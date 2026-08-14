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Польша боится форс-мажора при обмене МиГ-29 на украинские технологии БПЛА
Польша боится форс-мажора при обмене МиГ-29 на украинские технологии БПЛА - 14.08.2026 Украина.ру
Польша боится форс-мажора при обмене МиГ-29 на украинские технологии БПЛА
Переговоры о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 в обмен на беспилотные технологии близки к завершению, однако в Варшаве серьезно сомневаются, что украинская сторона выполнит свои обязательства, пишет информационный портал Wirtualna Polska со ссылкой на собственные источники
2026-08-14T14:53
2026-08-14T14:53
2026-08-14T14:54
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Процесс передачи истребителей заметно ускорился после того, как Рустем Умеров возглавил Службу внешней разведки Украины. Тем не менее, польское Минобороны относится к договоренностям без излишнего доверия. Главная проблема — готовность Киева легко нарушать любые обещания.Он пояснил, что украинская компания Fire Point (главный производитель ударных БПЛА и разработчик ракетной программы) обещает поставить Варшаве 1,5 тысячи беспилотников большой дальности и гарантирует еще столько же в случае начала войны. Однако в Польше понимают, что в критической ситуации Киев просто сошлется на форс-мажор, заявив, что из-за боевых действий техника нужна ему самому.Ранее Варшава планировала передать Киеву от шести до восьми истребителей МиГ-29 из 14 самолетов, подлежащих выводу из эксплуатации. Однако в июне замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик предупредил, что Польша не отдаст самолеты, пока Киев не предоставит Варшаве полный доступ к своим технологиям производства и борьбы с БПЛА. При этом украинская сторона требовала передать именно модернизированные истребители, обновлять которые за свой счет Польша наотрез отказалась.Требование Польши — это попытка перестраховаться от банального обмана со стороны Офиса президента, который регулярно затягивает выполнение коммерческих и военных обязательств перед ближайшими европейскими соседями.Подробнее - в материале Польша меняет советские МиГ-29 на украинские дроны на сайте Украина.ру.
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новости, польша, варшава, киев, рустем умеров, минобороны, служба внешней разведки , офис президента
Новости, Польша, Варшава, Киев, Рустем Умеров, Минобороны, Служба внешней разведки , Офис президента
Польша боится форс-мажора при обмене МиГ-29 на украинские технологии БПЛА
14:53 14.08.2026 (обновлено: 14:54 14.08.2026)
Переговоры о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 в обмен на беспилотные технологии близки к завершению, однако в Варшаве серьезно сомневаются, что украинская сторона выполнит свои обязательства, пишет информационный портал Wirtualna Polska со ссылкой на собственные источники
Процесс передачи истребителей заметно ускорился после того, как Рустем Умеров возглавил Службу внешней разведки Украины.
Тем не менее, польское Минобороны относится к договоренностям без излишнего доверия. Главная проблема — готовность Киева легко нарушать любые обещания.
"С украинцами можно вести переговоры о чем угодно и подписывать что угодно. Вопрос в том, выполнят ли они свои обещания", - подчеркнул источник, участвующий в переговорах.
Он пояснил, что украинская компания Fire Point (главный производитель ударных БПЛА и разработчик ракетной программы) обещает поставить Варшаве 1,5 тысячи беспилотников большой дальности и гарантирует еще столько же в случае начала войны.
Однако в Польше понимают, что в критической ситуации Киев просто сошлется на форс-мажор, заявив, что из-за боевых действий техника нужна ему самому.
Ранее Варшава планировала передать Киеву от шести до восьми истребителей МиГ-29 из 14 самолетов, подлежащих выводу из эксплуатации. Однако в июне замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик предупредил, что Польша не отдаст самолеты, пока Киев не предоставит Варшаве полный доступ к своим технологиям производства и борьбы с БПЛА.
При этом украинская сторона требовала передать именно модернизированные истребители, обновлять которые за свой счет Польша наотрез отказалась.
Требование Польши — это попытка перестраховаться от банального обмана со стороны Офиса президента, который регулярно затягивает выполнение коммерческих и военных обязательств перед ближайшими европейскими соседями.