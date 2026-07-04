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Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июля

Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июля - 04.07.2026 Украина.ру

Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июля

Президент России Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с Днём независимости США. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-07-04T13:00

2026-07-04T13:00

2026-07-04T13:00

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Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму президенту США Дональду Трампу в связи с Днём независимости США."Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, прими искренние поздравления по случаю 250-летия независимости Соединённых Штатов Америки", – гласило поздравление.Путин отметил, что подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию американского государства, но и стало важной вехой мировой истории."Россия тогда безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу от британского владычества. За прошедшие два с половиной века в летопись отношений между нашими странами вписано немало славных страниц. Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства. И сегодня Россия и Соединённые Штаты ‒ как две крупнейшие ядерные державы ‒ несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе", – отметил Путин.Он отметил, что уверен: налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только российского и американского народов, но и всего мирового сообщества."Желаю тебе, Дональд, и твоим близким здоровья, благополучия и успехов, а всем американским гражданам ‒ счастья и процветания", – подытожил Путин.Поздравил США с 250-летием независимости и министр иностранных дел России Сергей Лавров."Уверен, что, выстраивая честный диалог в духе равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела, с опорой на обоюдный учет коренных национальных интересов, Россия и США способны достигать значимых результатов, совместно находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем", – заявил он.Лавров поздравил американский народ с 250-летием независимости Соединённых Штатов, пожелав мира и благополучия, а также чтобы воплощались заветы Декларации о независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью."Несмотря на отчаянное сопротивление стран Запада, на смену эпохе их глобального доминирования пробивает себе дорогу более справедливая и равновесная многополярная модель международного развития", – отметил Лавров.В течение 2,5 веков США в ускоренном режиме прошли путь, который у других стран занял многие сотни лет, отметил министр."На критических этапах истории США – в годы борьбы за независимость от британской метрополии и в период Гражданской войны – Россия неизменно оказывала помощь в становлении и сохранении американской государственности", – также подчеркнул Лавров.Союзничество Москвы и Вашингтона во время Второй мировой войны и ныне служит напоминанием общей решимости противостоять любым проявлениям фашизма, нацизма и идеологии национальной исключительности, подытожил министр.Обстрелы и налётыУтром 4 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение ночи, в период с 20:00 по московскому времени 3 июля до 07:00 по московскому времени 4 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о гибели мирных жителей от украинской атаки."В результате вражеской атаки этой ночью на Крым погиб один человек. Ещё двое, в том числе 10-летний ребенок, были ранены. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Слова поддержки пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь", – писал Аксёнов в своём телеграм-канале в 11:29.Он призвал крымчан проявлять бдительность, доверять только официальным источникам информации.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 9 атак на этот регион России: по 1 на горловском, светлодарском, володарском, макеевском, енакиевском, мариупольском, волновахском, докучаевском и красноармейском направлениях, выпустив 9 единиц различных боеприпасов. Поступили сведения о ранении 3 гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о ранении гражданского лица за 2 июля в Волновахском м.о.. Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение, грузовые автомобили и 3 объекта гражданской инфраструктуры.Также, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 18 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 6; Костогрызово — 4; Малые Копани — 3; Князе-Григоровка — 7; Новая Маячка — 2", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каиры, Каховка и Горностаевка.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об отражённых атаках украинских беспилотников."Силами РЭБ, МОГ и ПВО отбита ночная атака на логистическую инфраструктуру региона, нейтрализовано 26 воздушных целей противника. Благодарю наших бойцов за профессиональную и слаженную работу!" – написал Сальдо в своём телеграм-канале.Утром 4 июля Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу и атакам 2 беспилотников. Медицинская помощь оказана женщине, получившей осколочное ранение глаза. От предложенной госпитализации пострадавшая отказалась. Повреждены 2 многоквартирных и 2 частных дома, 2 коммерческих объекта, 26 автомобилей и объекты инфраструктуры. Часть жителей города продолжает оставаться без электро- и водоснабжения. Аварийные службы продолжают восстановительные работы", – отмечалось в сводке.