https://ukraina.ru/20260729/rostislav-ischenko-yadernaya-doktrina-rossii-zastavila-zapad-sporit-o-proksi-voynakh-1081947291.html

Ростислав Ищенко: Ядерная доктрина России заставила Запад спорить о прокси-войнах

Ростислав Ищенко: Ядерная доктрина России заставила Запад спорить о прокси-войнах - 29.07.2026 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Ядерная доктрина России заставила Запад спорить о прокси-войнах

Российская ядерная доктрина, предусматривающая применение оружия первой по неядерным странам, поддерживаемым ядерными державами, вызвала дискуссии на Западе. Европейские страны опасаются, что прокси-война может мгновенно перерасти в ядерную. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-29T04:15

2026-07-29T04:15

2026-07-29T04:15

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Обсуждая ядерный фактор в будущих сценариях, эксперт подчеркнул, что Москва ясно обозначила готовность применить ядерное оружие первой.Ищенко пояснил, что в обновлённой ядерной доктрине России специально предусмотрена возможность применения ядерного оружия по неядерным странам, если они воюют против России и при этом пользуются поддержкой ядерных держав.По словам политолога, у любой европейской неядерной страны есть союз с ядерными державами через НАТО. "А у любой европейской неядерной страны есть союз с ядерными державами, потому что все они состоят в НАТО", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что на Западе начался новый виток дискуссий. "Одни говорят: "Сразу Россия применять ядерное оружие точно не будет. У нас будет время, чтобы договориться". Другие возражают: "А вы уверены, что не полетит сразу весь ядерный арсенал, и нам не придётся отвечать своим?" — добавил Ищенко.Он подчеркнул, что Запад действует по принципу "верю — не верю". "То есть тут им уже надо будет действовать по принципу "Верю-не верю", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп хотел бы приехать в Москву, чтобы попытаться продать России поверженную Украину" на сайте Украина.ру.Иран рассматривает Россию в качестве меча, который будет наносить удар возмездия по Киеву. Подробнее об этом — в материале "Андрей Серенко: Украина ударила по Ирану, чтобы скрасить одиночество Трампа в ближневосточном конфликте" на сайте Украина.ру.

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