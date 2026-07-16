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Федор Лукьянов: России пора бить по Европе и НАТО, пока США медлят с "убийственными" санкциями

Федор Лукьянов: России пора бить по Европе и НАТО, пока США медлят с "убийственными" санкциями - 16.07.2026 Украина.ру

Федор Лукьянов: России пора бить по Европе и НАТО, пока США медлят с "убийственными" санкциями

Пока европейские обыватели пьют кофе, а их лидеры играют в "богов войны", США решили увековечить память главного "ястреба" Линдси Грэма* принятием его самого жесткого законопроекта по санкциям против России. Запад больше не боится красных линий, значит России пора бить по целям вне Украины.

2026-07-16T06:36

2026-07-16T06:36

2026-07-16T06:36

интервью

федор лукьянов

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фридрих мерц

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хезболла

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Об этом председатель президиума "Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов рассказал в интервью изданию Украина.ру.Евросоюз с марта 2027 года перестанет предоставлять временную защиту беженцам из числа военнообязанных украинцев, заявила 15 июля пресс-служба Совета Европейского союза.Ранее, 14 июля, во время официальной встречи с премьер-министром Ирака Али аль-Заиди в Белом доме Дональд Трамп высказался о законопроекте по антироссийским санкциям, инфицированном покойным Линдси Грэмом*: "Существует хороший шанс, что это случится".— Федор Александрович, новая версия законопроекта Грэма* выглядит смягченной в части вторичных санкций против Китая и Индии. Можно ли говорить о том, что попытки изолировать Россию провалились, и США вынуждены отступать?— Эти санкции обсуждаются давно. Покойный сенатор Грэм* за истекший год не раз объявлял, что все готово и президент вот-вот подпишет документ, но потом все "рассасывалось". Сейчас его неожиданная кончина, как ни странно, может послужить катализатором: Трамп уже заявил, что память такого выдающегося человека нужно увековечить. Поэтому, предположу, что закон примут.Специфика американского планирования в том, что Грэм* был мастером громогласных эффектов. Задача — продемонстрировать "несокрушимую решимость". Но при этом американцы действуют очень аккуратно, чтобы не повредить собственным интересам. В отличие от европейцев, которые больше руководствуются политическими лозунгами, США [в санкционных законах] тщательно обходят темы, где Россия им необходима.— Почему же Трамп до сих пор не продвинул этот пакет, если он так важен?— Думаю, он не хочет связывать себе руки. Принятие санкций — дело серьезное: их потом почти невозможно отменить. Мы помним историю поправки Джексона — Вэника, которая десятилетиями жила как разменная карта между Конгрессом и администрациями разных президентов в США, давно потеряв актуальность.В нынешнем "облегченном" пакете санкций главное даже не размер пошлин. Администрации Белого дома, повторюсь, важно сохранить гибкость: иметь возможность самим решать, когда применять санкции, а когда сказать — "сейчас нецелесообразно".— А как быть с Индией и Китаем? Это ведь наши ключевые партнеры…— Для нас это самая важная тема. Трамп уже пытался "накатывать" на Индию под предлогом торговли с Россией, используя это как рычаг в большом торговом споре. Нельзя сказать, что это совсем не действует: индийцы проявляют изворотливость, они не могут просто игнорировать риски. Но торговля с Россией продолжается, несмотря на санкции против наших нефтяников.С Китаем все еще сложнее. США и КНР ведут разговор двух экономических сверхдержав, которые находятся на другой орбите. Если американцы начнут давить на Пекин из-за России в стиле "вы плохо себя ведете", это дико разозлит китайцев. По моему мнению, нахрапом здесь ничего не получится сделать. Поэтому в законе, который мы с вами обсуждаем, скорее всего, пропишут гибкие механизмы: "насчет Индии и Китая мы еще посмотрим".— В этот же пакет умудрились включить санкции против Ирана и "Хезболлы". Зачем такая солянка?— Это особенность американского законотворчества. Принятие закона в Конгрессе —сложный торг лоббистских групп. Если вы хотите поддержки, нужно вмонтировать в документ интересы разных сторон. Иран и "Хезболла" — темы популярные, их добавляют в этот пакет, образно говоря, для привлекательности.В сухом остатке хорошего мало для нас: новые обременения не смертельны, но они создают отягощения. Те же индийцы начинают говорить: "Мы придумаем, как обойти риски, но давайте-ка нам за это дополнительную скидочку".— У меня складывается впечатление, что США делают, что хотят, оставляя лазейки для себя (вроде полетов на МКС), а мы не можем симметрично ответить. Получается, мы бессильны против гегемона?— Ваше впечатление обывателя не совсем оторвано от реальности. США прошли пик своего влияния, началось снижение, но накопленная фора такова, что ее хватит на годы. Мировой гегемон на то и гегемон — даже если он начинает хромать, он держит в руках всю систему.Однако есть пример Ирана. Его душили десятилетиями, а потом решили применить силу. И тут оказалось, что асимметричные меры могут быть чрезвычайно эффективными. Сейчас мы видим новый всплеск эскалации, но, уверен, что кардинально это ничего не решит. Ничего не получилось урегулировать весной 2026-го, не удастся и сейчас.— Зачем тогда Трамп продолжает давление, если оно заводит в тупик и бьет по экономике США?— Потому что у него получился тупик с Ираном. Трампу нужно было быстро закончить историю с иранским меморандумом, он думал, что дожмет их позже. Но Тегеран — не тот клиент. Теперь Трамп снова грозит "стереть с лица земли" иранцев, но каждое повторение ослабляет эффект от его угроз.