В Белгородском округе по посёлкам Октябрьский, Разумное, сёлам Бессоновка, Бочковка, Весёлая Лопань, Красный Октябрь, Никольское, Новая Деревня, Отрадное, Репное, Чайки и Ясные Зори произведены атаки 27 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены."В селе Бессоновка при атаке дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода", – сообщал Оперштаб.В селе Бочковка повреждён социальный объект, в селе Красный Октябрь — газопровод, складское помещение, а также в результате повторного удара дрона сгорел грузовой автомобиль, в селе Новая Деревня повреждён грузовой автомобиль, в селе Бессоновка — частный дом и автомобиль, в селе Репное — частный дом.В Борисовском округе село Берёзовка атаковано 3 беспилотниками. Повреждены частный дом, линия электропередачи, трактор и ангар."В Валуйском округе по городу Валуйки, селу Кукуевка и хутору Леоновка нанесены удары 16 беспилотников, 14 из которых сбиты. В хуторе Леоновка повреждён легковой автомобиль, в селе Кукуевка — социальный объект. В городе Валуйки сегодня ночью в результате падения фрагментов сбитого БПЛА загорелась кровля летней кухни — возгорание ликвидировано", – указывалось в сводке.В Вейделевском округе в посёлке Вейделевка от атаки беспилотника повреждён автомобиль.Над Волоконовским округом сбиты 6 беспилотников. Без последствий.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Гора-Подол, Доброивановка, Дорогощь, Дунайка, Замостье, Ивановская Лисица, Козинка, Косилово, Пороз, Почаево и Санково в ходе 4 обстрелов выпущено 20 боеприпасов, 2 раза сброшены 4 взрывных устройства с БПЛА и нанесены удары 40 беспилотников, 15 из которых подавлены и сбиты."В районе села Почаево в результате атаки FPV-дрона на скутер ранен мужчина. Он продолжает амбулаторное лечение", – сообщал Оперштаб.В городе Грайворон повреждены одна квартира в МКД, социальный объект, в селе Дорогощь — автомобиль, объект торговли и 4 частных дома, один из которых загорелся, в селе Косилово повреждён частный дом, в селе Ивановская Лисица — автомобиль, в селе Дунайка — гараж, в селе Санково повреждены автомобиль, объект инфраструктуры и 2 хозпостройки, одна из которых сгорела.Над Ивнянским округом сбит один беспилотник. Последствий нет.В Корочанском округе в селе Проходное в результате атаки беспилотника повреждены автомобиль и коммерческий объект."В Краснояружском округе по посёлкам Быценков, Дубино, Красная Яруга, Степное, сёлам Илек-Пеньковка, Сергиевка, хуторам Вязовской, Первомайский и Фищево совершены атаки 35 беспилотников, 26 из которых подавлены и сбиты. В хуторе Фищево от детонации дрона пострадал мужчина. Помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно. В посёлке Красная Яруга повреждены 3 частных дома, административное здание и 3 автомобиля, в посёлке Дубино — 2 грузовых автомобиля, в хуторе Фищево — частный дом и машина", – указывалось в сводке.В Ракитянском округе по посёлкам Пролетарский, Ракитное, сёлам Криничное, Русская Березовка, Солдатское и хутору Семейный произведены атаки 20 беспилотников, 14 из которых сбиты."В посёлке Ракитное в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина повреждена", – сообщал Оперштаб.В хуторе Семейный повреждена газовая труба.В Шебекинском округе атакованы город Шебекино, посёлки Маслова Пристань, Поляна, сёла Белянка, Боровское, Вознесеновка, Графовка, Купино, Максимовка, Мешковое, Нежеголь, Нижнее Березово-Второе, Новая Таволжанка и Сурково 60 беспилотниками, 26 из которых подавлены и сбиты."В городе Шебекино при детонации FPV-дрона ранены три человека. Один пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода, остальные отпущены на амбулаторное лечение. В селе Новая Таволжанка от удара дрона ранен мужчина. Он находится на стационарном лечении в областной клинической больнице. В посёлке Поляна от детонации беспилотника на предприятии ранены двое. Женщина в тяжёлом состоянии госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчина продолжает лечение амбулаторно. Ещё одна мирная жительница пострадала от детонации дрона в селе Белянка. Пострадавшая находится на амбулаторном лечении. Кроме того, вчера оказана медицинская помощь мужчине, который получил акубаротравму от атаки FPV-дрона в селе Нежеголь 2 июля", – указывалось в сводке.В Шебекино повреждены 3 МКД, 3 частных дома, хозпостройка, административное здание, 2 коммерческих объекта и 14 машин, 2 из которых сгорели, в селе Белянка повреждены административное здание предприятия и 4 транспортных средства, в посёлке Поляна — административное здание предприятия и автомобиль, в селе Мешковое огнём уничтожен частный дом, в посёлке Маслова Пристань повреждено остекление МКД. Сегодня ночью и утром в результате атак дронов в Шебекино повреждены частный дом и оборудование коммерческого объекта, в селе Нижнее Берёзово-Второе — частный дом и линия электропередачи.Над Яковлевским округом сбиты 2 беспилотника. Без последствий.Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России.О том, что происходит на фронте – в статье Дмитрия Ковалевича "Угроза Чернигову и рост темпов наступления ВС РФ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20260704/osvobozhdenie-konstantinovki-ataka-na-sankt-peterburg-khronika-sobytiy-na-utro-4-iyulya-1081037453.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, сергей лавров, дональд трамп, россия, сша, украина, вооруженные силы украины