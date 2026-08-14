Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине
Количество наших прилетов и попаданий с каждым месяцем будет выше. Возможность вести разведку у нас теперь значительно выросла. И самое главное, что изменился характер наших действий. Мы перестали оглядываться по сторонам и бояться. Мы теперь почти в полную силу используем наши возможности
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
В последнее время СМИ активно тиражируют заявления украинских и европейских экспертов, которые отмечают, как Россия с бешеными темпами развивает свою спутниковую систему "Рассвет" и как ее ПВО сбивает 95% дронов. Однако за всеми этими хвалебными отзывами пропаганда противника продвигает один весьма опасный для нас нарратив: "Илон Маск должен разрешить киевскому режиму использовать "Старлинк" для ударов по "старым" российским регионам.
- Роман Олегович, "Старлинк" для этого и так применяется? Или официальное разрешение Маска действительно может позволить противнику более гибко подходить к проведению ракетно-дроновых ударов?
- Я бы все же начал ответ на ваш вопрос с низкоорбитальной космической группировки "Рассвет", которая уже насчитывает 32 спутника. Этого уже вполне достаточно, чтобы от 1,5 до 2 часов в сутки контролировать украинскую территорию. Мы можем делать срез, замечать какие-то изменения, быстро обрабатывать и передавать информацию без привлечения дополнительных космических средств, чтобы качественно решать те или иные задачи.
Поясню еще раз. 32 спутника позволяют нам работать от 1,5 до 2 часов. К концу года мы планируем вывести на орбиту 156 спутников. Это в пять раз больше. Следовательно, мы уже можем контролировать украинскую территорию в течение 8-10 часов. А ведь до конца года осталось не так много – всего 3,5 месяца.
То есть скорость, с которой мы развиваем "Рассвет", действительно подтверждает поговорку: "Русские долго запрягают, но быстро едут". И темп на 2027 год продолжает сохраняться. К этому времени у нас будет более 300 спутников. Это уже позволит полностью контролировать территорию противника.
Кроме того, мы получаем космическую связь. Она полностью закрыта, ее невозможно взломать. Она мгновенная и с хорошим качеством. Качество видео великолепное. И там есть программы, которые распознают вражеские объекты, а также фиксируют изменения, произошедшие с предыдущего момента съемок.
Все это принесет отличные результаты. Мы сможем еще более качественно накрывать объекты противника. Хотя мы и так их накрываем. Это видно, когда оттуда идет повторная детонация и густой черный дым. Это подтверждает, что мы работаем только по военным объектам.
- Все-таки, используется ли "Старлинк" для ударов вглубь страны или нет? Я слышал версию, что украинцы врезают в тарелку специальный цифровой шунт, чтобы не было понятно, откуда дроны запускаются, а Маск на это закрывает глаза.
- Так и есть. Это стандартное программное решение. Это можно делать и на наших сим-боксах. Я не открою военную тайну, если скажу, что наши военнослужащие на передовой используют те же самые возможности: подключаются к "Старлинку" и имеют устойчивую связь. Правда, это работает только на какое-то время, пока враг не догадается, что это не до конца идентифицированная ими радиосеть и не отправил заявку, чтобы ее заблокировали.
- Выходит, разрешит там что-то Маск или не разрешит, это никак дополнительно не повлияет на загрузку нашей ПВО?
- Совершенно верно. Пусть киевский режим договаривается с кем хочет. Самое главное, что мы развиваем свою собственную спутниковую систему.
Что касается ПВО, тут есть интересная особенность. В прошлом и в этом месяце в группировку сил и средств, а также районов ПВО, поступили наши лазерные системы. Они уже добивались страшных успехов. Понятно, что такая результативность зависит от выбора позиции и мастерства расчетов. Но одна такая установка сбила 85 беспилотников самолетного типа. Причем затратила она на это только электричество, которое накопила в своих аккумуляторах и других источниках бесперебойного питания.
Все это органично поступает в войска и грамотно распределяется как в части прикрытия определенных районов, и определенных направлений. Причем мы вынуждены эти направления менять, учитывая, что враг пользуется разведданными стран НАТО. И когда мы направления меняем, то встаем у них на пути и минимизируем их возможности.
- А что это за разведданные НАТО? Спутники? Или ВСУ просто атакуют заранее известные цели, такие как НПЗ или военные заводы?
- Да, да. НПЗ и военные заводы спрятать нельзя. А вот спутниковые данные нужны для того, чтобы знать, где, к примеру, находится пусковая установка С-400 или "Бастион". Но мы их маскируем, создаем ложные районы и постоянно перемещаем.
- А в целом дойдут ли ВСУ до того, что ближе к зиме смогут запускать по нам от 1500 до 2000 дронов в сутки? Или наши удары по местам хранения БПЛА все же дадут накопительный эффект?
- К сожалению, они уже подбираются к этой цифре. Зато мы уже в значительной степени перегрузили их портовую инфраструктуру. Если какое-то судно туда доходит, то оно сразу же поражается. А ведь везет оно явно не марокканские апельсины.