Трамп — удивительная личность, он фантастически выныривает из любых ситуаций. Другой бы похоронил репутацию, а этот — нет. Сегодня он разрушает электростанции в Иране, а завтра скажет, что иранцы — отличные ребята и он готов договариваться.— Связана ли вся эта санкционная активность с предвыборной гонкой в США?— Не думаю, что это напрямую связано с выборами. Внешняя политика США не так принципиальна для рядового американского избирателя. А вот смерть Грэма* важна для политиков, потому что освободилось вакантное место в Сенате, где у республиканцев очень хрупкое большинство.Трамп ведь обещал избирателям, что задвинет внешнюю политику "под лавку", но на деле получилось ровно обратное: он только ею и занимается. До осени мы будем наблюдать эту "мутату" — повторяющиеся удары и попытки перемирий, пока в США и Израиле не пройдут выборы.— И о Европе. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявляет, что у России не будет права голоса в вопросах безопасности Украины, а Макрон и Стармер снова обсуждают ввод оккупационных войск на Украину. При этом периодически звучат и голоса о мире. Что-то действительно меняется в европейской повестке или это лишь шум?— Если что-то и меняется, то точно не в сторону "голосов мира". Слова того же Мерца — это пока риторика, которая не имеет прямого отношения к реальности; все определяет динамика боестолкновений на фронте. Но важно констатировать другое: если год или полгода назад в Европе еще звучали нотки осторожности, то сейчас ситуация иная.Раньше они постоянно оглядывались на "красные линии": передавать ли дальнобойные ракеты Киеву, вводить ли контингенты, какой статус будет у Украины после конфликта. Сейчас, думаю, Европа прошла стадию, когда это было для них важно. Европейцы почувствовали свободу и считают, что могут делать все, что им нужно. Сегодня ограничение поддержки Украины вызвано не опасениями перед действиями России, а исключительно физическим отсутствием ресурсов на складах.Это неблагоприятное изменение, конечно, для России. Можно называть это "слабоумием и отвагой", но факт остается фактом: Украина стала ударным наконечником быстро формирующегося европейского военно-промышленного конгломерата. Причем, замечу, Европа старается действовать самостоятельно. Они понимают, что США останутся для них стратегическим тылом, готовым продать оружие, но не желающим вмешиваться напрямую. Поэтому европейцы пытаются соорудить собственную военно-техническую конструкцию.— Но готовы ли сами европейцы к большой войне?— Европейские начальники прекрасно понимают, что население Германии, Франции или Польши идти на фронт и не думает — это вообще не обсуждается. Но сейчас они увидели лазейку: у них возникла иллюзия, что можно обойтись и без прямого участия своих граждан в боевых действиях с Россией. Если максимально раскрутить военную промышленность и задействовать Украину как живую силу, то в современной технологичной войне можно побеждать за счет количества выпускаемого "железа".Этот психологический элемент — серьезная угроза, не только для нас, так как он размывает ощущение адекватности и порождает опасные иллюзии.— Кстати, о "живой" силе. Обсуждается тема, что Евросоюз откажет во временной защите военнообязанным украинцам-беженцам с 2027 года. Почему выбран именно такой срок? И что вы в целом думаете об этом?— Это ровно то, о чем мы говорили с вами: Европе нужны украинцы на фронте, чтобы физически воевать против русских. Логика проста: раз ты военнообязанный — иди защищай "демократию и Европу".Что касается 2027 года, думаю, это связано исключительно с бюрократией. Европейская машина неповоротлива, они не могут принять решение "с завтрашнего дня", нужны согласования. Но 2027-й уже на носу.— К слову, помощь украинским беженцам и так сокращается …— Да, это естественно. Тебя приняли, помогли обустроиться, а дальше — ищи работу. Но в случае с военнообязанными добавляется политический аспект: "Раз мы вбухиваем столько денег в вашу защиту, то и вы должны участвовать в этом, а не сидеть в Европе.— Возможно, мы сами "упустили" Европу, не ответив достаточно жестко на ранних этапах?— Вы правы: вовлечение Запада в конфликт на Украине с Россией было ползучим. Оглядываясь назад, мы понимаем, что, видимо, упустили момент, когда нужно было жестко сказать Западу "стоп". Помните, как все начиналось — с дискуссий о поставках "Джавелинов". Тогда это казалось чем-то значимым, а сегодня это уже рутина, и европейцы и американцы обсуждаются поставки техники, которые способны наносить удары в самую глубь территорий РФ.К сожалению, мы долго предупреждали и грозили, но не реагировали так, чтобы до них "дошло". В итоге мы оказались в ситуации, когда встречный сигнал должен быть уже очень сильным, а значит — крайне рискованным. Думаю, если все пойдет в том же ключе, нанесение ударов по целям вне территории Украины, которые участвуют в снабжении ВСУ, станет неизбежным. Иначе наши слова и дальше будут воспринимать как пустые угрозы.Еще больше о ситуации с беженцами в Европе, в интервью Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза.*Внесен в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20230707/1047882806.html

https://ukraina.ru/20260715/ili-pobeda-ili-rabstvo-dmitriy-krasnov-o-defitsite-benzina-udarakh-po-rossii-i-kontse-kormleniya-zapada-1081471205.html

https://ukraina.ru/20260714/dmitriy-danilov-zapad-pytaetsya-vesti-s-rossiey-voynu-na-istoschenie-no-emu-ne-khvataet-glavnogo-1081462652.html

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