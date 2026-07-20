https://ukraina.ru/20260720/1081593931.html

Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре

Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре - 20.07.2026 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре

Европе надо, чтобы Украина воевала как можно дольше. Если что-то найдут, они ей помогут. Проблема только в том, что у самой Европы неважно с оружием и финансами. Им самим не хватает. Обещать-то они обещают. Но когда речь заходит о том, кто конкретно это даст, то они пока не знают

2026-07-20T07:00

2026-07-20T07:00

2026-07-20T08:14

интервью

украина

россия

европа

дональд трамп

нато

ростислав ищенко

эммануэль макрон

запад

финансирование

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоРанее Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией. Французский президент посчитал неприемлемыми любые попытки договориться с Москвой за счет интересов киевского режима и высказался в пользу продолжения властей Зеленского.- Ростислав Владимирович, не является ли такая жесткая риторика попыткой скрыть тот факт, что у Европы нет какого-то плана Б на случай, если Украина начнет терпеть стратегическое поражение?- Это на Украине любят говорить про план Б и план В. Но у вас быть множество планов только тогда, когда вам 20 лет. Вы молоды, вся жизнь впереди. Вы еще даже не знаете, чем хотите заниматься. А когда вам 80 лет, и у вас три десятка болезней, из которых четыре смертельных, то у вас есть только план А – протянуть еще какое-то время. И Запад делает все, чтобы Украина протянула как можно больше.При этом, как мы с вами ранее обсуждали, в позициях США и Европы есть одно различие.Для США приемлемо временное перемирие с Россией. Они бы хотели временно закрыть проблему Украины, чтобы разобраться с Китаем, восстановить свою мировую гегемонию и вернуться душить Россию. Во всяком случае, они себя чувствуют лучше европейцев. А для Европы такой вариант неприемлем, потому что они пребывают в таком же состоянии, в каком была Украина десять лет назад: внешне все хорошо, но внутренне организм начинает разваливаться.Европейцы из-за санкционной войны с Россией, которая началась в 2014 и усилилась в 2022 году, потеряли половину своей экономики и продолжают терять. Это очень серьезно. Если они вместе с американцами начали воевать с нами на истощение, то в этой войне быстрее всех истощились именно европейцы. Россия пока держится примерно на одном уровне. Даже иногда показывает какой-то рост за счет военного производства. А для европейцев пока все складывается катастрофически. Именно поэтому возникают вопросы, не развалится ли Евросоюз.В общем, не могут европейцы отложить войну с Россией на потом. Для них вопрос победы – это вопрос выживания. Если они не за счет России не смогут компенсировать затраты, которые они понесли в ходе этой войны, и у них все развалится. И даже когда отдельные европейские политики говорят им, что это невозможно, правящие элиты отвечают так: "Возможно/ невозможно, а надо".В этом плане все, что говорит Макрон – абсолютная правда. За исключением того, что Украине что-то там в 2027-2028 годах передадут. До января 2027 года она, может, и дотянет. А что будет дальше – это за пределами добра и зла. Столько в таком состоянии не живут.- В подтверждение ваших слов. На встрече "коалиции желающих" в Париже европейцы вроде бы демонстрировали единство, но ни одна из европейских стран не взяла на себя четкие обязательства по финансированию киевского режима.- Европе надо, чтобы Украина воевала как можно дольше. Если что-то найдут, они ей помогут. Проблема только в том, что у самой Европы неважно с оружием и финансами. Им самим не хватает. Обещать-то они обещают. Но когда речь заходит о том, кто конкретно это даст, то они пока не знают. Приведу бытовой пример.