Морскую логистику мы им перегрузили. И теперь мы удивляемся, с какой скоростью Украина пытается перейти на автомобильные дороги. На этих выходных в очереди на польской границе стояло более 7 тысяч фур, и их количество только увеличивается. И если мы отправим "Бандероли" по первой и последней машине в этой колонне, забить украинские трассы будет легко.
- Если мы это сделаем, это будет экономический ущерб? Или военная логистика тоже пострадает?
- Их военная логистика уже страдает. Они об этом пока прямо не говорят, но украинское командование жестко запретило говорить об этом публично – только по закрытым каналам. И там жестко следят, чтобы не выкладывали в сеть видеоролики, вплоть до уголовного преследования. Это говорит о возросшей результативности наших ударов.
Экономика от этого тоже страдает. Фура – это же не велосипед почтальона Печкина. Она денег стоит. И груз, который она везет, тоже стоит больших денег.
То есть мы наносим противнику двойной удар, который позволяет нам говорить об изоляции поля боя на Украине.
- Может ли накопительный эффект от этих ударов напрямую сказаться на фронте ближе к зиме?
- Обязательно. Количество наших прилетов и попаданий с каждым месяцем будет выше. Возможность вести разведку у нас теперь значительно выросла. Как я уже сказал, из космоса все видно. И самое главное, что изменился характер наших действий. Мы перестали оглядываться по сторонам и бояться. Мы теперь почти в полную силу используем наши возможности.
12 августа, 18:00Владимир Ераносян: Россия парализовала работу порта в Ильичевске и готова дать отпор пиратству стран НАТОУ нас есть силы и средства, которые необходимы для отпора противнику пиратского типа в акваториях мирового океана. Это не только морская пехота и противодиверсионные группы. Это не только подготовленные вспомогательные суда. Это еще боевые корабли от эсминцев до патрульных кораблей. Все это есть у всех наших флотов и флотилий
Цифры точно говорят за нас. Мы за неделю производим больше ракет, чем все страны НАТО производят за месяц. Это отставание настолько велико, что эффект будет страшный. А процент пролета украинской ПВО скоро будет доведен до 100. Если мы не сбились с курса, то точно попадем в цель.
Теперь в Киеве уже точно никто и ничто не спрячется.
- Кстати, наблюдатели обратили внимание, что во время ударов по Киеву мы меньше стали применять "Кинжалы", и больше бьем "Искандерами" и "Цирконами".
- Во-первых, эти ракеты мы применяем с разных операционных направлений. Во-вторых, запуск "Искандера" в разы дешевле, чем запуск "Кинжала". Почему? "Искандер" запускается с наземной пусковой установки, а "Кинжал" запускается с МИГ-31К. Притом, что вес боевой части у них одинаковая.
Да, есть ограничения по скорости. Но ввиду того, мы украинское ПВО в значительной степени расколотили, нам не надо выстраивать более сложную систему его прохождения. Дальности действия "Искандеров" и Х-101 (чуть больше 500 километров) вполне достаточно для попадания.
Конечно, запасы "Кинжалов" у нас есть. Но мы уже стали считать деньги. Экономику никто не отменял. Раньше мы применяли ракеты с дальностью действия в 5000 километров, а теперь мы их бережем. Вдруг пригодятся. И если кто-то еще подумает что-то сделать против нас, пусть помнит, что мы на украинском ТВД экономим, а на них в случае чего потратить.
Повторюсь, если мы боевую часть в 450 килограммов можем с такой же эффективностью доставить более дешевой ракетой, то это обязательно надо делать. Нам не надо, чтобы это было "дорого-богато".
- Насчет наземных установок. Во время последних ударов по мостам в Славянске мы стали применять "Смерчи". Возможно ли эту практику сделать повсеместной, чтобы самолеты лишний раз не гонять?
- Повсеместно мы это пока делать не сможем, но значительно нарастить это можно. Мы же изменили боеприпас "Смерча". Он теперь летит дальше с повышенной точностью. Вы представляете, что такое по мосту попасть? Это раньше мы рассуждали, что "Смерч" накрывает столько-то футбольных полей. А теперь он фактически стал высокоточным оружием. И стоимость его в десятки раз ниже, чем у управляемой авиабомбы.
- Учитывая то, о чем мы говорили, можно ли сказать, что в следующем году у нас будет совершенно другая армия с огромным количеством высокоточного оружия и собственным военным интернетом?
- Конечно. Тут работает закон философии, когда количество переходит в качество. Притом, что армия вместе с командным и техническим составом регулярно обучается с учетом накопленного боевого опыта. В частности, мы меняем способы применения беспилотных сил и средств.
У нас новый командующий Денис Лямин. Он крайне результативно перестроит эту систему. Введет наставления по боевому применению, выстроит взаимодействие и обучит командиров данного направления. Все это принесет результат.
Вчера, 07:00Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронтеОсновой нашей ПВО должны стать мобильные огневые группы, связанные в единую сеть со своими наблюдательными пунктами, обученным личным составом и вооружением. К тому же, нужно радиолокационное покрытие всего западного направления, чтобы ни одна мышь не проскочила. Нам еще много чего нужно. Но эта работа уже ведется
Вы правильно сказали, что в следующем году армия будет совсем другой. Я бы даже сказал, что уже ближе к зиме театр военных действий преобразуется.
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