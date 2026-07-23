"Разваливается изнутри": Ищенко о том, почему Европа похожа на постмайданную Украину - 23.07.2026 Украина.ру
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"Разваливается изнутри": Ищенко о том, почему Европа похожа на постмайданную Украину
"Разваливается изнутри": Ищенко о том, почему Европа похожа на постмайданную Украину - 23.07.2026 Украина.ру
"Разваливается изнутри": Ищенко о том, почему Европа похожа на постмайданную Украину
Европа сегодня напоминает Украину десятилетней давности — внешне всё хорошо, но внутренне организм начинает разваливаться. Именно поэтому европейские лидеры так отчаянно цепляются за победу над Россией — у них нет времени и ресурсов ждать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-23T04:30
2026-07-23T04:30
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Проводя параллель между состоянием Европы и Украины, Ищенко заявил, что европейцы оказались в том же положении, в каком был киевский режим десять лет назад. "Европейцы пребывают в таком же состоянии, в каком была Украина десять лет назад: внешне все хорошо, но внутренне организм начинает разваливаться", — пояснил эксперт.По мнению политолога, именно поэтому Европа не может позволить себе паузу в противостоянии с Россией. "В общем, не могут европейцы отложить войну с Россией на потом. Для них вопрос победы – это вопрос выживания", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что европейские элиты загнали себя в угол, и теперь у них нет выхода. "Если они не за счет России не смогут компенсировать затраты, которые они понесли в ходе этой войны, у них все развалится", — добавил Ищенко.Себеседник издания резюмировал, что Европа больше не может ждать, и это делает её уязвимой и непредсказуемой.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.
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"Разваливается изнутри": Ищенко о том, почему Европа похожа на постмайданную Украину

04:30 23.07.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Европа сегодня напоминает Украину десятилетней давности — внешне всё хорошо, но внутренне организм начинает разваливаться. Именно поэтому европейские лидеры так отчаянно цепляются за победу над Россией — у них нет времени и ресурсов ждать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Проводя параллель между состоянием Европы и Украины, Ищенко заявил, что европейцы оказались в том же положении, в каком был киевский режим десять лет назад. "Европейцы пребывают в таком же состоянии, в каком была Украина десять лет назад: внешне все хорошо, но внутренне организм начинает разваливаться", — пояснил эксперт.
По мнению политолога, именно поэтому Европа не может позволить себе паузу в противостоянии с Россией. "В общем, не могут европейцы отложить войну с Россией на потом. Для них вопрос победы – это вопрос выживания", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что европейские элиты загнали себя в угол, и теперь у них нет выхода. "Если они не за счет России не смогут компенсировать затраты, которые они понесли в ходе этой войны, у них все развалится", — добавил Ищенко.
Себеседник издания резюмировал, что Европа больше не может ждать, и это делает её уязвимой и непредсказуемой.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.
Также на тему военного конфликта на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.
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