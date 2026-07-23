https://ukraina.ru/20260723/razvalivaetsya-iznutri-ischenko-o-tom-pochemu-evropa-pokhozha-na-postmaydannuyu-ukrainu-1081750961.html

"Разваливается изнутри": Ищенко о том, почему Европа похожа на постмайданную Украину

"Разваливается изнутри": Ищенко о том, почему Европа похожа на постмайданную Украину - 23.07.2026 Украина.ру

"Разваливается изнутри": Ищенко о том, почему Европа похожа на постмайданную Украину

Европа сегодня напоминает Украину десятилетней давности — внешне всё хорошо, но внутренне организм начинает разваливаться. Именно поэтому европейские лидеры так отчаянно цепляются за победу над Россией — у них нет времени и ресурсов ждать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-23T04:30

2026-07-23T04:30

2026-07-23T04:30

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Проводя параллель между состоянием Европы и Украины, Ищенко заявил, что европейцы оказались в том же положении, в каком был киевский режим десять лет назад. "Европейцы пребывают в таком же состоянии, в каком была Украина десять лет назад: внешне все хорошо, но внутренне организм начинает разваливаться", — пояснил эксперт.По мнению политолога, именно поэтому Европа не может позволить себе паузу в противостоянии с Россией. "В общем, не могут европейцы отложить войну с Россией на потом. Для них вопрос победы – это вопрос выживания", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что европейские элиты загнали себя в угол, и теперь у них нет выхода. "Если они не за счет России не смогут компенсировать затраты, которые они понесли в ходе этой войны, у них все развалится", — добавил Ищенко.Себеседник издания резюмировал, что Европа больше не может ждать, и это делает её уязвимой и непредсказуемой.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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