https://ukraina.ru/20260720/1081593931.html
Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре
Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре - 20.07.2026 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре
Европе надо, чтобы Украина воевала как можно дольше. Если что-то найдут, они ей помогут. Проблема только в том, что у самой Европы неважно с оружием и финансами. Им самим не хватает. Обещать-то они обещают. Но когда речь заходит о том, кто конкретно это даст, то они пока не знают
2026-07-20T07:00
2026-07-20T07:00
2026-07-20T08:14
интервью
украина
россия
европа
дональд трамп
нато
ростислав ищенко
эммануэль макрон
запад
финансирование
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоРанее Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией. Французский президент посчитал неприемлемыми любые попытки договориться с Москвой за счет интересов киевского режима и высказался в пользу продолжения властей Зеленского.- Ростислав Владимирович, не является ли такая жесткая риторика попыткой скрыть тот факт, что у Европы нет какого-то плана Б на случай, если Украина начнет терпеть стратегическое поражение?- Это на Украине любят говорить про план Б и план В. Но у вас быть множество планов только тогда, когда вам 20 лет. Вы молоды, вся жизнь впереди. Вы еще даже не знаете, чем хотите заниматься. А когда вам 80 лет, и у вас три десятка болезней, из которых четыре смертельных, то у вас есть только план А – протянуть еще какое-то время. И Запад делает все, чтобы Украина протянула как можно больше.При этом, как мы с вами ранее обсуждали, в позициях США и Европы есть одно различие.Для США приемлемо временное перемирие с Россией. Они бы хотели временно закрыть проблему Украины, чтобы разобраться с Китаем, восстановить свою мировую гегемонию и вернуться душить Россию. Во всяком случае, они себя чувствуют лучше европейцев. А для Европы такой вариант неприемлем, потому что они пребывают в таком же состоянии, в каком была Украина десять лет назад: внешне все хорошо, но внутренне организм начинает разваливаться.Европейцы из-за санкционной войны с Россией, которая началась в 2014 и усилилась в 2022 году, потеряли половину своей экономики и продолжают терять. Это очень серьезно. Если они вместе с американцами начали воевать с нами на истощение, то в этой войне быстрее всех истощились именно европейцы. Россия пока держится примерно на одном уровне. Даже иногда показывает какой-то рост за счет военного производства. А для европейцев пока все складывается катастрофически. Именно поэтому возникают вопросы, не развалится ли Евросоюз.В общем, не могут европейцы отложить войну с Россией на потом. Для них вопрос победы – это вопрос выживания. Если они не за счет России не смогут компенсировать затраты, которые они понесли в ходе этой войны, и у них все развалится. И даже когда отдельные европейские политики говорят им, что это невозможно, правящие элиты отвечают так: "Возможно/ невозможно, а надо".В этом плане все, что говорит Макрон – абсолютная правда. За исключением того, что Украине что-то там в 2027-2028 годах передадут. До января 2027 года она, может, и дотянет. А что будет дальше – это за пределами добра и зла. Столько в таком состоянии не живут.- В подтверждение ваших слов. На встрече "коалиции желающих" в Париже европейцы вроде бы демонстрировали единство, но ни одна из европейских стран не взяла на себя четкие обязательства по финансированию киевского режима.- Европе надо, чтобы Украина воевала как можно дольше. Если что-то найдут, они ей помогут. Проблема только в том, что у самой Европы неважно с оружием и финансами. Им самим не хватает. Обещать-то они обещают. Но когда речь заходит о том, кто конкретно это даст, то они пока не знают. Приведу бытовой пример.Вы любите конфеты. Но если у вас нет коробки с конфетами, вы их не можете съесть сами и с подругой поделиться. Тем более, если у вас денег нет, чтобы ее купить. Вам сперва надо найти спонсора и послать его в магазин. Только потом решите, сколько конфет вы сами съедите, а сколько – дадите подруге. С Европой тоже самое. Им надо сначала понять, сколько им нужно потратить на себя, а сколько – пожертвовать на поддержку Украины.Пока киевский режим воюет, для него находится достаточно денег для того, чтобы он продлевал свое существование. В этом плане неважно, где Европа достанет 90 или 30 миллиардов. Они все равно найдут столько, чтобы Украина могла жить и воевать дальше. Поэтому я бы не стал обольщаться по поводу того, чтобы какие-то европейские страны не нашли денег на то, чтобы взять на себя какие-то прямые обязательства.Они регулярно что-то не находят сразу, но потом все равно находят, когда дедлайн подходит. Достаточно вспомнить, что было в начале 2026 года. Стенания о том, что в марте у Украины закончатся деньги, в Европе начались еще в ноябре 2025 года. И до самого последнего момента они эту проблему не могли решить. Но в самый момент они деньги нашли. Сначала, чтобы продлить существование Украины на месяц, закрыв ее финансовые бреши, а потом просто открыли дальнейшее финансирование.