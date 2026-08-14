https://ukraina.ru/20260814/neudachniki-iz-moldavii-i-rumynii-goloslovno-obvinyayut-rossiyu---mid-1082489718.html
Неудачники из Молдавии и Румынии голословно обвиняют Россию - МИД
Неудачники из Молдавии и Румынии голословно обвиняют Россию - МИД - 14.08.2026 Украина.ру
Неудачники из Молдавии и Румынии голословно обвиняют Россию - МИД
Политики в Молдавии и Румынии упражняются в русофобии, пытаясь отвлечь внимание от политически репрессий, экономических и других внутренних проблем. Об этом сказано в опубликованном 14 августа заявлении МИД РФ
2026-08-14T15:16
2026-08-14T15:16
2026-08-14T15:16
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"Власти Молдавии, поражённые вирусом русофобии, продолжают штамповать голословные обвинения в адрес нашей страны", - сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой о ситуации в Молдавии.Захарова отметила заявление молдавского президента Майи Санду в телеэфире 5 августа. Глава постсоветской республики по обыкновению без какой-либо аргументации заявила, что "Российская Федерация никогда не отказывалась от идеи вернуть контроль над властью в Республике Молдова". Санду добавила, что Россия якобы продолжает попытки разрушить "всё, что было сделано для укрепления суверенитета", и добиться, чтобы "решения принимались в Москве, а не в Кишинёве"."Эти умозаключения поразили своим цинизмом в первую очередь самих молдаван, которые отметили, что больше нынешних властей для разрушения суверенитета республики не делал никто, а все важные для страны решения последние 5 лет принимаются исключительно в Брюсселе", - констатировала Захарова.Она напомнила, что "10 августа молдавское руководство хором возложило на Россию ответственность за инцидент с неизвестным беспилотником, фрагменты которого были обнаружены возле села Крокмаз Штефан-Водского района Республики". Тогда не было представлено достоверных данных о происхождении дрона. При том "молдавские власти, изрядно поднаторевшие в том, как отвлекать население от собственных управленческих провалов, воспользовались ситуацией, чтобы разыграть спектакль со срочным отзывом своего посла из Москвы в Кишинёв для консультаций"."Сценарий не нов, - отметила Захарова. - В прошлом месяце власти Румынии тоже отозвали своего посла из Москвы после схожего инцидента с якобы российским дроном. Очевидно, что и те, и другие отрабатывали единые методички в попытках возложить на нашу страну ответственность за свои неудачи".По оценке российских дипломатов, румынская гражданка Санду и другие подобные деятели пытаются отвлечь внимание от других, неприглядных дрезультатов своей деятельности."Сегодня кишиневский режим может похвастаться разве что стремительно деградирующей социально-экономической ситуацией, а также разрастающимся кризисом в экологической и энергетической сферах", - сказано в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, молдавия, россия, москва, андрей захаров, ес, русофобия, восточная европа, восточное партнерство
Новости, Молдавия, Россия, Москва, Андрей Захаров, ЕС, Русофобия, Восточная Европа, Восточное партнерство
Неудачники из Молдавии и Румынии голословно обвиняют Россию - МИД
Политики в Молдавии и Румынии упражняются в русофобии, пытаясь отвлечь внимание от политически репрессий, экономических и других внутренних проблем. Об этом сказано в опубликованном 14 августа заявлении МИД РФ
"Власти Молдавии, поражённые вирусом русофобии, продолжают штамповать голословные обвинения в адрес нашей страны", - сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой о ситуации в Молдавии.
Захарова отметила заявление молдавского президента Майи Санду в телеэфире 5 августа. Глава постсоветской республики по обыкновению без какой-либо аргументации заявила, что "Российская Федерация никогда не отказывалась от идеи вернуть контроль над властью в Республике Молдова".
Санду добавила, что Россия якобы продолжает попытки разрушить "всё, что было сделано для укрепления суверенитета", и добиться, чтобы "решения принимались в Москве, а не в Кишинёве".
"Эти умозаключения поразили своим цинизмом в первую очередь самих молдаван, которые отметили, что больше нынешних властей для разрушения суверенитета республики не делал никто, а все важные для страны решения последние 5 лет принимаются исключительно в Брюсселе", - констатировала Захарова.
Она напомнила, что "10 августа молдавское руководство хором возложило на Россию ответственность за инцидент с неизвестным беспилотником, фрагменты которого были обнаружены возле села Крокмаз Штефан-Водского района Республики".
Тогда не было представлено достоверных данных о происхождении дрона. При том "молдавские власти, изрядно поднаторевшие в том, как отвлекать население от собственных управленческих провалов, воспользовались ситуацией, чтобы разыграть спектакль со срочным отзывом своего посла из Москвы в Кишинёв для консультаций".
"Сценарий не нов, - отметила Захарова. - В прошлом месяце власти Румынии тоже отозвали своего посла из Москвы после схожего инцидента с якобы российским дроном. Очевидно, что и те, и другие отрабатывали единые методички в попытках возложить на нашу страну ответственность за свои неудачи".
По оценке российских дипломатов, румынская гражданка Санду и другие подобные деятели пытаются отвлечь внимание от других, неприглядных дрезультатов своей деятельности.
"Сегодня кишиневский режим может похвастаться разве что стремительно деградирующей социально-экономической ситуацией, а также разрастающимся кризисом в экологической и энергетической сферах", - сказано в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
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