https://ukraina.ru/20260814/krysy-pobezhali-s-korablya-o-voyne-kotoraya-sama-nachalas-1082481580.html

Крысы побежали с корабля: о войне, которая "сама началась"

Крысы побежали с корабля: о войне, которая "сама началась" - 14.08.2026 Украина.ру

Крысы побежали с корабля: о войне, которая "сама началась"

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на днях сделал вид, что впервые узнал, что считается на Украине главным инициатором войны с Россией. По... Украина.ру, 14.08.2026

2026-08-14T13:11

2026-08-14T13:11

2026-08-14T13:11

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на днях сделал вид, что впервые узнал, что считается на Украине главным инициатором войны с Россией. По версии Арахамии и Арестовича*, Джонсон в начале апреле 2022 года, сразу после согласования в конце марта Стамбульских соглашений, примчался в Киев и заявил, что "ничего мы с ними (русскими) подписывать не будем, давайте просто будем воевать".Впервые Арахамия выдвинул эту версию событий в 2023 году. С тех пор никто её не опровергал ни на Украине, ни в России, ни на Западе, потому она считалась каноничной. Внезапно оказалось, что Джонсон, слывший в Британии сугубым знатоком украинских проблем, знакомым с наиболее конфиденциальными нюансами и тонкостями местной политики, "слона-то и не заметил" – был не в курсе, что весь мир считает его официальным зачинщиком постстамбульского продолжения вооружённого конфликта. Разумеется, ему стало обидно, и он тут же решил внести ясность, рассказав об истинном развитии событий в начале 2022 года.По Джонсону выходит, что он приехал в Киев просто посмотреть на достопримечательности и на месте выяснить, что реально происходит. Тут-то на него и набросились местные украинцы – с криками, мол, надоело нам мирно жить, ужасно хотим повоевать с Россией. Джонсон поначалу опешил, ведь мир уже почти заключён, но видит – люди страдают, махнул рукой и говорит: "Ладно, если так уж хотите, воюйте, а я, как джентльмен, во всём вас поддержу и буду с вами до конца".Услышав версию Джонсона, украинцы завили, что он неправ, забыл, как на деле складывалась ситуация и подтвердили, что предложение повоевать было его инициативой. Думаю, правы обе стороны. Джонсон, конечно, всеми силами толкал Украину в продолжение войны, ибо такова была и остаётся политика Великобритании. Но и украинцы о войне мечтали, иначе никакой Джонсон не заставил бы их воевать. На Балтике англичане тоже многим говорили "давайте повоюем с Россией" и "мы, как джентльмены, вас поддержим и будем с вами до конца". И многие рвались в бой, но в итоге оказались осторожнее украинцев и, кроме добрых слов, потребовали материальные гарантии того, что западные союзники, включая США, выполнят свои обязательства по их "защите от России". Когда же США сообщили, что они вовсе не против того, чтобы поляки и прибалты воевали с Россией, но это будет их собственная польско-прибалтийская война, а США ней прямого участия не примут, воинственный запал угас не только у поляков и прибалтов, но заодно и у финнов со шведами. Как-то сразу оказалось, что все они – против России, но за мир во всём мире, кроме Украины – Украина должна воевать.Украинцам, конечно, обидно, что воевать с Россией за интересы Запада они должны в гордом одиночестве, даже не принятые в НАТО и Евросоюз, но они действительно мечтали о войне с Россией с первых дней своей независимости. Неслучайно назначенный в 1991 году начальником социально-психологического управления Минобороны Украины бывший преподаватель Бердичевского и Винницкого пединститутов и Житомирского сельскохозяйственного института, произведённый из гражданских (служил только срочную службу в Советской Армии во второй половине пятидесятых годов ХХ века) сразу в полковники (1991 год) и генералы (1992 год), уроженец Курской области Владимир Савельевич Мулява, в разработанной им анкете для переприсягавших Украине офицеров Совесткой Армии, ключевым сделал вопрос: "Будете ли вы воевать с Россией, если потребуется?" Да и идеологи украинских националистов в 90-е годы ХХ века (Хмара, Лукьяненко) сокрушались, что независимость была получена бескровно, потому недостаточно ценится. Не мудрено, что их последователи в начале СВО радостно заявили, что наконец-то завершится создание "украинской нации", для которой "пролитая в войне с Россией кровь станет самым прочным фундаментом". В 2022 году только ленивый в Киеве не орал: "Путин сплотил украинцев!"Не думаю, что при таком подходе местных "лидеров общественного мнения" Джонсону требовались экстраординарные усилия, чтобы убедить Украину "повоевать". Да и требовались ли какие-то усилия вообще, ведь, согласно официальной версии, выдвинутой ещё Порошенко**, Украина воевала с Россией с 2014 года. Киевский режим никогда не признавал свою войну против Донбасса гражданской.Англо-украинская пикировка по поводу истинного инициатора войны интересна нам не только и даже не столько тем, что даёт возможность вспомнить, как упорно и последовательно киевские власти 30 лет шли к войне с Россией. Начали они этот путь задолго до того, как Джонсон пробрался в мэры Лондона, пробившись в высшую лигу британской политики. Гораздо интереснее, что все соавторы сегодняшнего военного кризиса отрицают своё участие, которым совсем недавно гордились. Это заставляет вспомнить пословицу: "У победы много отцов, и только поражение – сирота".Крысы – умные, высокоорганизованные животные со строгой иерархией. Когда они бегут с корабля, первой бежит самая важная, самая главная, самая жирная крыса. Помните, кто первый сказал: "Это не моя война, это война Байдена", и недолгое время спустя добавил: "Это не американская война. Это дело европейцев, пусть они и занимаются Украиной". Правильно, это был Дональд Трамп – президент США, по должности являющийся признанным лидером Запада.Французы и англичане возмущались таким его поведением. Но когда дело дошло до необходимости послать на спасение Украины свои войска, англичане создали "северный альянс" из тех, кого не жалко бросить под Россию, а Макрон примчался в Варшаву с требованием отправить на войну польскую армию. И очень обиделся, когда поляки отказались воевать с Россией без поддержки ядерных держав – членов НАТО.Сейчас даже в Хельсинки и прибалтийских столицах, где политики совсем недавно (года не прошло) требовали от коллективного Запада оказать Украине не просто военную, но вооружённую помощь и заявляли о подготовке к войне с Россией в 2028 – 2032 годах, сменили риторику и заявляют, что, хоть Россию ненавидят и Украину жалеют, но настолько любят мир, что уже даже не ждут "российского нападения" на себя в обозримом будущем.Когда крысы бегут с корабля, первой всегда бежит самая главная, самая жирная крыса. Зато, когда речь заходит о том, что есть нечего и кто-то из крысиной семьи должен пожертвовать собой ради остальных, первой в очереди на самопожертвование всегда оказывается самая тощая, самая слабая, самая презираемая крыса. Её не жалко. И остальные крысы, говорившие: "Мы тебя не оставим, мы будем с тобой до конца", – не соврали. Просто время пришло, конец наступил. Поражение – сирота, побеждённый плачет, а неудачливый кандидат в хищники становится едой. Законы политических джунглей суровы, но справедливы, а естественный отбор – естественен.* Внесён в перечень террористов и экстремистов** Член объединения, включённого в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.Россия повышает ставки: мирный план Путина против мирного плана Зеленского

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20260813/rossiya-povyshaet-stavki-mirnyy-plan-putina-protiv-mirnogo-plana-zelenskogo-1082452121.html

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мнения, весь ищенко, ес, нато, борис джонсон, россия, украина, запад, давид арахамия, алексей арестович