Повторюсь, тогда они были не уверены, что Украина переживет весну. Сейчас они не уверены, что Украина переживет осень. Поэтому сперва они тормозят финансирование под разными предлогами, а когда подходит дедлайн, то деньги находят сразу же. В этот раз будет так же. Если Запад убедится, что киевский режим сможет просуществовать еще 3-5 месяцев после обозначенного им сейчас дедлайна, то деньги им дадут.На Западе считают, что критическими будут вторая половина сентября-вторая половина октября. Это необоснованный расчет, потому что критический момент может быть раньше или позже. Просто они это привязывают к своим проблемам. Они рассуждают так:"В сентябре пройдут выборы в России. В ноябре пройдут выборы в США. Украинский вопрос может решиться в этом промежутке. Либо Россия на выборах продемонстрирует нестабильность и ее можно будет взорвать изнутри, либо до выборов в США Трамп определится с поддержкой Украины".Мне кажется, они зря на это надеются. Ставка на дестабилизацию в России вообще бессмысленна, а Трамп показал себя как человек упрямый. Не уверен, что он будет менять свое отношение к Украине перед выборами в США, потому что это будет поздно. Все, что мог – он сделал. Второй раз повторять это бессмысленно.- Что вы имеете в виду?- Решения, которые он подписал на саммите НАТО, когда было сказано, что Россия – это основной противник для Альянса. Да и с "семеркой" он нашел общий язык. Но на самом деле для Трампа — это предел риторических уступок, а на какие-то практические шаги по поводу изменения своей позиции по Украине он не пошел. И если сейчас Трамп резких шагов в отношении России не предпринимает, вряд ли он начнет это делать за две-три недели до выборов, потому что ломать общественные настроения таким резким образом просто опасно.Короче говоря, планы США и Европы по поддержке Украины и по борьбе с Россией упираются в реальность и в противодействие России. Если бы не грамотная и выдержанная политическая линия России, более широкомасштабная война с Европой уже бы шла. Британцы сделали все, чтобы начать такую войну уже к началу 2025 года, когда косяком шли провокации на Балтике.Что тогда сделала Россия? С одной стороны, проявила жесткость: "Если будет война, то можете сразу считать, что она будет ядерной". С другой стороны, она проявила дипломатическую гибкость, которая посеяла в рядах исполнителей сомнения в том, что их поддержат ядерные страны блока НАТО.Эти планы Запада не реализовались. Мы с Европой до сих пор не воюем. И шансы на то, что они сейчас организуют большую европейскую войну, сейчас гораздо меньше, чем в 2025 году.Также о внешнеполитических аспектах украинского конфликта - в интервью Федора Лукьянова: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
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интервью, украина, россия, европа, дональд трамп, нато, ростислав ищенко, эммануэль макрон, запад, финансирование, киевский режим
Ростислав Ищенко: Европа рассчитывает, что вопрос с Украиной будет решен либо в сентябре, либо в октябре
07:00 20.07.2026 (обновлено: 08:14 20.07.2026)
Европе надо, чтобы Украина воевала как можно дольше. Если что-то найдут, они ей помогут. Проблема только в том, что у самой Европы неважно с оружием и финансами. Им самим не хватает. Обещать-то они обещают. Но когда речь заходит о том, кто конкретно это даст, то они пока не знают
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией. Французский президент посчитал неприемлемыми любые попытки договориться с Москвой за счет интересов киевского режима и высказался в пользу продолжения властей Зеленского.
- Ростислав Владимирович, не является ли такая жесткая риторика попыткой скрыть тот факт, что у Европы нет какого-то плана Б на случай, если Украина начнет терпеть стратегическое поражение?
- Это на Украине любят говорить про план Б и план В. Но у вас быть множество планов только тогда, когда вам 20 лет. Вы молоды, вся жизнь впереди. Вы еще даже не знаете, чем хотите заниматься. А когда вам 80 лет, и у вас три десятка болезней, из которых четыре смертельных, то у вас есть только план А – протянуть еще какое-то время. И Запад делает все, чтобы Украина протянула как можно больше.
При этом, как мы с вами ранее обсуждали, в позициях США и Европы есть одно различие.
Для США приемлемо временное перемирие с Россией. Они бы хотели временно закрыть проблему Украины, чтобы разобраться с Китаем, восстановить свою мировую гегемонию и вернуться душить Россию. Во всяком случае, они себя чувствуют лучше европейцев. А для Европы такой вариант неприемлем, потому что они пребывают в таком же состоянии, в каком была Украина десять лет назад: внешне все хорошо, но внутренне организм начинает разваливаться.
Европейцы из-за санкционной войны с Россией, которая началась в 2014 и усилилась в 2022 году, потеряли половину своей экономики и продолжают терять. Это очень серьезно. Если они вместе с американцами начали воевать с нами на истощение, то в этой войне быстрее всех истощились именно европейцы. Россия пока держится примерно на одном уровне. Даже иногда показывает какой-то рост за счет военного производства. А для европейцев пока все складывается катастрофически. Именно поэтому возникают вопросы, не развалится ли Евросоюз.
