Ростислав Ищенко: Ядерная доктрина России заставила Запад спорить о прокси-войнах
Ростислав Ищенко: Ядерная доктрина России заставила Запад спорить о прокси-войнах - 29.07.2026 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Ядерная доктрина России заставила Запад спорить о прокси-войнах
Российская ядерная доктрина, предусматривающая применение оружия первой по неядерным странам, поддерживаемым ядерными державами, вызвала дискуссии на Западе. Европейские страны опасаются, что прокси-война может мгновенно перерасти в ядерную. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-29T04:15
2026-07-29T04:15
новости
россия
запад
москва
ростислав ищенко
дональд трамп
украина.ру
нато
ядерное оружие
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101328/38/1013283846_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_b6cb905634702241db1ac90def7e863d.jpg
Обсуждая ядерный фактор в будущих сценариях, эксперт подчеркнул, что Москва ясно обозначила готовность применить ядерное оружие первой.Ищенко пояснил, что в обновлённой ядерной доктрине России специально предусмотрена возможность применения ядерного оружия по неядерным странам, если они воюют против России и при этом пользуются поддержкой ядерных держав.По словам политолога, у любой европейской неядерной страны есть союз с ядерными державами через НАТО. "А у любой европейской неядерной страны есть союз с ядерными державами, потому что все они состоят в НАТО", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что на Западе начался новый виток дискуссий. "Одни говорят: "Сразу Россия применять ядерное оружие точно не будет. У нас будет время, чтобы договориться". Другие возражают: "А вы уверены, что не полетит сразу весь ядерный арсенал, и нам не придётся отвечать своим?" — добавил Ищенко.Он подчеркнул, что Запад действует по принципу "верю — не верю". "То есть тут им уже надо будет действовать по принципу "Верю-не верю", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину" на сайте Украина.ру.Иран рассматривает Россию в качестве меча, который будет наносить удар возмездия по Киеву. Подробнее об этом — в материале "Андрей Серенко: Украина ударила по Ирану, чтобы скрасить одиночество Трампа в ближневосточном конфликте" на сайте Украина.ру.
россия
запад
москва
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101328/38/1013283846_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_717669261a5b79986121b93799adc194.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, москва, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, нато, ядерное оружие, война, мир без границ, ядерное, главные новости, главное, аналитика, украина аналитика, украина.ру дзен, дзен новости сво, дзен сво, новости россии, новости россии и украины
Новости, Россия, Запад, Москва, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО, Ядерное оружие, война, Мир без границ, ядерное, Главные новости, главное, Аналитика, Украина аналитика, Украина.ру Дзен, дзен новости СВО, дзен СВО, новости России, новости России и Украины

Ростислав Ищенко: Ядерная доктрина России заставила Запад спорить о прокси-войнах

04:15 29.07.2026
 
© РИА Новости . Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкС. Шойгу проинспектировал Тейковский дивизион с ракетным комплексом (ПГРК) "Ярс"
С. Шойгу проинспектировал Тейковский дивизион с ракетным комплексом (ПГРК) Ярс - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Вадим Савицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российская ядерная доктрина, предусматривающая применение оружия первой по неядерным странам, поддерживаемым ядерными державами, вызвала дискуссии на Западе. Европейские страны опасаются, что прокси-война может мгновенно перерасти в ядерную. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Обсуждая ядерный фактор в будущих сценариях, эксперт подчеркнул, что Москва ясно обозначила готовность применить ядерное оружие первой.
Ищенко пояснил, что в обновлённой ядерной доктрине России специально предусмотрена возможность применения ядерного оружия по неядерным странам, если они воюют против России и при этом пользуются поддержкой ядерных держав.
По словам политолога, у любой европейской неядерной страны есть союз с ядерными державами через НАТО. "А у любой европейской неядерной страны есть союз с ядерными державами, потому что все они состоят в НАТО", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что на Западе начался новый виток дискуссий. "Одни говорят: "Сразу Россия применять ядерное оружие точно не будет. У нас будет время, чтобы договориться". Другие возражают: "А вы уверены, что не полетит сразу весь ядерный арсенал, и нам не придётся отвечать своим?" — добавил Ищенко.
Он подчеркнул, что Запад действует по принципу "верю — не верю". "То есть тут им уже надо будет действовать по принципу "Верю-не верю", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину" на сайте Украина.ру.
Иран рассматривает Россию в качестве меча, который будет наносить удар возмездия по Киеву. Подробнее об этом — в материале "Андрей Серенко: Украина ударила по Ирану, чтобы скрасить одиночество Трампа в ближневосточном конфликте" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗападМоскваРостислав ИщенкоДональд ТрампУкраина.руНАТОЯдерное оружиевойнаМир без границядерноеГлавные новостиглавноеАналитикаУкраина аналитикаУкраина.ру Дзендзен новости СВОдзен СВОновости Россииновости России и Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:26Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США
07:01Обмелеет "европейская река". При каких условиях ЕС сможет сократить финансирование Украины
07:00Борис Рожин: В августе начнется новый этап войны городов, в которой Россия нанесет Украине большие потери
06:30Белгород и цели СВО
06:10Экономика Украины и война: морская блокада и надежда на Азербайджан
06:00"Идёт борьба мерзавцев с негодяями". Чем занимаются украинские випы
05:55"Нацисты-людоловы вместо ТЦК": Алёхин о мобилизационном кризисе и провале контратак ВСУ
05:45"Пока не свернем шею Украине, с нами никто разговаривать не станет": Ищенко о новом мироустройстве
05:30"ВСУ теряют управление войсками": эксперт про обстановку на Харьковском направлении
05:15"Вместо Украины будут другие": Ищенко о новых сценариях Запада после разгрома Киева
05:00"Для полной безопасности нужны сотни километров": Шкурлатов о расширении буферной зоны
04:45"Запад не собирается капитулировать": политолог о том, что будет после Украины
04:30Нацисты будут ловить "добровольцев" вместо ТЦК — Алёхин рассказал о кризисе в ВСУ
04:15Ростислав Ищенко: Ядерная доктрина России заставила Запад спорить о прокси-войнах
00:06В Белгородской области при атаке БПЛА на птицефабрику погиб один человек
00:02В Ровно врача-онколога уволили за отказ общаться с пациентами на украинском языке
23:03ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорваться к коммуникациям группировки "Восток"
22:42В Днепропетровской области уничтожен локомотив ВСУ
22:40Иран потребовал от Украины возместить ущерб за затопленное судно
22:35Медведев: контракт с ВС РФ заключили 200 тысяч человек за полгода
Лента новостейМолния