Вы любите конфеты. Но если у вас нет коробки с конфетами, вы их не можете съесть сами и с подругой поделиться. Тем более, если у вас денег нет, чтобы ее купить. Вам сперва надо найти спонсора и послать его в магазин. Только потом решите, сколько конфет вы сами съедите, а сколько – дадите подруге. С Европой тоже самое. Им надо сначала понять, сколько им нужно потратить на себя, а сколько – пожертвовать на поддержку Украины.Пока киевский режим воюет, для него находится достаточно денег для того, чтобы он продлевал свое существование. В этом плане неважно, где Европа достанет 90 или 30 миллиардов. Они все равно найдут столько, чтобы Украина могла жить и воевать дальше. Поэтому я бы не стал обольщаться по поводу того, чтобы какие-то европейские страны не нашли денег на то, чтобы взять на себя какие-то прямые обязательства.Они регулярно что-то не находят сразу, но потом все равно находят, когда дедлайн подходит. Достаточно вспомнить, что было в начале 2026 года. Стенания о том, что в марте у Украины закончатся деньги, в Европе начались еще в ноябре 2025 года. И до самого последнего момента они эту проблему не могли решить. Но в самый момент они деньги нашли. Сначала, чтобы продлить существование Украины на месяц, закрыв ее финансовые бреши, а потом просто открыли дальнейшее финансирование.Повторюсь, тогда они были не уверены, что Украина переживет весну. Сейчас они не уверены, что Украина переживет осень. Поэтому сперва они тормозят финансирование под разными предлогами, а когда подходит дедлайн, то деньги находят сразу же. В этот раз будет так же. Если Запад убедится, что киевский режим сможет просуществовать еще 3-5 месяцев после обозначенного им сейчас дедлайна, то деньги им дадут.На Западе считают, что критическими будут вторая половина сентября-вторая половина октября. Это необоснованный расчет, потому что критический момент может быть раньше или позже. Просто они это привязывают к своим проблемам. Они рассуждают так:"В сентябре пройдут выборы в России. В ноябре пройдут выборы в США. Украинский вопрос может решиться в этом промежутке. Либо Россия на выборах продемонстрирует нестабильность и ее можно будет взорвать изнутри, либо до выборов в США Трамп определится с поддержкой Украины".Мне кажется, они зря на это надеются. Ставка на дестабилизацию в России вообще бессмысленна, а Трамп показал себя как человек упрямый. Не уверен, что он будет менять свое отношение к Украине перед выборами в США, потому что это будет поздно. Все, что мог – он сделал. Второй раз повторять это бессмысленно.- Что вы имеете в виду?- Решения, которые он подписал на саммите НАТО, когда было сказано, что Россия – это основной противник для Альянса. Да и с "семеркой" он нашел общий язык. Но на самом деле для Трампа — это предел риторических уступок, а на какие-то практические шаги по поводу изменения своей позиции по Украине он не пошел. И если сейчас Трамп резких шагов в отношении России не предпринимает, вряд ли он начнет это делать за две-три недели до выборов, потому что ломать общественные настроения таким резким образом просто опасно.Короче говоря, планы США и Европы по поддержке Украины и по борьбе с Россией упираются в реальность и в противодействие России. Если бы не грамотная и выдержанная политическая линия России, более широкомасштабная война с Европой уже бы шла. Британцы сделали все, чтобы начать такую войну уже к началу 2025 года, когда косяком шли провокации на Балтике.Что тогда сделала Россия? С одной стороны, проявила жесткость: "Если будет война, то можете сразу считать, что она будет ядерной". С другой стороны, она проявила дипломатическую гибкость, которая посеяла в рядах исполнителей сомнения в том, что их поддержат ядерные страны блока НАТО.Эти планы Запада не реализовались. Мы с Европой до сих пор не воюем. И шансы на то, что они сейчас организуют большую европейскую войну, сейчас гораздо меньше, чем в 2025 году.Также о внешнеполитических аспектах украинского конфликта - в интервью Федора Лукьянова: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Наталья Андреева

интервью, украина, россия, европа, дональд трамп, нато, ростислав ищенко, эммануэль макрон, запад, финансирование, киевский режим