В общем, не могут европейцы отложить войну с Россией на потом. Для них вопрос победы – это вопрос выживания. Если они не за счет России не смогут компенсировать затраты, которые они понесли в ходе этой войны, и у них все развалится. И даже когда отдельные европейские политики говорят им, что это невозможно, правящие элиты отвечают так: "Возможно/ невозможно, а надо".
В этом плане все, что говорит Макрон – абсолютная правда. За исключением того, что Украине что-то там в 2027-2028 годах передадут. До января 2027 года она, может, и дотянет. А что будет дальше – это за пределами добра и зла. Столько в таком состоянии не живут.
- В подтверждение ваших слов. На встрече "коалиции желающих" в Париже европейцы вроде бы демонстрировали единство, но ни одна из европейских стран не взяла на себя четкие обязательства по финансированию киевского режима.
- Европе надо, чтобы Украина воевала как можно дольше. Если что-то найдут, они ей помогут. Проблема только в том, что у самой Европы неважно с оружием и финансами. Им самим не хватает. Обещать-то они обещают. Но когда речь заходит о том, кто конкретно это даст, то они пока не знают. Приведу бытовой пример.
Вы любите конфеты. Но если у вас нет коробки с конфетами, вы их не можете съесть сами и с подругой поделиться. Тем более, если у вас денег нет, чтобы ее купить. Вам сперва надо найти спонсора и послать его в магазин. Только потом решите, сколько конфет вы сами съедите, а сколько – дадите подруге. С Европой тоже самое. Им надо сначала понять, сколько им нужно потратить на себя, а сколько – пожертвовать на поддержку Украины.
Пока киевский режим воюет, для него находится достаточно денег для того, чтобы он продлевал свое существование. В этом плане неважно, где Европа достанет 90 или 30 миллиардов. Они все равно найдут столько, чтобы Украина могла жить и воевать дальше. Поэтому я бы не стал обольщаться по поводу того, чтобы какие-то европейские страны не нашли денег на то, чтобы взять на себя какие-то прямые обязательства.
Они регулярно что-то не находят сразу, но потом все равно находят, когда дедлайн подходит. Достаточно вспомнить, что было в начале 2026 года. Стенания о том, что в марте у Украины закончатся деньги, в Европе начались еще в ноябре 2025 года. И до самого последнего момента они эту проблему не могли решить. Но в самый момент они деньги нашли. Сначала, чтобы продлить существование Украины на месяц, закрыв ее финансовые бреши, а потом просто открыли дальнейшее финансирование.
Повторюсь, тогда они были не уверены, что Украина переживет весну. Сейчас они не уверены, что Украина переживет осень. Поэтому сперва они тормозят финансирование под разными предлогами, а когда подходит дедлайн, то деньги находят сразу же. В этот раз будет так же. Если Запад убедится, что киевский режим сможет просуществовать еще 3-5 месяцев после обозначенного им сейчас дедлайна, то деньги им дадут.
На Западе считают, что критическими будут вторая половина сентября-вторая половина октября. Это необоснованный расчет, потому что критический момент может быть раньше или позже. Просто они это привязывают к своим проблемам. Они рассуждают так:
"В сентябре пройдут выборы в России. В ноябре пройдут выборы в США. Украинский вопрос может решиться в этом промежутке. Либо Россия на выборах продемонстрирует нестабильность и ее можно будет взорвать изнутри, либо до выборов в США Трамп определится с поддержкой Украины".
Мне кажется, они зря на это надеются. Ставка на дестабилизацию в России вообще бессмысленна, а Трамп показал себя как человек упрямый. Не уверен, что он будет менять свое отношение к Украине перед выборами в США, потому что это будет поздно. Все, что мог – он сделал. Второй раз повторять это бессмысленно.
- Решения, которые он подписал на саммите НАТО, когда было сказано, что Россия – это основной противник для Альянса. Да и с "семеркой" он нашел общий язык. Но на самом деле для Трампа — это предел риторических уступок, а на какие-то практические шаги по поводу изменения своей позиции по Украине он не пошел. И если сейчас Трамп резких шагов в отношении России не предпринимает, вряд ли он начнет это делать за две-три недели до выборов, потому что ломать общественные настроения таким резким образом просто опасно.
Короче говоря, планы США и Европы по поддержке Украины и по борьбе с Россией упираются в реальность и в противодействие России. Если бы не грамотная и выдержанная политическая линия России, более широкомасштабная война с Европой уже бы шла. Британцы сделали все, чтобы начать такую войну уже к началу 2025 года, когда косяком шли провокации на Балтике.
Что тогда сделала Россия? С одной стороны, проявила жесткость: "Если будет война, то можете сразу считать, что она будет ядерной". С другой стороны, она проявила дипломатическую гибкость, которая посеяла в рядах исполнителей сомнения в том, что их поддержат ядерные страны блока НАТО.
Эти планы Запада не реализовались. Мы с Европой до сих пор не воюем. И шансы на то, что они сейчас организуют большую европейскую войну, сейчас гораздо меньше, чем в 2025 году.