https://ukraina.ru/20260814/neudachniki-iz-moldavii-i-rumynii-goloslovno-obvinyayut-rossiyu---mid-1082489718.html

Неудачники из Молдавии и Румынии голословно обвиняют Россию - МИД

Неудачники из Молдавии и Румынии голословно обвиняют Россию - МИД - 14.08.2026 Украина.ру

Неудачники из Молдавии и Румынии голословно обвиняют Россию - МИД

Политики в Молдавии и Румынии упражняются в русофобии, пытаясь отвлечь внимание от политически репрессий, экономических и других внутренних проблем. Об этом сказано в опубликованном 14 августа заявлении МИД РФ

2026-08-14T15:16

2026-08-14T15:16

2026-08-14T15:16

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"Власти Молдавии, поражённые вирусом русофобии, продолжают штамповать голословные обвинения в адрес нашей страны", - сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой о ситуации в Молдавии.Захарова отметила заявление молдавского президента Майи Санду в телеэфире 5 августа. Глава постсоветской республики по обыкновению без какой-либо аргументации заявила, что "Российская Федерация никогда не отказывалась от идеи вернуть контроль над властью в Республике Молдова". Санду добавила, что Россия якобы продолжает попытки разрушить "всё, что было сделано для укрепления суверенитета", и добиться, чтобы "решения принимались в Москве, а не в Кишинёве"."Эти умозаключения поразили своим цинизмом в первую очередь самих молдаван, которые отметили, что больше нынешних властей для разрушения суверенитета республики не делал никто, а все важные для страны решения последние 5 лет принимаются исключительно в Брюсселе", - констатировала Захарова.Она напомнила, что "10 августа молдавское руководство хором возложило на Россию ответственность за инцидент с неизвестным беспилотником, фрагменты которого были обнаружены возле села Крокмаз Штефан-Водского района Республики". Тогда не было представлено достоверных данных о происхождении дрона. При том "молдавские власти, изрядно поднаторевшие в том, как отвлекать население от собственных управленческих провалов, воспользовались ситуацией, чтобы разыграть спектакль со срочным отзывом своего посла из Москвы в Кишинёв для консультаций"."Сценарий не нов, - отметила Захарова. - В прошлом месяце власти Румынии тоже отозвали своего посла из Москвы после схожего инцидента с якобы российским дроном. Очевидно, что и те, и другие отрабатывали единые методички в попытках возложить на нашу страну ответственность за свои неудачи".По оценке российских дипломатов, румынская гражданка Санду и другие подобные деятели пытаются отвлечь внимание от других, неприглядных дрезультатов своей деятельности."Сегодня кишиневский режим может похвастаться разве что стремительно деградирующей социально-экономической ситуацией, а также разрастающимся кризисом в экологической и энергетической сферах", - сказано в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, молдавия, россия, москва, андрей захаров, ес, русофобия, восточная европа, восточное партнерство