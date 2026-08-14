https://ukraina.ru/20260814/polsha-boitsya-fors-mazhora-pri-obmene-mig-29-na-ukrainskie-tekhnologii-bpla-1082489210.html

Польша боится форс-мажора при обмене МиГ-29 на украинские технологии БПЛА

Польша боится форс-мажора при обмене МиГ-29 на украинские технологии БПЛА - 14.08.2026 Украина.ру

Польша боится форс-мажора при обмене МиГ-29 на украинские технологии БПЛА

Переговоры о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 в обмен на беспилотные технологии близки к завершению, однако в Варшаве серьезно сомневаются, что украинская сторона выполнит свои обязательства, пишет информационный портал Wirtualna Polska со ссылкой на собственные источники

2026-08-14T14:53

2026-08-14T14:53

2026-08-14T14:54

новости

польша

варшава

киев

рустем умеров

минобороны

служба внешней разведки

офис президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/12/1043687150_0:0:902:508_1920x0_80_0_0_d2376f8fa619911c78cc602575a17d77.jpg

Процесс передачи истребителей заметно ускорился после того, как Рустем Умеров возглавил Службу внешней разведки Украины. Тем не менее, польское Минобороны относится к договоренностям без излишнего доверия. Главная проблема — готовность Киева легко нарушать любые обещания.Он пояснил, что украинская компания Fire Point (главный производитель ударных БПЛА и разработчик ракетной программы) обещает поставить Варшаве 1,5 тысячи беспилотников большой дальности и гарантирует еще столько же в случае начала войны. Однако в Польше понимают, что в критической ситуации Киев просто сошлется на форс-мажор, заявив, что из-за боевых действий техника нужна ему самому.Ранее Варшава планировала передать Киеву от шести до восьми истребителей МиГ-29 из 14 самолетов, подлежащих выводу из эксплуатации. Однако в июне замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик предупредил, что Польша не отдаст самолеты, пока Киев не предоставит Варшаве полный доступ к своим технологиям производства и борьбы с БПЛА. При этом украинская сторона требовала передать именно модернизированные истребители, обновлять которые за свой счет Польша наотрез отказалась.Требование Польши — это попытка перестраховаться от банального обмана со стороны Офиса президента, который регулярно затягивает выполнение коммерческих и военных обязательств перед ближайшими европейскими соседями.Подробнее - в материале Польша меняет советские МиГ-29 на украинские дроны на сайте Украина.ру.

польша

варшава

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, варшава, киев, рустем умеров, минобороны, служба внешней разведки , офис президента